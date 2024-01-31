https://sputniknews.com.tr/20240131/ukraynali-vekil-yeni-seferberlik-yasa-tasarisi-anayasal-normlarin-ihlallerini-barindiriyor-1080245275.html
Ukraynalı vekil: Yeni seferberlik yasa tasarısı anayasal normların ihlallerini barındırıyor
Ukraynalı vekil: Yeni seferberlik yasa tasarısı anayasal normların ihlallerini barındırıyor
Yüksek Rada milletvekili İrina Friz, Ukrayna'nın seferberliğe ilişkin yeni yasa tasarısının anayasal ihlaller barındırdığını ifade etti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T21:49+0300
2024-01-31T21:49+0300
2024-01-31T21:49+0300
ukrayna krizi
seferberlik
ukrayna
ukrayna krizi
irina friz
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da grubu bulunan Avrupa Dayanışma Partisi milletvekili İrina Friz, Ukraynskaya Pravda’ya demecinde Ukrayna'nın seferberliğe ilişkin yeni yasa tasarısının anayasal normlarının ihlallerini barındırdığını söyledi.Friz, “Bazı Anayasal ihlalleri barındırdığı için, revize edilmesi, netleştirilmesi ve hatta belki de değiştirilmesi gereken normlar var. Bunlardan özellikle 7 tanesi endişe yaratıyor" dedi.Yeni yasa tasarısında seferberlik konusuna açıklık getirilmediği, askerlik süresinin Başkomutan’ın kararına bırakıldığını belirten Friz, “Bu, terhis meselesini büyük bir sorun haline getirecek aşırı bürokratik bir prosedür. Temel askeri eğitimini veya askerlik hizmetini tamamlamamış 18-60 yaş arasındaki kişilerin askerlik hizmetine alınması Anayasaya aykırı bir durum. Bu doğrudan bir anayasa ihlalidir, çünkü seçici yaklaşım sözkonusu" diye konuştu.Belgede, askerlikten kaçanlara ne kadar süreyle kısıtlama getirileceğinin belirtilmediği, özellikle celplerin elektronik bir hesap üzerinden gönderilmesinin planlandığını, askere çağrılan kişinin beş gün içinde gitmemesi halinde askerlik şubesinin mahkemeye başvurabileceğini, ancak vatandaşın internete veya elektronik hesaba erişemeyebileceğinin dikkate alınmadığına vurgu yapan milletvekili, “Polise, askerlik hizmetinden sorumlu olanların belgelerini kontrol etme yetkisi veriliyor. Önce mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması, sonra onlara yetkiler verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/harkovda-askeri-depolar-ve-techizat-tamir-atolyeleri-vuruldu-1080244359.html
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seferberlik, ukrayna, ukrayna krizi, irina friz
seferberlik, ukrayna, ukrayna krizi, irina friz
Ukraynalı vekil: Yeni seferberlik yasa tasarısı anayasal normların ihlallerini barındırıyor
Yüksek Rada milletvekili İrina Friz, Ukrayna'nın seferberliğe ilişkin yeni yasa tasarısının anayasal ihlaller barındırdığını ifade etti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da grubu bulunan Avrupa Dayanışma Partisi milletvekili İrina Friz, Ukraynskaya Pravda’ya demecinde Ukrayna'nın seferberliğe ilişkin yeni yasa tasarısının anayasal normlarının ihlallerini barındırdığını söyledi.
Friz, “Bazı Anayasal ihlalleri barındırdığı için, revize edilmesi, netleştirilmesi ve hatta belki de değiştirilmesi gereken normlar var. Bunlardan özellikle 7 tanesi endişe yaratıyor" dedi.
Yeni yasa tasarısında seferberlik konusuna açıklık getirilmediği, askerlik süresinin Başkomutan’ın kararına bırakıldığını belirten Friz, “Bu, terhis meselesini büyük bir sorun haline getirecek aşırı bürokratik bir prosedür. Temel askeri eğitimini veya askerlik hizmetini tamamlamamış 18-60 yaş arasındaki kişilerin askerlik hizmetine alınması Anayasaya aykırı bir durum. Bu doğrudan bir anayasa ihlalidir, çünkü seçici yaklaşım sözkonusu" diye konuştu.
Belgede, askerlikten kaçanlara ne kadar süreyle kısıtlama getirileceğinin belirtilmediği, özellikle celplerin elektronik bir hesap üzerinden gönderilmesinin planlandığını, askere çağrılan kişinin beş gün içinde gitmemesi halinde askerlik şubesinin mahkemeye başvurabileceğini, ancak vatandaşın internete veya elektronik hesaba erişemeyebileceğinin dikkate alınmadığına vurgu yapan milletvekili, “Polise, askerlik hizmetinden sorumlu olanların belgelerini kontrol etme yetkisi veriliyor. Önce mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması, sonra onlara yetkiler verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.