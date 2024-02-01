https://sputniknews.com.tr/20240201/-israil-gazze-seridinde-ateskesi-kabul-etti--1080284636.html
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etti
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etti
Al Jazeera kanalının Katar Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etti ve Hamas'ın ilk tepkisi de olumlu... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T21:04+0300
2024-02-01T21:04+0300
2024-02-01T21:04+0300
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etti
Al Jazeera kanalının Katar Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etti ve Hamas'ın ilk tepkisi de olumlu oldu.