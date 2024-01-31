https://sputniknews.com.tr/20240131/nijer-cumhuriyeti-basbakani-zeine-turkiyeye-geliyor-1080237688.html

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Zeine Türkiye'ye geliyor

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Zeine Türkiye'ye geliyor

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T17:25+0300

2024-01-31T17:25+0300

2024-01-31T17:25+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

lamine zeine

türkiye

nijer

ankara

ziyaret

işbirliği

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Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine katılmak üzere 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Türkiye’ye ziyarette bulunacak. 1 Şubat Perşembe günü Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilmesinin yanı sıra iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar daele alınacak. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231212/nijer-lideri-fransayi-ulkedeki-terorizmi-desteklemekle-sucladi-1078354046.html

türkiye

nijer

ankara

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recep tayyip erdoğan, lamine zeine, türkiye, nijer, ankara, ziyaret, işbirliği