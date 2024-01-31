https://sputniknews.com.tr/20240131/ohotsk-denizinde-mahsur-kalan-rus-tanker-kurtarildi-1080223377.html

Ohotsk Denizi’nde mahsur kalan Rus tanker kurtarıldı

Ohotsk Denizi’nde mahsur kalan Rus tanker kurtarıldı

Ohotsk Denizi’ndeki buzlanma nedeniyle mahsur kalan ‘Ostrov Sahalin’ adlı tankerin, olay yerine gönderilen bir kurtarma gemisinin yardımıyla kurtarıldığı... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T15:36+0300

2024-01-31T15:36+0300

2024-01-31T15:36+0300

dünya

rusya

ohotsk denizi

gemi

buzkıran

büyük okyanus

japonya

kamçatka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1f/1080223219_0:477:2794:2048_1920x0_80_0_0_16de7028e203c591a87fcf00dfed8ff2.jpg

Güney Sahalin Deniz Kurtarma Merkezi Başkanı Mark Korjenko, Sputnik’e açıklamasında, “Yerel saatle 02.50’de (TSİ 18.50) ‘Ostrov Sahalin’ tankeri buzların olmadığı yere çıkarıldı. Tanker yoluna devam ederek Nahodka limanına gidecek” dedi.Tankeri buzlar arasından çıkarmak için olay yerine ‘Beringov Proliv’ adlı kurtarma römorkörün gönderildiğini belirten Korjenko, kurtarma ekibinin çalışmalarını takdir etti.Kamçatka’dan Nahodka’ya gidern ‘Ostrov Sahalin’ tankerinin boş olduğu ve içinde 19 kişinin bulunduğu ifade edildi. Tankerin sahibi Nayada şirketinden yapılan açıklamada, Ohotsk Denizi’nde sorun oluşturan buzların tabakasının 50 santimetre olduğu kaydedildi.Olay, Japonya’nın Hokkaido Adası’na 24 kilometre mesafede meydana geldi. Tanker mürettebatı, saat 3.40 sularında (TSİ 21.40) Japon sahil güvenliği ile iletişime geçerek yüzen buzlar arasında mahsur kaldığını bildirdi.Japonya, olay yerine gönderdiği Tesio buz kırıcı geminin henüz bölgeye ulaşmadığı belirtildi.Büyük Okyanus'un bir uzantısı ve Rusya'nın iç denizi olan Ohotsk Denizi’nin yüzeyinin yarısından fazlasının yılın 6 ila 7 ayı boyunca buzla kaplı olduğu biliniyor

https://sputniknews.com.tr/20240130/medvedev-rusyanin-kuril-adasi-planlarini-acikladi-1080198842.html

rusya

ohotsk denizi

büyük okyanus

japonya

kamçatka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ohotsk denizi, gemi, buzkıran, büyük okyanus, japonya, kamçatka