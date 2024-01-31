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https://sputniknews.com.tr/20240131/yapay-zeka-ile-kitap-yazdi-ben-bir-hikaye-yazacagim-sen-bu-karakter-olacaksin-dedim-1080233495.html
Yapay zeka ile kitap yazdı: 'Ben bir hikaye yazacağım, sen bu karakter olacaksın' dedim
Yapay zeka ile kitap yazdı: 'Ben bir hikaye yazacağım, sen bu karakter olacaksın' dedim
Yapay zekayı kullanarak birçok sanatsal çalışmaya imza atan 28 yaşındaki Beyza Doğuç, kurgusunu ve evrenini kendi yarattığı, ana karakterlerinden birini ise... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T16:34+0300
2024-01-31T16:34+0300
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Yapay zeka içeren projeler ve eserlerine yansıttığı yeniliklerle dikkati çeken Doğuç, kendi besteleri ve şarkılarını YouTube kanalından dinleyicilerin beğenisine sunuyor.Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünü bitiren Doğuç'un yapay zeka ve yazılımla hazırladığı 30'dan fazla şarkısı bulunuyor. Doğuç, küçük yaşlardan itibaren kendi şiirlerini, hikayelerini ve bestelerini yazıyor ve videolar eşliğinde kendi sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.Yapay zeka ile podcast yayını da yapan Doğuç, son olarak kurgusunu ve evrenini kendi oluşturduğu, ana karakterlerinden birini ise yapay zekanın yönlendirmesiyle "Koda" isimli bir roman kaleme aldı.'Rüyamda gördüğüm enstrümanı 3D ile modelledim'Beyza Doğuç, 14 yaşında ilk romanını internette yayınladığını belirterek, "O zamandan itibaren yazdığım, çizdiğim, müzik yaptığım, teknolojiyle ilgilendiğim bir dönemim vardı. Sonrasında sektöre giriş yapmak ve ana mesleğim olarak bunu yürütmek istedim. 5-6 yıldır aktif olarak müzik ve teknolojiyle içerik üretimi yapıyorum." diye konuştu.Yaptığı müziği farklı bir şekilde dinleyiciye sunmak amacıyla girişimlere başladığının altını çizen Doğuç, şu bilgileri verdi:Doğuç, çok farklı konseptlerde bir şeyler yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Aslında hepsinin temellerini öğrenip, kendimi geliştirmek amacım. Mesela klasik eserleri uyarladığım 3 tane şarkım vardı. Mozart ve Beethoven'ın eserlerini modern şekilde yorumladım. Bu çalışmanın yapım süreci kitapla aynı döneme denk geldiğinden kitaptaki o karakterler sanki o şarkıları yapmış ve söylemiş gibi yer ediyor. Slow şarkılarım da var. Birçok türde aslında zengin bir (şarkı) kütüphanem var." dedi.'Yapay zekayı araştırma konusunda yönelendiriyorum'Beyza Doğuç, yapay zekayla çalışma sürecine ilişkin de şunları kaydetti:'Yapay zekaya hayır dediğinizde motivasyonu düşüyor'Yapay zekaya iyi bir Türkçe şarkı nasıl yazılır? ve Türk kültüründeki duygular ve düşünceler sanatı nasıl etkiler? gibi sorular sorduğunu dile getiren genç müzisyen, "Dikkatini bir noktaya çekiyorum ki, istediğim yönde cevaplar verebilsin. Ayrıca yapay zekayı kullanırken bir hata yaptığında ona, 'Bu iyi olmadı.', 'Hayır.' dediğimizde motivasyonunun düşmesi söz konusu. Aslında bir kod yığını yapay zeka ve ona 'Hayır bu iyi değil.', 'Doğru değil.' dersek, o da 'bir hata yaptım' deyip tamamen yaptığı şeyi yanlış olarak kodluyor. O yüzden ona 'Şu tarafı güzel olmuş. Bunu biraz daha geliştirelim.' gibi yaklaşmak daha önemli. Yapay zeka kullanmak da aslında başlı başına bir sanat." ifadelerini kullandı.'Yapay zekayı araç olacak şekilde kullanmamız lazım'İthaki Yayınlarından çıkan yapay zeka ile kaleme aldığı "Koda" kitabına da değinen Doğuç, şunları aktardı:
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kitap, yapay zeka, müzik, chatgpt, karakter
kitap, yapay zeka, müzik, chatgpt, karakter

Yapay zeka ile kitap yazdı: 'Ben bir hikaye yazacağım, sen bu karakter olacaksın' dedim

16:34 31.01.2024
© AABeyza Doğuç
Beyza Doğuç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AA
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Yapay zekayı kullanarak birçok sanatsal çalışmaya imza atan 28 yaşındaki Beyza Doğuç, kurgusunu ve evrenini kendi yarattığı, ana karakterlerinden birini ise yapay zekanın yönlendirdiği bir kitap yazdı.
Yapay zeka içeren projeler ve eserlerine yansıttığı yeniliklerle dikkati çeken Doğuç, kendi besteleri ve şarkılarını YouTube kanalından dinleyicilerin beğenisine sunuyor.
Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünü bitiren Doğuç'un yapay zeka ve yazılımla hazırladığı 30'dan fazla şarkısı bulunuyor. Doğuç, küçük yaşlardan itibaren kendi şiirlerini, hikayelerini ve bestelerini yazıyor ve videolar eşliğinde kendi sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.
Yapay zeka ile podcast yayını da yapan Doğuç, son olarak kurgusunu ve evrenini kendi oluşturduğu, ana karakterlerinden birini ise yapay zekanın yönlendirmesiyle "Koda" isimli bir roman kaleme aldı.

