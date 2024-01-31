https://sputniknews.com.tr/20240131/murat-kurum-gerekirse-benim-iett-soforum-hanimefendiyi-evine-kapisinin-onune-birakacak-1080231477.html

Murat Kurum: Gerekirse benim İETT şoförüm, hanımefendiyi evine kapısının önüne bırakacak

Murat Kurum: Gerekirse benim İETT şoförüm, hanımefendiyi evine kapısının önüne bırakacak

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar Buluşması” programında kadınlarla bir araya... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T15:14+0300

2024-01-31T15:14+0300

2024-01-31T15:14+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ibb

murat kurum

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar Buluşması” programında kadınlarla bir araya geldi. Kurum, “Biz İstanbul’umuzda kadınlarımız ne istiyor ona bakıyoruz. Bayrampaşalı annelerimizin endişesine odaklanıyoruz. Bu endişelerden biri de başıboş gezen yüzbinlerce sokak hayvanıdır. Annelerimiz korku içindedir, çocuklarımız her an tehdit altındadır. Biz göreve gelir gelmez 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbul’umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. Belediye otobüsünden inen hanım kardeşim huzur içerisinde evine gitsin istiyoruz. Gecenin 2’sinde de inse o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evine kapısının önüne bırakacak” ifadelerine yer verdi.

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