https://sputniknews.com.tr/20240131/stoltenbergden-nato-ulkelerine-savunmaya-yatirim-cagrisi-1080227759.html

Stoltenberg’den NATO ülkelerine savunmaya yatırım çağrısı

Stoltenberg’den NATO ülkelerine savunmaya yatırım çağrısı

Güçlü bir NATO'nun ABD için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Stoltenberg, daha güçlü bir NATO için savunma yatırımlarının artırılması gerektiğini... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T14:00+0300

2024-01-31T14:00+0300

2024-01-31T14:00+0300

savunma

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

jens stoltenberg

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washington

ukrayna

rusya

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Washington'da yaptığı görüşmede, güçlü bir NATO'nun ABD için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.NATO'nun, ABD'ye diğer tüm küresel güçlerden "daha kapsamlı bir müttefik ağı" sağladığını ifade eden Stoltenberg, savunma yatırımlarının artırılarak NATO'nun gücünün pekiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin, bu ülkenin bekası ve Avrupa'nın istikrarının korunması için 'kritik' olduğuna işaret etti.Görüşmeler kapsamında Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesi eş başkanları ve ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi liderleriyle de bir araya geldi.Stoltenberg ve Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson ile yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:Bir gün önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında ‘otoriter rejimlere’ karşı demokratik ulusların bir arada durmasının öneminin altını çizerek güvenliğin küresel bir mesele olduğunu dile getiren Stoltenberg, NATO'nun küresel ölçekteki zorluklarla mücadelede ‘hayati önem’ taşıdığını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/blinken-ukraynaya-sagladigimiz-yardim-tukendi-1080182642.html

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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, abd, washington, ukrayna, rusya