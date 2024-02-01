https://sputniknews.com.tr/20240201/50-yil-dayanabilen-batarya-sarj-aleti-tarih-mi-oluyor-1080256177.html

50 yıl dayanabilen batarya: Şarj aleti tarih mi oluyor?

50 yıl dayanabilen batarya: Şarj aleti tarih mi oluyor?

Çinli bir girişim olan Betavolt şirketi, şarj ya da bakım gerektirmeden 50 yıl boyunca elektrik üretebileceğini iddia ettiği yeni bataryayı tanıttı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T10:00+0300

2024-02-01T10:00+0300

2024-02-01T10:00+0300

yaşam

şarj

şarj aleti

telefon

akıllı telefon

batarya

araç bataryası

pil

teknoloji

bilim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069514490_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_34b99f9fb70e67ead020e5e547d6567a.jpg

Çin merkezli şirket Betavolt, 50 yıl boyunca şarj edilme ihtiyacı duymayan bir batarya teknolojisi geliştirdi. Firma, bu bataryanın akıllı telefonlar ve dronlar bir yana insan vücudundaki kalp pili ve yapay kalp gibi tıbbi cihazlarda da kullanılabileceğini açıklıyor.Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre bu nükleer batarya, 15x15x5 milimetreküp boyutlarında. 3V voltajda 100 mikrowatt güç sağlıyor. Bir sonraki seneye kadar 1 watt güç kapasiteli olacak şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Bataryayı geliştiren uzmanlara göre, bu teknoloji şarj aletlerini tarihe gömebilir.Habertürk'ün haberine göre, Betavolt’un nükleer bataryası şu anda test aşamasında. Bu yılın sonlarına doğru seri üretime geçirilmesi planlanıyor. Akıllı telefonlarda ne zaman yer alacağı, yer alıp alamayacağını ise henüz açıklanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20240131/yapay-zeka-ile-kitap-yazdi-ben-bir-hikaye-yazacagim-sen-bu-karakter-olacaksin-dedim-1080233495.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şarj, şarj aleti, telefon, akıllı telefon, batarya, araç bataryası, pil, teknoloji, bilim