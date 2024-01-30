https://sputniknews.com.tr/20240130/medvedev-rusyanin-kuril-adasi-planlarini-acikladi-1080198842.html

Medvedev, Rusya’nın Kuril Adası planlarını açıkladı

Medvedev, Rusya’nın Kuril Adası planlarını açıkladı

İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası Rusya tarafından ‘Kuril adaları’, Japonya tarafından ise ‘Kuzey Bölgeleri’ olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T17:29+0300

2024-01-30T17:29+0300

2024-01-30T17:56+0300

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dmitriy medvedev

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Japonya Başbakanı hem Rusya’ya yaptırım uygulayıp hem de barış anlaşması yapmaya karşı olmadığına dair açıklama yapmasını eleştirdi.Rusya’ya karşı yaptırım uygulayan Japonya’nın ‘Kishida’ya göre tartışmalı bölge’ olarak nitelendirilen Kuril adalarını barış anlaşmasında şart koymasının anlamsız olduğuna dikkat çeken Medvedev, “Sözde kuzey bölgeleri konusunda Japon halkının duyguları, bizi derinden ilgilendirmiyor. Buralar tartışmalı bölgeler değil, Rusya topraklarına ait bölgelerdir” diye vurguladı.Kuril adalarının stratejik rolünün giderek artacağının altını çizen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, bölgede yeni Rus silahlarının ortaya çıkabileceğini de söylerken, “Kuril Adaları aktif olarak geliştirilecek ve aynı zamanda oraya yeni silahların konuşlandırılması da dahil olmak üzere stratejik rolü artacak" diye yazdı.Medvedev, Rusya Anayasası’na göre Kuril adalarının Rus toprakları olduğunu hatırlattığı mesajında, “Samuraylardan özellikle bu konuda üzgün olanlar seppuku gibi geleneksel Japon intihar yöntemlerini kullanabilir. Tabii ki cesaretiniz varsa. Ne de olsa Hiroşima ve Nagazaki'yi hafızanızdan tamamen sildikten sonra Amerikalıları öpmek çok daha keyifli" diyerek sözlerini tamamladı.Daha önce Japonya Başbakanı Kişida, Tokyo'nun "Rusya'ya karşı yaptırımları ve Ukrayna'ya desteği aktif bir şekilde sürdüreceğini bildirmiş, “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı nedeniyle Japonya-Rusya ilişkilerindeki durumun zor olduğunu, ancak Japonya'nın toprak meselesini çözmeyi ve bir barış anlaşması imzalamayı amaçlayan rotaya sıkı sıkıya bağlı kaldığını” ifade etmişti.Rusya, ABD ve Japonya’nın orta noktasında olmasından dolayı stratejik öneme sahip olan Japonya sınırı yakınındaki Kuril Adaları’nda 50’den fazla askeri tesis inşa edeceğini açıklamıştı.Rusya ile Japonya arasındaki Kuril sorunuİkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya’nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi’ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları’nı 1945’te aldığını ilan etmişti.İlhakın ardından Japonya tarafından da “Kuzey Bölgeleri” olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231228/kuril-adalarinda-art-arda-deprem-1079136107.html

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rusya, japonya, kuril, kuril adaları, abd, dmitriy medvedev