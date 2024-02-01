https://sputniknews.com.tr/20240201/50-yil-dayanabilen-batarya-sarj-aleti-tarih-mi-oluyor-1080256177.html
50 yıl dayanabilen batarya: Şarj aleti tarih mi oluyor?
50 yıl dayanabilen batarya: Şarj aleti tarih mi oluyor?
Çinli bir girişim olan Betavolt şirketi, şarj ya da bakım gerektirmeden 50 yıl boyunca elektrik üretebileceğini iddia ettiği yeni bataryayı tanıttı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T10:00+0300
2024-02-01T10:00+0300
2024-02-01T10:00+0300
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şarj
şarj aleti
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batarya
araç bataryası
pil
teknoloji
bilim
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Çin merkezli şirket Betavolt, 50 yıl boyunca şarj edilme ihtiyacı duymayan bir batarya teknolojisi geliştirdi. Firma, bu bataryanın akıllı telefonlar ve dronlar bir yana insan vücudundaki kalp pili ve yapay kalp gibi tıbbi cihazlarda da kullanılabileceğini açıklıyor.Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre bu nükleer batarya, 15x15x5 milimetreküp boyutlarında. 3V voltajda 100 mikrowatt güç sağlıyor. Bir sonraki seneye kadar 1 watt güç kapasiteli olacak şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Bataryayı geliştiren uzmanlara göre, bu teknoloji şarj aletlerini tarihe gömebilir.Habertürk'ün haberine göre, Betavolt’un nükleer bataryası şu anda test aşamasında. Bu yılın sonlarına doğru seri üretime geçirilmesi planlanıyor. Akıllı telefonlarda ne zaman yer alacağı, yer alıp alamayacağını ise henüz açıklanmadı.
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şarj, şarj aleti, telefon, akıllı telefon, batarya, araç bataryası, pil, teknoloji, bilim
şarj, şarj aleti, telefon, akıllı telefon, batarya, araç bataryası, pil, teknoloji, bilim
50 yıl dayanabilen batarya: Şarj aleti tarih mi oluyor?
Çinli bir girişim olan Betavolt şirketi, şarj ya da bakım gerektirmeden 50 yıl boyunca elektrik üretebileceğini iddia ettiği yeni bataryayı tanıttı.
Çin merkezli şirket Betavolt, 50 yıl boyunca şarj edilme ihtiyacı duymayan bir batarya teknolojisi geliştirdi. Firma, bu bataryanın akıllı telefonlar ve dronlar bir yana insan vücudundaki kalp pili ve yapay kalp gibi tıbbi cihazlarda da kullanılabileceğini açıklıyor.
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre bu nükleer batarya, 15x15x5 milimetreküp boyutlarında. 3V voltajda 100 mikrowatt güç sağlıyor. Bir sonraki seneye kadar 1 watt güç kapasiteli olacak şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Bataryayı geliştiren uzmanlara göre, bu teknoloji şarj aletlerini tarihe gömebilir.
Habertürk'ün haberine göre, Betavolt’un nükleer bataryası şu anda test aşamasında. Bu yılın sonlarına doğru seri üretime geçirilmesi planlanıyor. Akıllı telefonlarda ne zaman yer alacağı, yer alıp alamayacağını ise henüz açıklanmadı.