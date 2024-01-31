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Peskov: NATO tatbikatları Rusya için tehdit, gerekli önlemleri alıyoruz
Peskov: NATO tatbikatları Rusya için tehdit, gerekli önlemleri alıyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun kapsamlı tatbikatlarının Rusya için tehdit olduğunu ve Moskova'nın buna karşı koymak için gereken önlemleri aldığını... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T16:55+0300
2024-01-31T16:55+0300
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Steadfast Defender 2024 tatbikatıyla Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük güç gösterisine hazırlanan NATO'nun bu tür eylemlerle Rusya'yı tehdit ettiğini belirtti.Rusya'nın NATO'yu bir cepheleşme aracı olarak gördüğünün altını bir kez daha çizen Peskov, "İttifak, ABD tarafından bilhassa cepheleşme aracı olarak tasarlandı, kuruldu ve şu anda da bu haliyle yönetiliyor. Bu araç, rolünü oynamaya devam ediyor ve elbette bu bizim için bir tehdit" dedi.Peskov, NATO onlarca yıldır kendi askeri altyapısını Rusya sınırlarına yaklaştırırken Moskova'nın da buna karşılık gereken önlemleri aldığını kaydetti.Steadfast Defender 2024 ile Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük güç gösterisine hazırlanan NATO’nun bu tatbikatına 90 bin askerin katılacak. Tatbikatı denk bir rekabete karşı simüle edilmiş bir çatışma senaryosunda gerçekleştirme planı, ABD liderliğindeki İttifak'ın Rusya’ya karşı gövde gösterisi çabasında olduğunu kanıtlıyor. Tatbikat Mayıs ayında sona erecek.'Zalujnıy vakasını izliyoruz, Kiev rejiminin çok sorunu var'Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın görevden alındığına dair iddialarla başlayan süreci takip ettiklerini söyleyen Peskov, "Kiev rejiminin çok sorunu var, orada her şeyin olduğu aşikar. Akamete uğrayan karşı saldırı ve cephedeki başarısızlıklar, Ukrayna içindeki cepheleşmelerin artmasına yol açıyor. Bu cepheleşmeler, özel askeri harekat başarıyla sürdükçe daha da artacak" ifadelerini kullandı.Önceki gün Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın görevinden alınmış olabileceği iddia edilmişti. Ortaya atılan iddia sonrası Ukrayna Savunma Bakanlığı 'Doğru değil' açıklaması yaparken, Zelenskiy’in basın sözcüsü iddiaya ilişkin “Kesinlikle hayır” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/stoltenberg-nato-catismayi-onlemek-icin-rusya-sinirlari-yakininda-1079946428.html
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rusya, nato, askeri tatbikat, baltık ülkeleri, kremlin, dmitriy peskov, moskova, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, vladimir zelenskiy

Peskov: NATO tatbikatları Rusya için tehdit, gerekli önlemleri alıyoruz

16:55 31.01.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun kapsamlı tatbikatlarının Rusya için tehdit olduğunu ve Moskova'nın buna karşı koymak için gereken önlemleri aldığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Steadfast Defender 2024 tatbikatıyla Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük güç gösterisine hazırlanan NATO'nun bu tür eylemlerle Rusya'yı tehdit ettiğini belirtti.
Rusya'nın NATO'yu bir cepheleşme aracı olarak gördüğünün altını bir kez daha çizen Peskov, "İttifak, ABD tarafından bilhassa cepheleşme aracı olarak tasarlandı, kuruldu ve şu anda da bu haliyle yönetiliyor. Bu araç, rolünü oynamaya devam ediyor ve elbette bu bizim için bir tehdit" dedi.
Peskov, NATO onlarca yıldır kendi askeri altyapısını Rusya sınırlarına yaklaştırırken Moskova'nın da buna karşılık gereken önlemleri aldığını kaydetti.
Steadfast Defender 2024 ile Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük güç gösterisine hazırlanan NATO’nun bu tatbikatına 90 bin askerin katılacak. Tatbikatı denk bir rekabete karşı simüle edilmiş bir çatışma senaryosunda gerçekleştirme planı, ABD liderliğindeki İttifak'ın Rusya’ya karşı gövde gösterisi çabasında olduğunu kanıtlıyor. Tatbikat Mayıs ayında sona erecek.

'Zalujnıy vakasını izliyoruz, Kiev rejiminin çok sorunu var'

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın görevden alındığına dair iddialarla başlayan süreci takip ettiklerini söyleyen Peskov, "Kiev rejiminin çok sorunu var, orada her şeyin olduğu aşikar. Akamete uğrayan karşı saldırı ve cephedeki başarısızlıklar, Ukrayna içindeki cepheleşmelerin artmasına yol açıyor. Bu cepheleşmeler, özel askeri harekat başarıyla sürdükçe daha da artacak" ifadelerini kullandı.
Önceki gün Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın görevinden alınmış olabileceği iddia edilmişti. Ortaya atılan iddia sonrası Ukrayna Savunma Bakanlığı 'Doğru değil' açıklaması yaparken, Zelenskiy’in basın sözcüsü iddiaya ilişkin “Kesinlikle hayır” ifadelerini kullanmıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
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Stoltenberg: NATO, çatışmayı önlemek için Rusya sınırları yakınında
23 Ocak, 12:54
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