https://sputniknews.com.tr/20231227/cankirida-deprem-1079052249.html

Çankırı'da deprem

Çankırı'da deprem

Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T16:14+0300

2023-12-27T16:14+0300

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türkiye

deprem

çankırı

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Çankırı’da saat 16.04’te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Sarsıntı, Çankırı ve çevre illerden de hissedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231227/malatyada-deprem-1079024679.html

türkiye

çankırı

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deprem, çankırı