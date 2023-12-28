https://sputniknews.com.tr/20231228/malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1079126452.html

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T12:39+0300

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türkiye

malatya

deprem

artçı

afad

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeşilyurt'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 17,3 kilometre olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231227/cankirida-deprem-1079052249.html

türkiye

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malatya, deprem, artçı, afad