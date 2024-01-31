Ohotsk Denizi’nde mahsur kalan Rus tanker kurtarıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkili ifadesi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Teoman'dan hayranına suç duyurusu
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Teksas'ta durum: ABD bölünüyor mu?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kredi kartları kullanım artışı
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240131/ohotsk-denizinde-mahsur-kalan-rus-tanker-kurtarildi-1080223377.html
Ohotsk Denizi’nde mahsur kalan Rus tanker kurtarıldı
Ohotsk Denizi’nde mahsur kalan Rus tanker kurtarıldı
Ohotsk Denizi’ndeki buzlanma nedeniyle mahsur kalan ‘Ostrov Sahalin’ adlı tankerin, olay yerine gönderilen bir kurtarma gemisinin yardımıyla kurtarıldığı... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T15:36+0300
2024-01-31T15:36+0300
dünya
rusya
ohotsk denizi
gemi
buzkıran
büyük okyanus
japonya
kamçatka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1f/1080223219_0:477:2794:2048_1920x0_80_0_0_16de7028e203c591a87fcf00dfed8ff2.jpg
Güney Sahalin Deniz Kurtarma Merkezi Başkanı Mark Korjenko, Sputnik’e açıklamasında, “Yerel saatle 02.50’de (TSİ 18.50) ‘Ostrov Sahalin’ tankeri buzların olmadığı yere çıkarıldı. Tanker yoluna devam ederek Nahodka limanına gidecek” dedi.Tankeri buzlar arasından çıkarmak için olay yerine ‘Beringov Proliv’ adlı kurtarma römorkörün gönderildiğini belirten Korjenko, kurtarma ekibinin çalışmalarını takdir etti.Kamçatka’dan Nahodka’ya gidern ‘Ostrov Sahalin’ tankerinin boş olduğu ve içinde 19 kişinin bulunduğu ifade edildi. Tankerin sahibi Nayada şirketinden yapılan açıklamada, Ohotsk Denizi’nde sorun oluşturan buzların tabakasının 50 santimetre olduğu kaydedildi.Olay, Japonya’nın Hokkaido Adası’na 24 kilometre mesafede meydana geldi. Tanker mürettebatı, saat 3.40 sularında (TSİ 21.40) Japon sahil güvenliği ile iletişime geçerek yüzen buzlar arasında mahsur kaldığını bildirdi.Japonya, olay yerine gönderdiği Tesio buz kırıcı geminin henüz bölgeye ulaşmadığı belirtildi.Büyük Okyanus'un bir uzantısı ve Rusya'nın iç denizi olan Ohotsk Denizi’nin yüzeyinin yarısından fazlasının yılın 6 ila 7 ayı boyunca buzla kaplı olduğu biliniyor
https://sputniknews.com.tr/20240130/medvedev-rusyanin-kuril-adasi-planlarini-acikladi-1080198842.html
rusya
ohotsk denizi
büyük okyanus
japonya
kamçatka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1f/1080223219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_13c3899677ab191d1e2cab7208e91946.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ohotsk denizi, gemi, buzkıran, büyük okyanus, japonya, kamçatka
rusya, ohotsk denizi, gemi, buzkıran, büyük okyanus, japonya, kamçatka

Ohotsk Denizi’nde mahsur kalan Rus tanker kurtarıldı

15:36 31.01.2024
© Sputnik / Сергей КрасноуховOhotsk Denizi Sahalin
Ohotsk Denizi Sahalin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Sputnik / Сергей Красноухов
Abone ol
Ohotsk Denizi’ndeki buzlanma nedeniyle mahsur kalan ‘Ostrov Sahalin’ adlı tankerin, olay yerine gönderilen bir kurtarma gemisinin yardımıyla kurtarıldığı belirtildi.
Güney Sahalin Deniz Kurtarma Merkezi Başkanı Mark Korjenko, Sputnik’e açıklamasında, “Yerel saatle 02.50’de (TSİ 18.50) ‘Ostrov Sahalin’ tankeri buzların olmadığı yere çıkarıldı. Tanker yoluna devam ederek Nahodka limanına gidecek” dedi.
Tankeri buzlar arasından çıkarmak için olay yerine ‘Beringov Proliv’ adlı kurtarma römorkörün gönderildiğini belirten Korjenko, kurtarma ekibinin çalışmalarını takdir etti.
Kamçatka’dan Nahodka’ya gidern ‘Ostrov Sahalin’ tankerinin boş olduğu ve içinde 19 kişinin bulunduğu ifade edildi. Tankerin sahibi Nayada şirketinden yapılan açıklamada, Ohotsk Denizi’nde sorun oluşturan buzların tabakasının 50 santimetre olduğu kaydedildi.
Olay, Japonya’nın Hokkaido Adası’na 24 kilometre mesafede meydana geldi. Tanker mürettebatı, saat 3.40 sularında (TSİ 21.40) Japon sahil güvenliği ile iletişime geçerek yüzen buzlar arasında mahsur kaldığını bildirdi.
Japonya, olay yerine gönderdiği Tesio buz kırıcı geminin henüz bölgeye ulaşmadığı belirtildi.
Büyük Okyanus'un bir uzantısı ve Rusya'nın iç denizi olan Ohotsk Denizi’nin yüzeyinin yarısından fazlasının yılın 6 ila 7 ayı boyunca buzla kaplı olduğu biliniyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
DÜNYA
Medvedev, Rusya’nın Kuril Adası planlarını açıkladı
Dün, 17:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала