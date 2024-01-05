https://sputniknews.com.tr/20240105/uzmanindan-otomobil-alacaklara-uyari-ikinci-elde-akil-almaz-yontem-1079343477.html
Uzmanından otomobil alacaklara uyarı: 'İkinci elde akıl almaz yöntem'
Uzmanından otomobil alacaklara uyarı: 'İkinci elde akıl almaz yöntem'
Ticaret Bakanlığı’nın aldığı son kararlar neticesinde ikinci ele düşen sıfır araçlar, stoklandıkları alanlardan ortaya çıkarılıp satışa sunulmaya başlandı... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T07:44+0300
2024-01-05T07:44+0300
2024-01-05T07:44+0300
ekonomi
otomotiv
araba
araç
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
ikinci el
ikinci el otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/02/1042575360_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d31e3172dc86c7060bd4081a56304dfa.jpg
Sıfır kilometre araçlardaki fahiş fiyatlara karşı çıkarılan yeni yönetmelik sonrasında stoklardaki binlerce sıfır otomobil, sahipleri tarafından zarar etme endişesiyle piyasaya sürüldü.Ancak 3-6 ay, hatta 1 yıl boyunca stoklanıp bekletilen otomobilleri alacak tüketicilerin oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Araç hasar kaydı sorgulaması, ikinci el araba alım-satım işlemlerinde sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntem, alıcı ve satıcının aracın hasar kaydını veya karıştığı kazaları öğrenmesine olanak tanırken, ikinci el otomobil piyasasında artan bir sorun olan 'plaka' sahtekarlığı girişimleri yapılıyor. Uzman isim ikinci el otomobil satın alacak vatandaşlara şasi sorgulaması yapmadan araç almaları durumunda hasarlı araç uyarısı yaptı.'Plakayı değil şasi numarasını baz alın'Otomobil sektöründe kötü niyetli insanların çoğaldığını ifade eden galerici esnafı Mustafa Başkonuş, “Perşembe günü ilanlarda bir araç gördüm ve araç çok temiz görünüyordu. Aracın hasar kaydını plaka ile sorguladım ve herhangi bir hasar kaydı çıkmadı. Alacağım şahıstan aracın ruhsatını istedim, şu an yanımda yok yarın sabah vereyim dedi. Ertesi gün oldu, ben yola çıktım ben bu şahıstan yeniden istedim ruhsatı. Çünkü aracı şasiden sorgulamam gerekiyor, bu işi de yaptığım için sorgulamadan çıkmam. Ruhsatı attığı an ruhsattan girdim şasi bilgilerini yazdım ve bir baktım araç ağır hasarlı çıktı. Şimdi ben plakadan sorguladığımda neden hasarsız çıktı, onu söylemek istiyorum. Aracın ruhsatta tescil tarihi olur. Bu araç ben gitmeden 1 gün önce işlem görmüş, devir alınmış ve aracın plakası değişmiş. Bunun için bu hasar kaydı çıkmamış. Aracı alırken mutlaka aracın hasar kaydını, aracın şasi numarasından sorgulayın. Yoksa mağdur olabilirsiniz, bu duruma biz düşmedik çok şükür” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240101/2024-yili-motorlu-tasitlar-vergisine-buyuk-zam-1079234783.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/02/1042575360_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_60567f198a5944fbf2a6125d5bb4e1df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
otomotiv, araba, araç, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı
otomotiv, araba, araç, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı
Uzmanından otomobil alacaklara uyarı: 'İkinci elde akıl almaz yöntem'
Ticaret Bakanlığı’nın aldığı son kararlar neticesinde ikinci ele düşen sıfır araçlar, stoklandıkları alanlardan ortaya çıkarılıp satışa sunulmaya başlandı. İkinci el otomobil satışlarında yapılan akıl almaz plaka oyunu ortaya çıktı. Uzman isimler ise bu dolandırıcılık yöntemine takılmamak için kritik uyarılarda bulundu.
Sıfır kilometre araçlardaki fahiş fiyatlara karşı çıkarılan yeni yönetmelik sonrasında stoklardaki binlerce sıfır otomobil, sahipleri tarafından zarar etme endişesiyle piyasaya sürüldü.
Ancak 3-6 ay, hatta 1 yıl boyunca stoklanıp bekletilen otomobilleri alacak tüketicilerin oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Araç hasar kaydı sorgulaması, ikinci el araba alım-satım işlemlerinde sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntem, alıcı ve satıcının aracın hasar kaydını veya karıştığı kazaları öğrenmesine olanak tanırken, ikinci el otomobil piyasasında artan bir sorun olan 'plaka' sahtekarlığı girişimleri yapılıyor. Uzman isim ikinci el otomobil satın alacak vatandaşlara şasi sorgulaması yapmadan araç almaları durumunda hasarlı araç uyarısı yaptı.
'Plakayı değil şasi numarasını baz alın'
Otomobil sektöründe kötü niyetli insanların çoğaldığını ifade eden galerici esnafı Mustafa Başkonuş, “Perşembe günü ilanlarda bir araç gördüm ve araç çok temiz görünüyordu. Aracın hasar kaydını plaka ile sorguladım ve herhangi bir hasar kaydı çıkmadı. Alacağım şahıstan aracın ruhsatını istedim, şu an yanımda yok yarın sabah vereyim dedi. Ertesi gün oldu, ben yola çıktım ben bu şahıstan yeniden istedim ruhsatı. Çünkü aracı şasiden sorgulamam gerekiyor, bu işi de yaptığım için sorgulamadan çıkmam. Ruhsatı attığı an ruhsattan girdim şasi bilgilerini yazdım ve bir baktım araç ağır hasarlı çıktı. Şimdi ben plakadan sorguladığımda neden hasarsız çıktı, onu söylemek istiyorum. Aracın ruhsatta tescil tarihi olur. Bu araç ben gitmeden 1 gün önce işlem görmüş, devir alınmış ve aracın plakası değişmiş. Bunun için bu hasar kaydı çıkmamış. Aracı alırken mutlaka aracın hasar kaydını, aracın şasi numarasından sorgulayın. Yoksa mağdur olabilirsiniz, bu duruma biz düşmedik çok şükür” dedi.