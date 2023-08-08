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Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan Han'ı 5 yıl süreyle siyasetten men etti
Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan Han'ı 5 yıl süreyle siyasetten men etti
Pakistan Seçim Komisyonu, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T23:47+0300
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dünya
pakistan
imran han
komisyon
asya & pasifik
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Pakistan Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, eski Başbakan Han'ın mahkeme tarafından yolsuzluktan suçlu bulunduğuna işaret edilerek, ilgili yasalar uyarınca eski başbakanın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar verildiği belirtildi.İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştüPakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230805/eski-pakistan-basbakani-imran-han-tutuklandi-1074394812.html
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pakistan, imran han, komisyon, asya & pasifik

Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan Han'ı 5 yıl süreyle siyasetten men etti

23:47 08.08.2023 (güncellendi: 23:48 08.08.2023)
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIPakistan Yüksek Mahkemesi'nin serbest bırakılması kararının ardından İmran Han güvenlik güçlerinin konvoyuyla İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne geri getirilip onlarca polis ve paramiliter Rangers mensuplarıyla çevrili halde İslamabad Yüksek Mahkemesi binasına girerken
Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin serbest bırakılması kararının ardından İmran Han güvenlik güçlerinin konvoyuyla İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne geri getirilip onlarca polis ve paramiliter Rangers mensuplarıyla çevrili halde İslamabad Yüksek Mahkemesi binasına girerken - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
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Pakistan Seçim Komisyonu, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar verdi.
Pakistan Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, eski Başbakan Han'ın mahkeme tarafından yolsuzluktan suçlu bulunduğuna işaret edilerek, ilgili yasalar uyarınca eski başbakanın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar verildiği belirtildi.
İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.

İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
DÜNYA
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı
5 Ağustos, 13:01
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