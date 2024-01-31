https://sputniknews.com.tr/20240131/nijer-cumhuriyeti-basbakani-zeine-turkiyeye-geliyor-1080237688.html
Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Zeine Türkiye'ye geliyor
Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Zeine Türkiye'ye geliyor
Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T17:25+0300
2024-01-31T17:25+0300
2024-01-31T17:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
lamine zeine
türkiye
nijer
ankara
ziyaret
işbirliği
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Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine katılmak üzere 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Türkiye’ye ziyarette bulunacak. 1 Şubat Perşembe günü Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilmesinin yanı sıra iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar daele alınacak. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/nijer-lideri-fransayi-ulkedeki-terorizmi-desteklemekle-sucladi-1078354046.html
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recep tayyip erdoğan, lamine zeine, türkiye, nijer, ankara, ziyaret, işbirliği
recep tayyip erdoğan, lamine zeine, türkiye, nijer, ankara, ziyaret, işbirliği
Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Zeine Türkiye'ye geliyor
Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine katılmak üzere 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Türkiye’ye ziyarette bulunacak.
1 Şubat Perşembe günü Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilmesinin yanı sıra iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar daele alınacak.
Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.