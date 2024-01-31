https://sputniknews.com.tr/20240131/harkovda-askeri-depolar-ve-techizat-tamir-atolyeleri-vuruldu-1080244359.html

‘Harkov'da askeri depolar ve teçhizat tamir atölyeleri vuruldu’

‘Harkov'da askeri depolar ve teçhizat tamir atölyeleri vuruldu’

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Harkov'da askeri depolar ve teçhizat tamir atölyelerinin vurulduğunu... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T20:46+0300

2024-01-31T20:46+0300

2024-01-31T20:47+0300

ukrayna krizi

harkov

patlama

ukrayna krizi

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Sputnik'e konuşan Lebedev, Rus ordusunun Harkov’a yönelik gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda, Ukrayna askeri teçhizatının onarıldığı Harkov Traktör Fabrikası (KhTZ), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yakıt ve mühimmat depolarının yanı sıra, Ukraynalı asker, istihbarat servisleri çalışanları ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu ‘Ukrtelecom’ telekomünikasyon şirketinin binası da dahil olmak üzere bir dizi askeri tesisi vurduğunu belirtti.Saldırılara ilişkin görüntülerin gizli yeraltı grubunun temsilcileri tarafından iletildiğini ve görüntülerde füzelerin uçuşu ve patlama seslerinin duyulduğunu belirten Lebedev, “31 Ocak gecesi Harkov kentinde çok sayıda askeri hedef vuruldu. Harkov’daki arkadaşlarımızın bildirdiğine göre 5 saldırı gerçekleşti. Askeri teçhizatın onarıldığı, mühimmat ve ekipmanın stoklandığı ve yakıt ikmalinin yapıldığı Harkov Traktör Fabrikası bölgesinde isabetler kaydedildi” dedi.Ukrtelecom binasının önünde çekilmiş ve aralarında İsveç bayrağı taşıyan koruyucu üniformalı birinin de bulunduğu bir grup insanı gösteren bir fotoğrafı gösteren Lebedev, “Ukrtelecom binasını tam isabetle vurdular. İstihbarat birimimiz Ukrtelecom binasında yüksek rütbeli asker ve özel servis görevlilerinin varlığını uzun zamandır bildiriyordu. Ayrıca yabancı uzmanlar da sık sık oraya geliyordu. Son zamanlarda yabancı askeri personelin varlığı da kaydedildi” diye konuştu.Ukrtelecom binasına yapılan saldırının ardından Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU), binayı ve çevresindeki birkaç bloğu kordon altına aldığını belirten Lebedev, “Bilgisayar ve mobil ekipmanlar ile kapı kapı denetleme yapıldı” dedi.Daha önce, Harkov Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, çarşamba gecesi düzenlenen hava saldırısı sırasında Harkov'da patlamalar olduğunu bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-81-ihasi-imha-edildi-1080233817.html

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