https://sputniknews.com.tr/20240105/uzmanindan-otomobil-alacaklara-uyari-ikinci-elde-akil-almaz-yontem-1079343477.html

Uzmanından otomobil alacaklara uyarı: 'İkinci elde akıl almaz yöntem'

Uzmanından otomobil alacaklara uyarı: 'İkinci elde akıl almaz yöntem'

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı son kararlar neticesinde ikinci ele düşen sıfır araçlar, stoklandıkları alanlardan ortaya çıkarılıp satışa sunulmaya başlandı... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T07:44+0300

2024-01-05T07:44+0300

2024-01-05T07:44+0300

ekonomi

otomotiv

araba

araç

fiyat

fahiş fiyat

fiyat artışı

fiyat artırımı

ikinci el

ikinci el otomobil

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Sıfır kilometre araçlardaki fahiş fiyatlara karşı çıkarılan yeni yönetmelik sonrasında stoklardaki binlerce sıfır otomobil, sahipleri tarafından zarar etme endişesiyle piyasaya sürüldü.Ancak 3-6 ay, hatta 1 yıl boyunca stoklanıp bekletilen otomobilleri alacak tüketicilerin oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Araç hasar kaydı sorgulaması, ikinci el araba alım-satım işlemlerinde sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntem, alıcı ve satıcının aracın hasar kaydını veya karıştığı kazaları öğrenmesine olanak tanırken, ikinci el otomobil piyasasında artan bir sorun olan 'plaka' sahtekarlığı girişimleri yapılıyor. Uzman isim ikinci el otomobil satın alacak vatandaşlara şasi sorgulaması yapmadan araç almaları durumunda hasarlı araç uyarısı yaptı.'Plakayı değil şasi numarasını baz alın'Otomobil sektöründe kötü niyetli insanların çoğaldığını ifade eden galerici esnafı Mustafa Başkonuş, “Perşembe günü ilanlarda bir araç gördüm ve araç çok temiz görünüyordu. Aracın hasar kaydını plaka ile sorguladım ve herhangi bir hasar kaydı çıkmadı. Alacağım şahıstan aracın ruhsatını istedim, şu an yanımda yok yarın sabah vereyim dedi. Ertesi gün oldu, ben yola çıktım ben bu şahıstan yeniden istedim ruhsatı. Çünkü aracı şasiden sorgulamam gerekiyor, bu işi de yaptığım için sorgulamadan çıkmam. Ruhsatı attığı an ruhsattan girdim şasi bilgilerini yazdım ve bir baktım araç ağır hasarlı çıktı. Şimdi ben plakadan sorguladığımda neden hasarsız çıktı, onu söylemek istiyorum. Aracın ruhsatta tescil tarihi olur. Bu araç ben gitmeden 1 gün önce işlem görmüş, devir alınmış ve aracın plakası değişmiş. Bunun için bu hasar kaydı çıkmamış. Aracı alırken mutlaka aracın hasar kaydını, aracın şasi numarasından sorgulayın. Yoksa mağdur olabilirsiniz, bu duruma biz düşmedik çok şükür” dedi.

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