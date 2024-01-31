https://sputniknews.com.tr/20240131/novak-ukrayna-uzerinden-avrupaya-rus-gazi-sevkiyatini-gorusmuyoruz-1080230955.html
Novak: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatını görüşmüyoruz
Novak: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatını görüşmüyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Kiev ve Avrupa ile Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini söyledi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T15:10+0300
2024-01-31T15:10+0300
2024-01-31T15:10+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
ukrayna
enerji
doğalgaz
novak
aleksandr novak
petrol
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Başkent Moskova'da gazetecilere küresel enerji sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın Ural petrolüne yaptığı indirim oranının, yaptırımlar doğrultusunda değişiklik gösterdiğini belirtirken, “2022'de ve geçen yılın başında indirim oranı artmıştı. Şimdi de 2023'ün sonunda açıklanan yaptırımların etkisi oldu" dedi.Söz konusu durumun doğal bir süreç olduğuna işaret eden Novak, "Süreç oturdukça ve piyasa sakinleştikçe indirimin de azalacağından eminim" ifadesini kullandı.Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2 milyon varil düzeyinde artmasının beklendiğini belirten Novak, piyasadaki mevcut fiyatların durumu doğru bir şekilde yansıttığını belirtti.Novak, yıl sonu itibarıyla durdurulması beklenen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatıyla ilgili "Şu anda Ukrayna ve Avrupa ile bu konuda görüşme yok" dedi.Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile doğalgaz transit anlaşmasının süresini uzatmaması halinde gazın Avrupa'ya nasıl gönderileceğinin belirsizlik yaratacağını ifade ederek, "Bu durum elbette tüm lojistik zincirlerde değişikliğe neden olur" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/avrupanin-abd-gazina-artan-bagimliligi-korkutuyor-1080119550.html
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rusya, ukrayna, enerji, doğalgaz, novak, aleksandr novak, petrol
rusya, ukrayna, enerji, doğalgaz, novak, aleksandr novak, petrol
Novak: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatını görüşmüyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Kiev ve Avrupa ile Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini söyledi.
Başkent Moskova'da gazetecilere küresel enerji sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan enerjiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın Ural petrolüne yaptığı indirim oranının, yaptırımlar doğrultusunda değişiklik gösterdiğini belirtirken, “2022'de ve geçen yılın başında indirim oranı artmıştı. Şimdi de 2023'ün sonunda açıklanan yaptırımların etkisi oldu" dedi.
Söz konusu durumun doğal bir süreç olduğuna işaret eden Novak, "Süreç oturdukça ve piyasa sakinleştikçe indirimin de azalacağından eminim" ifadesini kullandı.
Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2 milyon varil düzeyinde artmasının beklendiğini belirten Novak, piyasadaki mevcut fiyatların durumu doğru bir şekilde yansıttığını belirtti.
Novak, yıl sonu itibarıyla durdurulması beklenen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatıyla ilgili "Şu anda Ukrayna ve Avrupa ile bu konuda görüşme yok" dedi.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile doğalgaz transit anlaşmasının süresini uzatmaması halinde gazın Avrupa'ya nasıl gönderileceğinin belirsizlik yaratacağını ifade ederek, "Bu durum elbette tüm lojistik zincirlerde değişikliğe neden olur" ifadesini kullanmıştı.