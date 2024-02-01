https://sputniknews.com.tr/20240201/2-el-aracta-iban-dolandiriciligi-bana-borcu-var-kuzenim-odeyecek--1080258169.html

2. el araçta ‘IBAN’ dolandırıcılığı: 'Bana borcu var, kuzenim ödeyecek'

2. el araçta ‘IBAN’ dolandırıcılığı: 'Bana borcu var, kuzenim ödeyecek'

‘IBAN dolandırıcılığı’ olarak tabir edilen yöntem ile aracı satın alacağını söyleyen kişi, “Kuzenimin bana borcu var. Parayı sana o gönderecek” diyor... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T10:20+0300

2024-02-01T10:20+0300

2024-02-01T10:20+0300

yaşam

türkiye

dolandırıcılık

ikinci el otomobil

otomobil

satış

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İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yazdan bu yana devam ediyor.Dolandırıcılar ise birbirinden farklı yöntemler denemeye başladı. Son yöntemde ise farklı bir kişinin ödeme yapacağı söylenerek dolandırma işlemi gerçekleştiriliyor.Hürriyet'in haberine göre; ilandaki aracı satın alacağını bildiren dolandırıcı, anlaşma sağlandıktan sonra satıcıya, “Kuzenimin bana borcu var. Parayı sana o gönderecek” diyor. Anlaşılan tutar satıcının banka hesabına aracı devir edeceği kişi yerine başka bir isimden geliyor. Aracını satan mağdur ise noterde “Gerçek alıcıdan ödemenin karşılığını aldım” diyerek satış işlemini gerçekleştiriyor.Noterler fark ettiAracını sattığı için sevinen kişi için işler bu noktadan sonra karışıyor. Çünkü, dolandırıcının “kuzenim” diye tanıttığı kişi, yaptığı ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını belirterek şikâyetçi oluyor ve parasını geri istiyor.Alper Sarıtaş, kendisi gibi birçok kişinin son dönemde bu yöntemle dolandırıldığını iddia ederek, mağdurken dolandırıcı konumuna düştüğünü ileri sürdü.İkinci el araç platformu Otomerkezi’nin CEO’su Muhammed Ali Karakaş da özellikle son birkaç ayda Alper Sarıtaş’ın karşılaştığına benzer şekilde dolandırıcılık yöntemlerinin arttığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:Araç satın alırken dikkat1- Araç kimin adına satın alınacaksa gönderilecek ücretin tamamı da o kişi tarafından alınmalı. Para alınırken açıklamaya plaka bilgisi de yazılmalı.2- Satın alınacak araç sadece plakadan değil şase numarasından da kontrol edilmeli.3- Kendisinin gelemeyeceğini veya paranın kendisinden gelmeyeceğini söyleyen kişilerle ticaret yapılmamalı.

https://sputniknews.com.tr/20240105/uzmanindan-otomobil-alacaklara-uyari-ikinci-elde-akil-almaz-yontem-1079343477.html

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türkiye, dolandırıcılık, ikinci el otomobil, otomobil, satış