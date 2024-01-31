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Şoygu, yerli savunma sanayi denetimlerini sürdürüyor
Şoygu, yerli savunma sanayi denetimlerini sürdürüyor
Askeri operasyonla birlikte savunma sanayinde üretim hacimlerini artıran Rusya'nın Savunma Bakanı Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri için önem arz eden silah ve... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T09:54+0300
2024-01-31T10:00+0300
savunma
rusya savunma bakanlığı
savunma sanayi
sergey şoygu
denetim
silah satışı
askeri operasyon
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Bir gün önce İskender ve Kalibr seyir füzelerinin üreticisi Almaz Antey’in üretim tesislerini inceleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sergey Şoygu, bu sefer de askeri operasyondaki en önemli güçlerden biri olarak nitelendirilen kundağı motorlu topçu sistemlerinin üretildiği Uraltransmaş fabrikasında denetim gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Uraltransmaş fabrikasında 2S19 Msta-S, 2S3 Akatsiya, 2S4 Tülpan, 2S5 Giatsint ve 2S35 Koalitsiya SV kundağı motorlu topçu sistemlerinin üretim ve onarımı ile ilgili devlet siparişinin yerine getirilmesi sürecini denetledi” ifadesine yer verildi.Uraltransmaş yöneticileriyle toplantı gerçekleştiren Şoygu, kundağı motorlu topçu sistemlerinin üretim hacminin artırılması gerektiğini, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı olduğunu dile getirdi.“Bunun yerine getirilmesi gerekiyor” diyen Şoygu, verilen tüm sipariş ve talimatların şu ya da bu şekilde çok somut çalışmaların yanında savaş alanındaki çalışmalarla da bağlantılı olduğunu ekledi.Yeni topçu sistemlere son derece büyük ihtiyaç olduğuna işaret eden Şoygu, test ve seri üretime geçiş ile ilgili çalışmaları hızlandırma çağrısında bulundu.Uraltransmaş Genel Müdürü Oleg Yemelyanov, yeni geliştirilen 2S35 Koalitsiya SV kundağı motorlu topçu sistemi ilk partisinin üretimin son aşamasında bulunduğunu bildirdi. Yemelyanov ayrıca topçu sistemi üretim hacminin 2022’ye göre 6 kat arttığını kaydetti.Yemelyanov, devlet planını yerine getirmeye devam ettiklerini ve üretimi daha da artırmak için gereken kapasitelere sahip olduklarını söyledi. Bunun üzerine Şoygu, “Böyle bir fırsat varsa bundan yararlanmamız gerekiyor” dedi.Fabrikaya yeni üretim makinelerinin sağlandığını dile getiren Şoygu, şubatta da 6 yeni makinenin teslim edileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/rusyanin-ukraynada-ele-gecirdigi-en-onemli-ustunluk-belirlendi-1080030409.html
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rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, sergey şoygu, denetim, silah satışı, askeri operasyon
rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, sergey şoygu, denetim, silah satışı, askeri operasyon

Şoygu, yerli savunma sanayi denetimlerini sürdürüyor

09:54 31.01.2024 (güncellendi: 10:00 31.01.2024)
© Sputnik / Дмитрий ХаричковRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu denetimde
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu denetimde - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Sputnik / Дмитрий Харичков
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Askeri operasyonla birlikte savunma sanayinde üretim hacimlerini artıran Rusya'nın Savunma Bakanı Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri için önem arz eden silah ve mühimmatın üretim süreçlerini yerinde denetlediği gezilerini sürdürüyor.
Bir gün önce İskender ve Kalibr seyir füzelerinin üreticisi Almaz Antey’in üretim tesislerini inceleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sergey Şoygu, bu sefer de askeri operasyondaki en önemli güçlerden biri olarak nitelendirilen kundağı motorlu topçu sistemlerinin üretildiği Uraltransmaş fabrikasında denetim gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Uraltransmaş fabrikasında 2S19 Msta-S, 2S3 Akatsiya, 2S4 Tülpan, 2S5 Giatsint ve 2S35 Koalitsiya SV kundağı motorlu topçu sistemlerinin üretim ve onarımı ile ilgili devlet siparişinin yerine getirilmesi sürecini denetledi” ifadesine yer verildi.
Uraltransmaş yöneticileriyle toplantı gerçekleştiren Şoygu, kundağı motorlu topçu sistemlerinin üretim hacminin artırılması gerektiğini, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı olduğunu dile getirdi.
Bunun yerine getirilmesi gerekiyor” diyen Şoygu, verilen tüm sipariş ve talimatların şu ya da bu şekilde çok somut çalışmaların yanında savaş alanındaki çalışmalarla da bağlantılı olduğunu ekledi.
Yeni topçu sistemlere son derece büyük ihtiyaç olduğuna işaret eden Şoygu, test ve seri üretime geçiş ile ilgili çalışmaları hızlandırma çağrısında bulundu.
Uraltransmaş Genel Müdürü Oleg Yemelyanov, yeni geliştirilen 2S35 Koalitsiya SV kundağı motorlu topçu sistemi ilk partisinin üretimin son aşamasında bulunduğunu bildirdi. Yemelyanov ayrıca topçu sistemi üretim hacminin 2022’ye göre 6 kat arttığını kaydetti.
Yemelyanov, devlet planını yerine getirmeye devam ettiklerini ve üretimi daha da artırmak için gereken kapasitelere sahip olduklarını söyledi. Bunun üzerine Şoygu, “Böyle bir fırsat varsa bundan yararlanmamız gerekiyor” dedi.
Fabrikaya yeni üretim makinelerinin sağlandığını dile getiren Şoygu, şubatta da 6 yeni makinenin teslim edileceğini kaydetti.
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