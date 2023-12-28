https://sputniknews.com.tr/20231228/kuril-adalarinda-art-arda-deprem-1079136107.html

Kuril Adaları’nda art arda deprem

Kuril Adaları’nda art arda deprem

Rusya ile Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları açıklarında bugün saat 12.15'te, 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından iki deprem daha meydana geldi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T14:44+0300

2023-12-28T14:44+0300

2023-12-28T14:44+0300

dünya

deprem

rusya

kuril adaları

japonya

sahalin

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Güney Sahalin Sismik İstasyonu Başkanı Elena Semenova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kuril kıyıları açıklarında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından iki sarsıntı daha kaydedildiğini söyledi.Pasifik Okyanusu Kuril Adaları açıklarında saat 12.37’de 4.9, 13.07’de ise 4.8 büyüklüğünde iki deprem yaşandığını açıklayan Semenova, depremin merkez üssünün Kuril Adaları'nın yaklaşık 113 kilometre ve 128 km güneydoğusu olduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231228/malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1079126452.html

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deprem, rusya, kuril adaları, japonya, sahalin