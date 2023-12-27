https://sputniknews.com.tr/20231227/cankirida-deprem-1079052249.html
Çankırı'da deprem
Çankırı'da deprem
Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T16:14+0300
2023-12-27T16:14+0300
2023-12-27T17:04+0300
türkiye
deprem
çankırı
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Çankırı’da saat 16.04’te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Sarsıntı, Çankırı ve çevre illerden de hissedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/malatyada-deprem-1079024679.html
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deprem, çankırı
Çankırı'da deprem
16:14 27.12.2023 (güncellendi: 17:04 27.12.2023)
Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Çankırı’da saat 16.04’te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı’nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Sarsıntı, Çankırı ve çevre illerden de hissedildi.