https://sputniknews.com.tr/20240131/ohotsk-denizinde-mahsur-kalan-rus-tanker-kurtarildi-1080223377.html
Ohotsk Denizi’nde mahsur kalan Rus tanker kurtarıldı
Ohotsk Denizi’nde mahsur kalan Rus tanker kurtarıldı
Ohotsk Denizi’ndeki buzlanma nedeniyle mahsur kalan ‘Ostrov Sahalin’ adlı tankerin, olay yerine gönderilen bir kurtarma gemisinin yardımıyla kurtarıldığı... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T15:36+0300
2024-01-31T15:36+0300
2024-01-31T15:36+0300
dünya
rusya
ohotsk denizi
gemi
buzkıran
büyük okyanus
japonya
kamçatka
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Güney Sahalin Deniz Kurtarma Merkezi Başkanı Mark Korjenko, Sputnik’e açıklamasında, “Yerel saatle 02.50’de (TSİ 18.50) ‘Ostrov Sahalin’ tankeri buzların olmadığı yere çıkarıldı. Tanker yoluna devam ederek Nahodka limanına gidecek” dedi.Tankeri buzlar arasından çıkarmak için olay yerine ‘Beringov Proliv’ adlı kurtarma römorkörün gönderildiğini belirten Korjenko, kurtarma ekibinin çalışmalarını takdir etti.Kamçatka’dan Nahodka’ya gidern ‘Ostrov Sahalin’ tankerinin boş olduğu ve içinde 19 kişinin bulunduğu ifade edildi. Tankerin sahibi Nayada şirketinden yapılan açıklamada, Ohotsk Denizi’nde sorun oluşturan buzların tabakasının 50 santimetre olduğu kaydedildi.Olay, Japonya’nın Hokkaido Adası’na 24 kilometre mesafede meydana geldi. Tanker mürettebatı, saat 3.40 sularında (TSİ 21.40) Japon sahil güvenliği ile iletişime geçerek yüzen buzlar arasında mahsur kaldığını bildirdi.Japonya, olay yerine gönderdiği Tesio buz kırıcı geminin henüz bölgeye ulaşmadığı belirtildi.Büyük Okyanus'un bir uzantısı ve Rusya'nın iç denizi olan Ohotsk Denizi’nin yüzeyinin yarısından fazlasının yılın 6 ila 7 ayı boyunca buzla kaplı olduğu biliniyor
https://sputniknews.com.tr/20240130/medvedev-rusyanin-kuril-adasi-planlarini-acikladi-1080198842.html
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rusya, ohotsk denizi, gemi, buzkıran, büyük okyanus, japonya, kamçatka
rusya, ohotsk denizi, gemi, buzkıran, büyük okyanus, japonya, kamçatka
Ohotsk Denizi’nde mahsur kalan Rus tanker kurtarıldı
Ohotsk Denizi’ndeki buzlanma nedeniyle mahsur kalan ‘Ostrov Sahalin’ adlı tankerin, olay yerine gönderilen bir kurtarma gemisinin yardımıyla kurtarıldığı belirtildi.
Güney Sahalin Deniz Kurtarma Merkezi Başkanı Mark Korjenko, Sputnik’e açıklamasında, “Yerel saatle 02.50’de (TSİ 18.50) ‘Ostrov Sahalin’ tankeri buzların olmadığı yere çıkarıldı. Tanker yoluna devam ederek Nahodka limanına gidecek” dedi.
Tankeri buzlar arasından çıkarmak için olay yerine ‘Beringov Proliv’ adlı kurtarma römorkörün gönderildiğini belirten Korjenko, kurtarma ekibinin çalışmalarını takdir etti.
Kamçatka’dan Nahodka’ya gidern ‘Ostrov Sahalin’ tankerinin boş olduğu ve içinde 19 kişinin bulunduğu ifade edildi. Tankerin sahibi Nayada şirketinden yapılan açıklamada, Ohotsk Denizi’nde sorun oluşturan buzların tabakasının 50 santimetre olduğu kaydedildi.
Olay, Japonya’nın Hokkaido Adası’na 24 kilometre mesafede meydana geldi. Tanker mürettebatı, saat 3.40 sularında (TSİ 21.40) Japon sahil güvenliği ile iletişime geçerek yüzen buzlar arasında mahsur kaldığını bildirdi.
Japonya, olay yerine gönderdiği Tesio buz kırıcı geminin henüz bölgeye ulaşmadığı belirtildi.
Büyük Okyanus'un bir uzantısı ve Rusya'nın iç denizi olan Ohotsk Denizi’nin yüzeyinin yarısından fazlasının yılın 6 ila 7 ayı boyunca buzla kaplı olduğu biliniyor