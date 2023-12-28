https://sputniknews.com.tr/20231228/kuril-adalarinda-art-arda-deprem-1079136107.html
Kuril Adaları’nda art arda deprem
Kuril Adaları’nda art arda deprem
Rusya ile Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları açıklarında bugün saat 12.15'te, 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından iki deprem daha meydana geldi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T14:44+0300
2023-12-28T14:44+0300
2023-12-28T14:44+0300
dünya
deprem
rusya
kuril adaları
japonya
sahalin
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Güney Sahalin Sismik İstasyonu Başkanı Elena Semenova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kuril kıyıları açıklarında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından iki sarsıntı daha kaydedildiğini söyledi.Pasifik Okyanusu Kuril Adaları açıklarında saat 12.37’de 4.9, 13.07’de ise 4.8 büyüklüğünde iki deprem yaşandığını açıklayan Semenova, depremin merkez üssünün Kuril Adaları'nın yaklaşık 113 kilometre ve 128 km güneydoğusu olduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1079126452.html
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deprem, rusya, kuril adaları, japonya, sahalin
deprem, rusya, kuril adaları, japonya, sahalin
Kuril Adaları’nda art arda deprem
Rusya ile Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları açıklarında bugün saat 12.15'te, 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından iki deprem daha meydana geldi.
Güney Sahalin Sismik İstasyonu Başkanı Elena Semenova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kuril kıyıları açıklarında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından iki sarsıntı daha kaydedildiğini söyledi.
Pasifik Okyanusu Kuril Adaları açıklarında saat 12.37’de 4.9, 13.07’de ise 4.8 büyüklüğünde iki deprem yaşandığını açıklayan Semenova, depremin merkez üssünün Kuril Adaları'nın yaklaşık 113 kilometre ve 128 km güneydoğusu olduğunu bildirdi.