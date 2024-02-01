https://sputniknews.com.tr/20240201/2-el-aracta-iban-dolandiriciligi-bana-borcu-var-kuzenim-odeyecek--1080258169.html
2. el araçta ‘IBAN’ dolandırıcılığı: 'Bana borcu var, kuzenim ödeyecek'
2. el araçta ‘IBAN’ dolandırıcılığı: 'Bana borcu var, kuzenim ödeyecek'
‘IBAN dolandırıcılığı’ olarak tabir edilen yöntem ile aracı satın alacağını söyleyen kişi, “Kuzenimin bana borcu var. Parayı sana o gönderecek” diyor... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T10:20+0300
2024-02-01T10:20+0300
2024-02-01T10:20+0300
yaşam
türkiye
dolandırıcılık
ikinci el otomobil
otomobil
satış
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İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yazdan bu yana devam ediyor.Dolandırıcılar ise birbirinden farklı yöntemler denemeye başladı. Son yöntemde ise farklı bir kişinin ödeme yapacağı söylenerek dolandırma işlemi gerçekleştiriliyor.Hürriyet'in haberine göre; ilandaki aracı satın alacağını bildiren dolandırıcı, anlaşma sağlandıktan sonra satıcıya, “Kuzenimin bana borcu var. Parayı sana o gönderecek” diyor. Anlaşılan tutar satıcının banka hesabına aracı devir edeceği kişi yerine başka bir isimden geliyor. Aracını satan mağdur ise noterde “Gerçek alıcıdan ödemenin karşılığını aldım” diyerek satış işlemini gerçekleştiriyor.Noterler fark ettiAracını sattığı için sevinen kişi için işler bu noktadan sonra karışıyor. Çünkü, dolandırıcının “kuzenim” diye tanıttığı kişi, yaptığı ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını belirterek şikâyetçi oluyor ve parasını geri istiyor.Alper Sarıtaş, kendisi gibi birçok kişinin son dönemde bu yöntemle dolandırıldığını iddia ederek, mağdurken dolandırıcı konumuna düştüğünü ileri sürdü.İkinci el araç platformu Otomerkezi’nin CEO’su Muhammed Ali Karakaş da özellikle son birkaç ayda Alper Sarıtaş’ın karşılaştığına benzer şekilde dolandırıcılık yöntemlerinin arttığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:Araç satın alırken dikkat1- Araç kimin adına satın alınacaksa gönderilecek ücretin tamamı da o kişi tarafından alınmalı. Para alınırken açıklamaya plaka bilgisi de yazılmalı.2- Satın alınacak araç sadece plakadan değil şase numarasından da kontrol edilmeli.3- Kendisinin gelemeyeceğini veya paranın kendisinden gelmeyeceğini söyleyen kişilerle ticaret yapılmamalı.
https://sputniknews.com.tr/20240105/uzmanindan-otomobil-alacaklara-uyari-ikinci-elde-akil-almaz-yontem-1079343477.html
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türkiye, dolandırıcılık, ikinci el otomobil, otomobil, satış
türkiye, dolandırıcılık, ikinci el otomobil, otomobil, satış
2. el araçta ‘IBAN’ dolandırıcılığı: 'Bana borcu var, kuzenim ödeyecek'
‘IBAN dolandırıcılığı’ olarak tabir edilen yöntem ile aracı satın alacağını söyleyen kişi, “Kuzenimin bana borcu var. Parayı sana o gönderecek” diyor. Sonrasında ise, dolandırıcının akrabası diye tanıttığı kişi, yaptığı ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını belirterek şikâyetçi oluyor.
İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yazdan bu yana devam ediyor.
Dolandırıcılar ise birbirinden farklı yöntemler denemeye başladı. Son yöntemde ise farklı bir kişinin ödeme yapacağı söylenerek dolandırma işlemi gerçekleştiriliyor.
Hürriyet'in haberine göre; ilandaki aracı satın alacağını bildiren dolandırıcı, anlaşma sağlandıktan sonra satıcıya, “Kuzenimin bana borcu var. Parayı sana o gönderecek” diyor. Anlaşılan tutar satıcının banka hesabına aracı devir edeceği kişi yerine başka bir isimden geliyor. Aracını satan mağdur ise noterde “Gerçek alıcıdan ödemenin karşılığını aldım” diyerek satış işlemini gerçekleştiriyor.
Aracını sattığı için sevinen kişi için işler bu noktadan sonra karışıyor. Çünkü, dolandırıcının “kuzenim” diye tanıttığı kişi, yaptığı ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını belirterek şikâyetçi oluyor ve parasını geri istiyor.
Alper Sarıtaş, kendisi gibi birçok kişinin son dönemde bu yöntemle dolandırıldığını iddia ederek, mağdurken dolandırıcı konumuna düştüğünü ileri sürdü.
İkinci el araç platformu Otomerkezi’nin CEO’su Muhammed Ali Karakaş da özellikle son birkaç ayda Alper Sarıtaş’ın karşılaştığına benzer şekilde dolandırıcılık yöntemlerinin arttığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:
“IBAN dolandırıcılığı, ödemeye karşılık bulunmaması anlamına geliyor; yani bu demek oluyor ki, Ahmet otomobili satın alıyor, Mehmet onun yerine ödeme yapıyor. Siz otomobilin satışını Ahmet’e veriyorsunuz ve ödemenin karşılığını tam olarak aldığınızı söylüyorsunuz. Sonrasında ödemeyi yapan Mehmet bu ödemeye karşılık sizden hiçbir şey almadığını iddia edip parasını geri istiyor. Bu şekilde dolandırıcılıklar oluyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun önüne geçmek için ne yapılmalı? Kimin adına satış verilecekse ödemenin tamamının o kişi tarafından gelmiş olması veya açıklamasına otomobil alımıyla ilgili plaka detaylarının da yazılarak o kişi adına ödeme yapıldığına dair net açıklamanın belirtilmesi yüksek önem arz ediyor.”
Araç satın alırken dikkat
1- Araç kimin adına satın alınacaksa gönderilecek ücretin tamamı da o kişi tarafından alınmalı. Para alınırken açıklamaya plaka bilgisi de yazılmalı.
2- Satın alınacak araç sadece plakadan değil şase numarasından da kontrol edilmeli.
3- Kendisinin gelemeyeceğini veya paranın kendisinden gelmeyeceğini söyleyen kişilerle ticaret yapılmamalı.