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700 metre yükseklikteki dağa koşarak tırmandı ve uludu
700 metre yükseklikteki dağa koşarak tırmandı ve uludu
Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 'Yalnız Kurt' lakaplı 65 yaşındaki Nizam Kul, 35 yıldır yaz-kış demeden her gün bin 700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T11:33+0300
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yaşam
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erzurum
dağ
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Evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi 'Rambo' ve 'Yalnız Kurt' lakaplı Nizam Kul, spor yaparak yaşamını renklendiriyor. Yaz-kış, kar-çamur demeden her gün büyük kaya parçalarını kaldırıp ilçenin hemen yanındaki Sitare Dağı'na tırmanan Nizam Kul, spor yapınca mutlu olduğunu bildirdi. SSK emeklisi olan Nizam Kul, çok sağlıklı olduğunu ve kolay kolay doktora gitmediğini belirtti.Kul, Sitare Dağı'nın zirvesinde uluyarak kurtlara seslendi, ayrıca gençlere tavsiyelerde bulundu. Kul, "En son ne zaman doktora gittim hatırlamıyorum. Sağlımı her gün zirvesine çıktığım Sitare Dağı'na borçluyum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz. Kendimi bildim bileli spor yaparım. Benim için bu dağa çıkmak bir tutku. Normal insanların birçoğu buraya çıkamazken ben koşarak çıkıyorum, benim rekorum 10 dakika. Bütün gençlere de tavsiyem; sigara içmemelerini, uyuşturucu kullanmamalarını, alkol kullanmamalarını, daima spor yapmalarını isterim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230928/erkek-arkadasi-mesajina-cevap-vermedi-diye-40-metrelik-yuksek-gerilim-hattina-tirmandi-1075845876.html
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kurt, rocky, erzurum, dağ, tırmanış
kurt, rocky, erzurum, dağ, tırmanış

700 metre yükseklikteki dağa koşarak tırmandı ve uludu

11:33 01.02.2024
© İHA700 metre yükseklikteki dağa koşarak tırmandı ve uludu
700 metre yükseklikteki dağa koşarak tırmandı ve uludu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© İHA
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Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 'Yalnız Kurt' lakaplı 65 yaşındaki Nizam Kul, 35 yıldır yaz-kış demeden her gün bin 700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na koşarak 10 dakika gibi kısa bir sürede tırmanıyor.
Evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi 'Rambo' ve 'Yalnız Kurt' lakaplı Nizam Kul, spor yaparak yaşamını renklendiriyor. Yaz-kış, kar-çamur demeden her gün büyük kaya parçalarını kaldırıp ilçenin hemen yanındaki Sitare Dağı'na tırmanan Nizam Kul, spor yapınca mutlu olduğunu bildirdi. SSK emeklisi olan Nizam Kul, çok sağlıklı olduğunu ve kolay kolay doktora gitmediğini belirtti.
Kul, Sitare Dağı'nın zirvesinde uluyarak kurtlara seslendi, ayrıca gençlere tavsiyelerde bulundu. Kul, "En son ne zaman doktora gittim hatırlamıyorum. Sağlımı her gün zirvesine çıktığım Sitare Dağı'na borçluyum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz. Kendimi bildim bileli spor yaparım. Benim için bu dağa çıkmak bir tutku. Normal insanların birçoğu buraya çıkamazken ben koşarak çıkıyorum, benim rekorum 10 dakika. Bütün gençlere de tavsiyem; sigara içmemelerini, uyuşturucu kullanmamalarını, alkol kullanmamalarını, daima spor yapmalarını isterim" dedi.
Samsun'un Canik ilçesinde, mesajına cevap vermeyen erkek arkadaşına kızdığı için yüksek gerilim hattı direğine çıkan genç kız, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
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Erkek arkadaşı mesajına cevap vermedi diye 40 metrelik yüksek gerilim hattına tırmandı
28 Eylül 2023, 18:36
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