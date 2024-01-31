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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/harkovda-askeri-depolar-ve-techizat-tamir-atolyeleri-vuruldu-1080244359.html
‘Harkov'da askeri depolar ve teçhizat tamir atölyeleri vuruldu’
‘Harkov'da askeri depolar ve teçhizat tamir atölyeleri vuruldu’
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Harkov'da askeri depolar ve teçhizat tamir atölyelerinin vurulduğunu... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T20:46+0300
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ukrayna krizi
harkov
patlama
ukrayna krizi
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Sputnik'e konuşan Lebedev, Rus ordusunun Harkov’a yönelik gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda, Ukrayna askeri teçhizatının onarıldığı Harkov Traktör Fabrikası (KhTZ), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yakıt ve mühimmat depolarının yanı sıra, Ukraynalı asker, istihbarat servisleri çalışanları ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu ‘Ukrtelecom’ telekomünikasyon şirketinin binası da dahil olmak üzere bir dizi askeri tesisi vurduğunu belirtti.Saldırılara ilişkin görüntülerin gizli yeraltı grubunun temsilcileri tarafından iletildiğini ve görüntülerde füzelerin uçuşu ve patlama seslerinin duyulduğunu belirten Lebedev, “31 Ocak gecesi Harkov kentinde çok sayıda askeri hedef vuruldu. Harkov’daki arkadaşlarımızın bildirdiğine göre 5 saldırı gerçekleşti. Askeri teçhizatın onarıldığı, mühimmat ve ekipmanın stoklandığı ve yakıt ikmalinin yapıldığı Harkov Traktör Fabrikası bölgesinde isabetler kaydedildi” dedi.Ukrtelecom binasının önünde çekilmiş ve aralarında İsveç bayrağı taşıyan koruyucu üniformalı birinin de bulunduğu bir grup insanı gösteren bir fotoğrafı gösteren Lebedev, “Ukrtelecom binasını tam isabetle vurdular. İstihbarat birimimiz Ukrtelecom binasında yüksek rütbeli asker ve özel servis görevlilerinin varlığını uzun zamandır bildiriyordu. Ayrıca yabancı uzmanlar da sık sık oraya geliyordu. Son zamanlarda yabancı askeri personelin varlığı da kaydedildi” diye konuştu.Ukrtelecom binasına yapılan saldırının ardından Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU), binayı ve çevresindeki birkaç bloğu kordon altına aldığını belirten Lebedev, “Bilgisayar ve mobil ekipmanlar ile kapı kapı denetleme yapıldı” dedi.Daha önce, Harkov Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, çarşamba gecesi düzenlenen hava saldırısı sırasında Harkov'da patlamalar olduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-81-ihasi-imha-edildi-1080233817.html
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harkov, patlama, ukrayna krizi
harkov, patlama, ukrayna krizi

‘Harkov'da askeri depolar ve teçhizat tamir atölyeleri vuruldu’

20:46 31.01.2024 (güncellendi: 20:47 31.01.2024)
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Harkov'da askeri depolar ve teçhizat tamir atölyelerinin vurulduğunu bildirdi.
Sputnik'e konuşan Lebedev, Rus ordusunun Harkov’a yönelik gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda, Ukrayna askeri teçhizatının onarıldığı Harkov Traktör Fabrikası (KhTZ), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yakıt ve mühimmat depolarının yanı sıra, Ukraynalı asker, istihbarat servisleri çalışanları ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu ‘Ukrtelecom’ telekomünikasyon şirketinin binası da dahil olmak üzere bir dizi askeri tesisi vurduğunu belirtti.
Saldırılara ilişkin görüntülerin gizli yeraltı grubunun temsilcileri tarafından iletildiğini ve görüntülerde füzelerin uçuşu ve patlama seslerinin duyulduğunu belirten Lebedev, “31 Ocak gecesi Harkov kentinde çok sayıda askeri hedef vuruldu. Harkov’daki arkadaşlarımızın bildirdiğine göre 5 saldırı gerçekleşti. Askeri teçhizatın onarıldığı, mühimmat ve ekipmanın stoklandığı ve yakıt ikmalinin yapıldığı Harkov Traktör Fabrikası bölgesinde isabetler kaydedildi” dedi.
Ukrtelecom binasının önünde çekilmiş ve aralarında İsveç bayrağı taşıyan koruyucu üniformalı birinin de bulunduğu bir grup insanı gösteren bir fotoğrafı gösteren Lebedev, “Ukrtelecom binasını tam isabetle vurdular. İstihbarat birimimiz Ukrtelecom binasında yüksek rütbeli asker ve özel servis görevlilerinin varlığını uzun zamandır bildiriyordu. Ayrıca yabancı uzmanlar da sık sık oraya geliyordu. Son zamanlarda yabancı askeri personelin varlığı da kaydedildi” diye konuştu.
Ukrtelecom binasına yapılan saldırının ardından Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU), binayı ve çevresindeki birkaç bloğu kordon altına aldığını belirten Lebedev, “Bilgisayar ve mobil ekipmanlar ile kapı kapı denetleme yapıldı” dedi.
Daha önce, Harkov Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, çarşamba gecesi düzenlenen hava saldırısı sırasında Harkov'da patlamalar olduğunu bildirmişti.
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