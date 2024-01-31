https://sputniknews.com.tr/20240131/murat-kurum-kullandigi-ifadeye-aciklik-getirdi-130-bin-can-kaybi-6-subat-depremiyle-alakali-degil-1080246117.html
Murat Kurum tartışmaya neden olan ifadesine açıklık getirdi: '6 Şubat depremiyle alakalı değil'
Murat Kurum tartışmaya neden olan ifadesine açıklık getirdi: '6 Şubat depremiyle alakalı değil'
Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, 'Az Önce Konuştum' programındaki "depremlerde 130 bin kişi öldü" ifadesiyle ilgili "6 Şubat depremiyle alakalı değil... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T23:31+0300
2024-01-31T23:31+0300
2024-02-01T00:25+0300
türkiye
murat kurum
deprem
can kaybı
candaş tolga işık
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu TV100 kanalında yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programına katıldı.Kurum'un yayın sırasında "Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. 11 ilde deprem oldu, bakın İstanbul'da deprem olursa, İstanbul'a bir şey olursa ülke gider. Terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz" şeklindeki açıklaması sosyal medyadan Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik tartışmalara neden oldu. Murat Kurum ifadeleriyle ilgili Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı olmadığını Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki depremlerden ölenlerin yaklaşık sayısı olduğunu belirtti.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işık şu ifadelere yer verdi:'Bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü'Murat Kurum tartışmaların ardından kişisel sosyal medya hesabından da videolu bir paylaşımla depremlerle ilgili yaptığı açıklamaların siyasi polemik haline getirildiğini bildirdi.Kurum, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilde 50 bin canlarının gittiğini belirtti.Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kurum ayrıca paylaşımında, bugün katıldığı televizyon programında Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ve başka bir yayında Cumhuriyet tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin sözlerinin bulunduğu videolara da yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240131/murat-kurum-gerekirse-benim-iett-soforum-hanimefendiyi-evine-kapisinin-onune-birakacak-1080231477.html
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murat kurum, deprem, can kaybı, candaş tolga işık
murat kurum, deprem, can kaybı, candaş tolga işık
Murat Kurum tartışmaya neden olan ifadesine açıklık getirdi: '6 Şubat depremiyle alakalı değil'
23:31 31.01.2024 (güncellendi: 00:25 01.02.2024)
Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, 'Az Önce Konuştum' programındaki "depremlerde 130 bin kişi öldü" ifadesiyle ilgili "6 Şubat depremiyle alakalı değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık toplam sayısı" açıklamasında bulundu. Ayrıca Kurum, sosyal medya adresinden yaptığı videolu paylaşımla tartışmalara yanıt verdi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu TV100 kanalında yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programına katıldı.
Kurum'un yayın sırasında "Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. 11 ilde deprem oldu, bakın İstanbul'da deprem olursa, İstanbul'a bir şey olursa ülke gider. Terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz" şeklindeki açıklaması sosyal medyadan Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik tartışmalara neden oldu.
Murat Kurum ifadeleriyle ilgili Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı olmadığını Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki depremlerden ölenlerin yaklaşık sayısı olduğunu belirtti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işık şu ifadelere yer verdi:
"Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi."
'Bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü'
Murat Kurum tartışmaların ardından kişisel sosyal medya hesabından da videolu bir paylaşımla depremlerle ilgili yaptığı açıklamaların siyasi polemik haline getirildiğini bildirdi.
Kurum, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilde 50 bin canlarının gittiğini belirtti.
Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler."
Kurum ayrıca paylaşımında, bugün katıldığı televizyon programında Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ve başka bir yayında Cumhuriyet tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin sözlerinin bulunduğu videolara da yer verdi.