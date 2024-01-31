https://sputniknews.com.tr/20240131/peskov-nato-tatbikatlari-rusya-icin-tehdit-gerekli-onlemleri-aliyoruz-1080234742.html

Peskov: NATO tatbikatları Rusya için tehdit, gerekli önlemleri alıyoruz

Peskov: NATO tatbikatları Rusya için tehdit, gerekli önlemleri alıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun kapsamlı tatbikatlarının Rusya için tehdit olduğunu ve Moskova'nın buna karşı koymak için gereken önlemleri aldığını... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T16:55+0300

2024-01-31T16:55+0300

2024-01-31T16:55+0300

dünya

rusya

nato

askeri tatbikat

baltık ülkeleri

kremlin

dmitriy peskov

moskova

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077074507_0:222:2853:1826_1920x0_80_0_0_1166528fd7f979e809b84392e8eceab7.jpg

Kremlin Sözcüsü Peskov, Steadfast Defender 2024 tatbikatıyla Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük güç gösterisine hazırlanan NATO'nun bu tür eylemlerle Rusya'yı tehdit ettiğini belirtti.Rusya'nın NATO'yu bir cepheleşme aracı olarak gördüğünün altını bir kez daha çizen Peskov, "İttifak, ABD tarafından bilhassa cepheleşme aracı olarak tasarlandı, kuruldu ve şu anda da bu haliyle yönetiliyor. Bu araç, rolünü oynamaya devam ediyor ve elbette bu bizim için bir tehdit" dedi.Peskov, NATO onlarca yıldır kendi askeri altyapısını Rusya sınırlarına yaklaştırırken Moskova'nın da buna karşılık gereken önlemleri aldığını kaydetti.Steadfast Defender 2024 ile Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük güç gösterisine hazırlanan NATO’nun bu tatbikatına 90 bin askerin katılacak. Tatbikatı denk bir rekabete karşı simüle edilmiş bir çatışma senaryosunda gerçekleştirme planı, ABD liderliğindeki İttifak'ın Rusya’ya karşı gövde gösterisi çabasında olduğunu kanıtlıyor. Tatbikat Mayıs ayında sona erecek.'Zalujnıy vakasını izliyoruz, Kiev rejiminin çok sorunu var'Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın görevden alındığına dair iddialarla başlayan süreci takip ettiklerini söyleyen Peskov, "Kiev rejiminin çok sorunu var, orada her şeyin olduğu aşikar. Akamete uğrayan karşı saldırı ve cephedeki başarısızlıklar, Ukrayna içindeki cepheleşmelerin artmasına yol açıyor. Bu cepheleşmeler, özel askeri harekat başarıyla sürdükçe daha da artacak" ifadelerini kullandı.Önceki gün Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın görevinden alınmış olabileceği iddia edilmişti. Ortaya atılan iddia sonrası Ukrayna Savunma Bakanlığı 'Doğru değil' açıklaması yaparken, Zelenskiy’in basın sözcüsü iddiaya ilişkin “Kesinlikle hayır” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240123/stoltenberg-nato-catismayi-onlemek-icin-rusya-sinirlari-yakininda-1079946428.html

rusya

baltık ülkeleri

moskova

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nato, askeri tatbikat, baltık ülkeleri, kremlin, dmitriy peskov, moskova, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, vladimir zelenskiy