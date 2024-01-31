https://sputniknews.com.tr/20240131/pakistanda-imran-hanin-yargilandigi-davada-karar-belli-oldu-1080215999.html

Pakistan'da İmran Han'ın yargılandığı davada karar belli oldu

Pakistan'da İmran Han'ın yargılandığı davada karar belli oldu

Pakistan'da mahkeme, Başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T09:25+0300

2024-01-31T09:25+0300

2024-01-31T09:53+0300

dünya

imran han

pakistan

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Pakistan'da mahkeme, yargılandıkları yolsuzluk davasında eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Bibi'yi suçlu buldu. Mahkeme, Han ve Bibi'yi 14 yıl hapis cezasına çarptırırken, yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesinde Han'ın 10 yıl siyasetten menedilmesine hükmetti.Pakistan Başbakanı İmran Han'ın eşi Büşra İmran, 'First Lady' olarak verdiği ilk röportajında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Allah bir milletin kaderini değiştirmek istediğinde onlara siyasetçi değil, lider yollar. Muhammed Ali Cinnah bir liderdi. Han da bir lider. Erdoğan da bir lider. Diğerleri sadece birer siyasetçi" ifadelerini kullanması ile Türkiye'de de gündeme gelmişti.İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştüPakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230808/pakistan-secim-komisyonu-eski-basbakan-hani-5-yil-sureyle-siyasetten-men-etti-1074487524.html

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