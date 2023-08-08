https://sputniknews.com.tr/20230808/pakistan-secim-komisyonu-eski-basbakan-hani-5-yil-sureyle-siyasetten-men-etti-1074487524.html

Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan Han'ı 5 yıl süreyle siyasetten men etti

Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan Han'ı 5 yıl süreyle siyasetten men etti

Pakistan Seçim Komisyonu, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T23:47+0300

2023-08-08T23:47+0300

2023-08-08T23:48+0300

dünya

pakistan

imran han

komisyon

asya & pasifik

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Pakistan Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, eski Başbakan Han'ın mahkeme tarafından yolsuzluktan suçlu bulunduğuna işaret edilerek, ilgili yasalar uyarınca eski başbakanın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar verildiği belirtildi.İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştüPakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230805/eski-pakistan-basbakani-imran-han-tutuklandi-1074394812.html

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