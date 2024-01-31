https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-bassavciligindan-secim-surecine-giren-ulkede-sabotaj-uyarisi-1080224618.html

Rusya Başsavcılığı'ndan seçim sürecine giren ülkede sabotaj uyarısı

Rusya Başsavcılığı'ndan seçim sürecine giren ülkede sabotaj uyarısı

Mart 2024 Devlet Başkanlığı seçimlerine hazırlana Rusya'da, dış müdahalelere karşı alarma geçen Rusya Başsavcılığı, Batı ülkeleri tarafından istikrar bozucu... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T20:36+0300

2024-01-31T20:36+0300

2024-01-31T20:36+0300

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Rusya’nın Primorye Bölgesi’nin Savcılık Kurul Toplantısı’nda konuşan Başsavcı Yardımcısı Dmitriy Demeşin, “Uzak Doğu bölgelerindeki mukayese edilebilir güvenliğe rağmen münferit vakalar tespit ediyoruz. Bu vakalar, Batı'nın aralıksız olarak istikrarı bozma girişimlerinde bulunduğunu gösteriyor. Vatana ihanet, casusluk, sabotaj ve Rus ordusunu itibarsızlaştırma vakaları ortaya çıkarıldı” açıklamasında bulundu.Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Demeşin, Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde sabotaj ve casusluk vakalarının arttığını belirterek, “Maalesef aralarında ülkemizin vatandaşları da var. Rusya vatandaşı olan hainlerinden bahsediyorum. Bunlar, yabancı istihbarat teşkilatlarından aldıkları para karşılığında ülkelerini satıyorlar. Bu türden çok sayıda vaka var. Buna Primorye bölgesi de dahil” dedi.Güvenlik güçlerinin tüm bu vakaların önüne geçtiğini kaydeden Başsavcı Yardımcısı, geçen yıl Uzak Doğu bölgesinde Rus ordusunu itibarsızlaştırmaya yönelik 30 vakanın tespit edildiğini belirtti.

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