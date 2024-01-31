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Pakistan'da İmran Han'ın yargılandığı davada karar belli oldu
Pakistan'da İmran Han'ın yargılandığı davada karar belli oldu
Pakistan'da mahkeme, Başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
imran han
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Pakistan'da mahkeme, yargılandıkları yolsuzluk davasında eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Bibi'yi suçlu buldu. Mahkeme, Han ve Bibi'yi 14 yıl hapis cezasına çarptırırken, yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesinde Han'ın 10 yıl siyasetten menedilmesine hükmetti.Pakistan Başbakanı İmran Han'ın eşi Büşra İmran, 'First Lady' olarak verdiği ilk röportajında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Allah bir milletin kaderini değiştirmek istediğinde onlara siyasetçi değil, lider yollar. Muhammed Ali Cinnah bir liderdi. Han da bir lider. Erdoğan da bir lider. Diğerleri sadece birer siyasetçi" ifadelerini kullanması ile Türkiye'de de gündeme gelmişti.İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştüPakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
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imran han, pakistan

Pakistan'da İmran Han'ın yargılandığı davada karar belli oldu

09:25 31.01.2024 (güncellendi: 09:53 31.01.2024)
© AAİmran Han
İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AA
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Pakistan'da mahkeme, Başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan eski Başbakan İmran Han'ı ve eşi Büşra Bibi'yi, 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Pakistan'da mahkeme, yargılandıkları yolsuzluk davasında eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Bibi'yi suçlu buldu. Mahkeme, Han ve Bibi'yi 14 yıl hapis cezasına çarptırırken, yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesinde Han'ın 10 yıl siyasetten menedilmesine hükmetti.
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın eşi Büşra İmran, 'First Lady' olarak verdiği ilk röportajında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Allah bir milletin kaderini değiştirmek istediğinde onlara siyasetçi değil, lider yollar. Muhammed Ali Cinnah bir liderdi. Han da bir lider. Erdoğan da bir lider. Diğerleri sadece birer siyasetçi" ifadelerini kullanması ile Türkiye'de de gündeme gelmişti.

İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin serbest bırakılması kararının ardından İmran Han güvenlik güçlerinin konvoyuyla İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne geri getirilip onlarca polis ve paramiliter Rangers mensuplarıyla çevrili halde İslamabad Yüksek Mahkemesi binasına girerken - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
DÜNYA
Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan Han'ı 5 yıl süreyle siyasetten men etti
8 Ağustos 2023, 23:47
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