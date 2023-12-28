https://sputniknews.com.tr/20231228/malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1079126452.html
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T12:39+0300
2023-12-28T12:39+0300
2023-12-28T13:19+0300
türkiye
malatya
deprem
artçı
afad
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeşilyurt'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 17,3 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231227/cankirida-deprem-1079052249.html
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malatya, deprem, artçı, afad
malatya, deprem, artçı, afad
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:39 28.12.2023 (güncellendi: 13:19 28.12.2023)
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeşilyurt'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 17,3 kilometre olarak ölçüldü.