'Rüyamda gördüğüm enstrümanı 3D ile modelledim'

Beyza Doğuç, 14 yaşında ilk romanını internette yayınladığını belirterek, "O zamandan itibaren yazdığım, çizdiğim, müzik yaptığım, teknolojiyle ilgilendiğim bir dönemim vardı. Sonrasında sektöre giriş yapmak ve ana mesleğim olarak bunu yürütmek istedim. 5-6 yıldır aktif olarak müzik ve teknolojiyle içerik üretimi yapıyorum." diye konuştu.
Yaptığı müziği farklı bir şekilde dinleyiciye sunmak amacıyla girişimlere başladığının altını çizen Doğuç, şu bilgileri verdi:
"Nelerden ilham alabilirim, neleri, nasıl dönüştürebilirim? sorusuyla ilgilenmeye başladım. 2-3 yıldır, 'Orman sesi, kitap sesi ve basketbol sesiyle şarkı yapayım.' gibi şeylerin peşindeydim. Sonra işin içine ufaktan teknolojiyi de kattım. Yazılım öğrenmek istedim. Yazılım çalışıp, bir müzik, beste yapan yazılım oluşturduk. Rüyamda gördüğüm enstrümanı da 3D ile modelledim. Yapay zekanın günümüzde artan kullanımı da benim dikkatimi çok çekti. İlk ChatGPT çıktığında 'Bu nasıl bir şey?' diye doğrudan kullanınca, artık sanatımda da yer etmeye başladı. Bu kadar aktif kullanmam da çok keyif aldığımdan oldu."
Doğuç, çok farklı konseptlerde bir şeyler yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Aslında hepsinin temellerini öğrenip, kendimi geliştirmek amacım. Mesela klasik eserleri uyarladığım 3 tane şarkım vardı. Mozart ve Beethoven'ın eserlerini modern şekilde yorumladım. Bu çalışmanın yapım süreci kitapla aynı döneme denk geldiğinden kitaptaki o karakterler sanki o şarkıları yapmış ve söylemiş gibi yer ediyor. Slow şarkılarım da var. Birçok türde aslında zengin bir (şarkı) kütüphanem var." dedi.

'Yapay zekayı araştırma konusunda yönelendiriyorum'

Beyza Doğuç, yapay zekayla çalışma sürecine ilişkin de şunları kaydetti:
"Daima ürettiğim şeyin en temelinde ben oluyorum. Yapay zekaya 'Sen bu şarkıyı yap.' değil de mesela 'Ben böyle bir şarkı yapacağım. Bunun için bana ne lazım?' diyorum. Renklere yaptığım bir şarkı serisi vardı. Kırmızı renk geçmişte nasıl kullanılmış? Hangi sembolik anlamlarda kullanılmış? Yapay zekayı bunu araştırmakla görevlendirip, şarkıyı ben yaptığımda hep daha iyi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bazen önümüzde yapay zeka olunca 'O yapıversin işte' gibi bir alışkanlık insanlara geliyor olabilir ama onun yaptığı şey daima benimkinden daha az ruha sahip olduğundan kendi özgünlüğümü yansıtmıyor. O yüzden yapay zekayı hep ikinci planda tutmaya çalışıyorum."

'Yapay zekaya hayır dediğinizde motivasyonu düşüyor'

Yapay zekaya iyi bir Türkçe şarkı nasıl yazılır? ve Türk kültüründeki duygular ve düşünceler sanatı nasıl etkiler? gibi sorular sorduğunu dile getiren genç müzisyen, "Dikkatini bir noktaya çekiyorum ki, istediğim yönde cevaplar verebilsin. Ayrıca yapay zekayı kullanırken bir hata yaptığında ona, 'Bu iyi olmadı.', 'Hayır.' dediğimizde motivasyonunun düşmesi söz konusu. Aslında bir kod yığını yapay zeka ve ona 'Hayır bu iyi değil.', 'Doğru değil.' dersek, o da 'bir hata yaptım' deyip tamamen yaptığı şeyi yanlış olarak kodluyor. O yüzden ona 'Şu tarafı güzel olmuş. Bunu biraz daha geliştirelim.' gibi yaklaşmak daha önemli. Yapay zeka kullanmak da aslında başlı başına bir sanat." ifadelerini kullandı.

'Yapay zekayı araç olacak şekilde kullanmamız lazım'

İthaki Yayınlarından çıkan yapay zeka ile kaleme aldığı "Koda" kitabına da değinen Doğuç, şunları aktardı:
"Küçüklüğümden beri yazıyorum. Kitap yazmak aklımda vardı ama aslında yapay zeka bir karakteri yönetse, ben kitabın kalan kısmını yazsam, bir karakterin konuşma sırası geldiğinde o yapay zeka yönetiminde olsa, ortaya nasıl bir şey çıkar? sorusunu merak ettim. Oturup, sürekli yapay zekayı kullanırken bu tarz oyunlar da oynuyordum. Sonrasında bunun insanlara sunulmaya değer bir şey olduğunu düşündüm. Koda kitabımda önce evreni oluşturdum. Sonra hangi karakteri yapay zeka yönetmeli, onun yönetmesi neden anlamlı olmalı diye düşündüm. Yapay zekaya 'Ben bir hikaye yazacağım, sen bu karakter olacaksın.' dedim. Sonrasında böyle bir kitap çıktı. Geçen yıl ocak ayında yazmaya başladım. O dönem ChatGPT 3 vardı, 4'ü yoktu ve karakterimi 3 ile yazmaya başladım. ChatGPT 4 çıktığında da geçiş yaptık. Bu da karakterin gelişimi açısından çok anlamlı oldu. Çünkü kitapta da göreceksiniz orada önemli bir karakter gelişimi var. Daha bilinçlenmiş gibi. Bir yıl içerisinde de süreç tamamlandı."
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