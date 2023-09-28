https://sputniknews.com.tr/20230928/erkek-arkadasi-mesajina-cevap-vermedi-diye-40-metrelik-yuksek-gerilim-hattina-tirmandi-1075845876.html

Erkek arkadaşı mesajına cevap vermedi diye 40 metrelik yüksek gerilim hattına tırmandı

Erkek arkadaşı mesajına cevap vermedi diye 40 metrelik yüksek gerilim hattına tırmandı

Samsun'un Canik ilçesinde, mesajına cevap vermeyen erkek arkadaşına kızan bir genç kız yüksek gerilim hattına çıktı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T18:36+0300

2023-09-28T18:36+0300

2023-09-28T18:36+0300

yaşam

samsun

erkek arkadaş

yüksek gerilim hattı

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Düvecik Mahallesi'nde, attığı mesaja erkek arkadaşı H.S'nin cevap vermemesine sinirlenen A.Y, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattı direğine tırmandı.İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri sevk edildi.Yüksek gerilim hattındaki elektrik akımının kesilmesinin ardından polis, genç kızdan inmesini istedi.A.Y. ise erkek arkadaşının getirilmesini talep etti. H.S'nin polis aracıyla getirilmesinin ardından genç kız inmeye çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine polis anons yaparak A.Y'ye olduğu yerde kalması uyarısında bulundu ve itfaiyenin kendisini kurtaracağını söyledi.Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu genç kız, itfaiye aracı merdiveniyle indirildi. Kurtarılan genç kız, erkek arkadaşına sarıldı.A.Y. ve H.S, daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

samsun

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Sputnik Türkiye

samsun, erkek arkadaş, yüksek gerilim hattı