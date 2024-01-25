https://sputniknews.com.tr/20240125/rusyanin-ukraynada-ele-gecirdigi-en-onemli-ustunluk-belirlendi-1080030409.html
Rusya'nın Ukrayna’da ele geçirdiği en önemli üstünlük belirlendi
Rusya'nın Ukrayna’da ele geçirdiği en önemli üstünlük belirlendi
Tüm planlarını Batı yardımlarına bağlayan Ukrayna’nın mühimmat sorunu, onu destekleyen NATO’yu giderek daha da telaşlandırırken, ‘mühimmat savaşına’ dönüşen... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T12:47+0300
2024-01-25T12:47+0300
2024-01-25T12:47+0300
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ABD’li haber portalı Business Insider’ın köşe yazarı Jake Epstein, Rusya'nın mühimmat stokları konusunda Ukrayna'nın çok önünde olduğuna dikkat çektiği makalesinde, “O (Rusya) çok önemli bir savaşta üstünlüğü ele geçirdi: mühimmat savaşı” ifadelerini kullandı.Makalenin yazarına göre, Ukrayna’nın savaş alanında yetersiz mermi stoku nedeniyle Rus ordusundan çok daha düşük seviyede olduğuna değinilirken, Epstein, yazısını, “Böylesine acımasız bir durum Ukrayna ordusunu çok zor bir duruma sokuyor” diye belirtti.Daha önce Financial Times, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin top ve diğer ağır silahlar için mermi sıkıntısı nedeniyle günlük atış sayısını dört kat azalttığını bildirmişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yakın zamanda Davos'ta yaptığı konuşmada ülkesinin mühimmat sıkıntısı yaşadığını kabul ederken, dünyada Ukrayna'nın Rus ordusuyla karşı karşıya gelmesine yetecek savunma sanayi kaynaklarının bulunmadığını itiraf etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ingiltere-40-bine-yakin-ukrayna-askerinin-egitimi-tamamlandi-1080015005.html
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Rusya'nın Ukrayna’da ele geçirdiği en önemli üstünlük belirlendi
Tüm planlarını Batı yardımlarına bağlayan Ukrayna’nın mühimmat sorunu, onu destekleyen NATO’yu giderek daha da telaşlandırırken, ‘mühimmat savaşına’ dönüşen rekabette Rusya’nın ne kadar üstün olduğu bir kez daha vurgulandı.
ABD’li haber portalı Business Insider’ın köşe yazarı Jake Epstein, Rusya'nın mühimmat stokları konusunda Ukrayna'nın çok önünde olduğuna dikkat çektiği makalesinde, “O (Rusya) çok önemli bir savaşta üstünlüğü ele geçirdi: mühimmat savaşı” ifadelerini kullandı.
Makalenin yazarına göre, Ukrayna’nın savaş alanında yetersiz mermi stoku nedeniyle Rus ordusundan çok daha düşük seviyede olduğuna değinilirken, Epstein, yazısını, “Böylesine acımasız bir durum Ukrayna ordusunu çok zor bir duruma sokuyor” diye belirtti.
Daha önce Financial Times, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin top ve diğer ağır silahlar için mermi sıkıntısı nedeniyle günlük atış sayısını dört kat azalttığını bildirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yakın zamanda Davos'ta yaptığı konuşmada ülkesinin mühimmat sıkıntısı yaşadığını kabul ederken, dünyada Ukrayna'nın Rus ordusuyla karşı karşıya gelmesine yetecek savunma sanayi kaynaklarının bulunmadığını itiraf etmişti.