https://sputniknews.com.tr/20240131/yapay-zeka-ile-kitap-yazdi-ben-bir-hikaye-yazacagim-sen-bu-karakter-olacaksin-dedim-1080233495.html

Yapay zeka ile kitap yazdı: 'Ben bir hikaye yazacağım, sen bu karakter olacaksın' dedim

Yapay zeka ile kitap yazdı: 'Ben bir hikaye yazacağım, sen bu karakter olacaksın' dedim

Yapay zekayı kullanarak birçok sanatsal çalışmaya imza atan 28 yaşındaki Beyza Doğuç, kurgusunu ve evrenini kendi yarattığı, ana karakterlerinden birini ise... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T16:34+0300

2024-01-31T16:34+0300

2024-01-31T16:34+0300

yaşam

kitap

yapay zeka

müzik

chatgpt

karakter

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Yapay zeka içeren projeler ve eserlerine yansıttığı yeniliklerle dikkati çeken Doğuç, kendi besteleri ve şarkılarını YouTube kanalından dinleyicilerin beğenisine sunuyor.Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünü bitiren Doğuç'un yapay zeka ve yazılımla hazırladığı 30'dan fazla şarkısı bulunuyor. Doğuç, küçük yaşlardan itibaren kendi şiirlerini, hikayelerini ve bestelerini yazıyor ve videolar eşliğinde kendi sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.Yapay zeka ile podcast yayını da yapan Doğuç, son olarak kurgusunu ve evrenini kendi oluşturduğu, ana karakterlerinden birini ise yapay zekanın yönlendirmesiyle "Koda" isimli bir roman kaleme aldı.'Rüyamda gördüğüm enstrümanı 3D ile modelledim'Beyza Doğuç, 14 yaşında ilk romanını internette yayınladığını belirterek, "O zamandan itibaren yazdığım, çizdiğim, müzik yaptığım, teknolojiyle ilgilendiğim bir dönemim vardı. Sonrasında sektöre giriş yapmak ve ana mesleğim olarak bunu yürütmek istedim. 5-6 yıldır aktif olarak müzik ve teknolojiyle içerik üretimi yapıyorum." diye konuştu.Yaptığı müziği farklı bir şekilde dinleyiciye sunmak amacıyla girişimlere başladığının altını çizen Doğuç, şu bilgileri verdi:Doğuç, çok farklı konseptlerde bir şeyler yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Aslında hepsinin temellerini öğrenip, kendimi geliştirmek amacım. Mesela klasik eserleri uyarladığım 3 tane şarkım vardı. Mozart ve Beethoven'ın eserlerini modern şekilde yorumladım. Bu çalışmanın yapım süreci kitapla aynı döneme denk geldiğinden kitaptaki o karakterler sanki o şarkıları yapmış ve söylemiş gibi yer ediyor. Slow şarkılarım da var. Birçok türde aslında zengin bir (şarkı) kütüphanem var." dedi.'Yapay zekayı araştırma konusunda yönelendiriyorum'Beyza Doğuç, yapay zekayla çalışma sürecine ilişkin de şunları kaydetti:'Yapay zekaya hayır dediğinizde motivasyonu düşüyor'Yapay zekaya iyi bir Türkçe şarkı nasıl yazılır? ve Türk kültüründeki duygular ve düşünceler sanatı nasıl etkiler? gibi sorular sorduğunu dile getiren genç müzisyen, "Dikkatini bir noktaya çekiyorum ki, istediğim yönde cevaplar verebilsin. Ayrıca yapay zekayı kullanırken bir hata yaptığında ona, 'Bu iyi olmadı.', 'Hayır.' dediğimizde motivasyonunun düşmesi söz konusu. Aslında bir kod yığını yapay zeka ve ona 'Hayır bu iyi değil.', 'Doğru değil.' dersek, o da 'bir hata yaptım' deyip tamamen yaptığı şeyi yanlış olarak kodluyor. O yüzden ona 'Şu tarafı güzel olmuş. Bunu biraz daha geliştirelim.' gibi yaklaşmak daha önemli. Yapay zeka kullanmak da aslında başlı başına bir sanat." ifadelerini kullandı.'Yapay zekayı araç olacak şekilde kullanmamız lazım'İthaki Yayınlarından çıkan yapay zeka ile kaleme aldığı "Koda" kitabına da değinen Doğuç, şunları aktardı:

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kitap, yapay zeka, müzik, chatgpt, karakter