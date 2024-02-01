https://sputniknews.com.tr/20240201/700-metre-yukseklikteki-daga-kosarak-tirmandi-ve-uludu-1080261245.html
700 metre yükseklikteki dağa koşarak tırmandı ve uludu
700 metre yükseklikteki dağa koşarak tırmandı ve uludu
Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 'Yalnız Kurt' lakaplı 65 yaşındaki Nizam Kul, 35 yıldır yaz-kış demeden her gün bin 700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T11:33+0300
2024-02-01T11:33+0300
2024-02-01T11:33+0300
yaşam
kurt
rocky
erzurum
dağ
tırmanış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080261089_0:0:1518:854_1920x0_80_0_0_c97ad44dfe877c4bad0b1bd9e17b7420.png
Evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi 'Rambo' ve 'Yalnız Kurt' lakaplı Nizam Kul, spor yaparak yaşamını renklendiriyor. Yaz-kış, kar-çamur demeden her gün büyük kaya parçalarını kaldırıp ilçenin hemen yanındaki Sitare Dağı'na tırmanan Nizam Kul, spor yapınca mutlu olduğunu bildirdi. SSK emeklisi olan Nizam Kul, çok sağlıklı olduğunu ve kolay kolay doktora gitmediğini belirtti.Kul, Sitare Dağı'nın zirvesinde uluyarak kurtlara seslendi, ayrıca gençlere tavsiyelerde bulundu. Kul, "En son ne zaman doktora gittim hatırlamıyorum. Sağlımı her gün zirvesine çıktığım Sitare Dağı'na borçluyum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz. Kendimi bildim bileli spor yaparım. Benim için bu dağa çıkmak bir tutku. Normal insanların birçoğu buraya çıkamazken ben koşarak çıkıyorum, benim rekorum 10 dakika. Bütün gençlere de tavsiyem; sigara içmemelerini, uyuşturucu kullanmamalarını, alkol kullanmamalarını, daima spor yapmalarını isterim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230928/erkek-arkadasi-mesajina-cevap-vermedi-diye-40-metrelik-yuksek-gerilim-hattina-tirmandi-1075845876.html
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080261089_147:0:1286:854_1920x0_80_0_0_7ae6643a76e16a55db324dca76c48f50.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kurt, rocky, erzurum, dağ, tırmanış
kurt, rocky, erzurum, dağ, tırmanış
700 metre yükseklikteki dağa koşarak tırmandı ve uludu
Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 'Yalnız Kurt' lakaplı 65 yaşındaki Nizam Kul, 35 yıldır yaz-kış demeden her gün bin 700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na koşarak 10 dakika gibi kısa bir sürede tırmanıyor.
Evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi 'Rambo' ve 'Yalnız Kurt' lakaplı Nizam Kul, spor yaparak yaşamını renklendiriyor. Yaz-kış, kar-çamur demeden her gün büyük kaya parçalarını kaldırıp ilçenin hemen yanındaki Sitare Dağı'na tırmanan Nizam Kul, spor yapınca mutlu olduğunu bildirdi. SSK emeklisi olan Nizam Kul, çok sağlıklı olduğunu ve kolay kolay doktora gitmediğini belirtti.
Kul, Sitare Dağı'nın zirvesinde uluyarak kurtlara seslendi, ayrıca gençlere tavsiyelerde bulundu. Kul, "En son ne zaman doktora gittim hatırlamıyorum. Sağlımı her gün zirvesine çıktığım Sitare Dağı'na borçluyum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz. Kendimi bildim bileli spor yaparım. Benim için bu dağa çıkmak bir tutku. Normal insanların birçoğu buraya çıkamazken ben koşarak çıkıyorum, benim rekorum 10 dakika. Bütün gençlere de tavsiyem; sigara içmemelerini, uyuşturucu kullanmamalarını, alkol kullanmamalarını, daima spor yapmalarını isterim" dedi.