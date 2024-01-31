https://sputniknews.com.tr/20240131/novak-ukrayna-uzerinden-avrupaya-rus-gazi-sevkiyatini-gorusmuyoruz-1080230955.html

Novak: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatını görüşmüyoruz

Novak: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatını görüşmüyoruz

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Kiev ve Avrupa ile Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini söyledi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T15:10+0300

2024-01-31T15:10+0300

2024-01-31T15:10+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

ukrayna

enerji

doğalgaz

novak

aleksandr novak

petrol

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Başkent Moskova'da gazetecilere küresel enerji sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın Ural petrolüne yaptığı indirim oranının, yaptırımlar doğrultusunda değişiklik gösterdiğini belirtirken, “2022'de ve geçen yılın başında indirim oranı artmıştı. Şimdi de 2023'ün sonunda açıklanan yaptırımların etkisi oldu" dedi.Söz konusu durumun doğal bir süreç olduğuna işaret eden Novak, "Süreç oturdukça ve piyasa sakinleştikçe indirimin de azalacağından eminim" ifadesini kullandı.Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2 milyon varil düzeyinde artmasının beklendiğini belirten Novak, piyasadaki mevcut fiyatların durumu doğru bir şekilde yansıttığını belirtti.Novak, yıl sonu itibarıyla durdurulması beklenen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatıyla ilgili "Şu anda Ukrayna ve Avrupa ile bu konuda görüşme yok" dedi.Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile doğalgaz transit anlaşmasının süresini uzatmaması halinde gazın Avrupa'ya nasıl gönderileceğinin belirsizlik yaratacağını ifade ederek, "Bu durum elbette tüm lojistik zincirlerde değişikliğe neden olur" ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240128/avrupanin-abd-gazina-artan-bagimliligi-korkutuyor-1080119550.html

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rusya, ukrayna, enerji, doğalgaz, novak, aleksandr novak, petrol