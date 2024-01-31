https://sputniknews.com.tr/20240131/murat-kurum-gerekirse-benim-iett-soforum-hanimefendiyi-evine-kapisinin-onune-birakacak-1080231477.html
Murat Kurum: Gerekirse benim İETT şoförüm, hanımefendiyi evine kapısının önüne bırakacak
Murat Kurum: Gerekirse benim İETT şoförüm, hanımefendiyi evine kapısının önüne bırakacak
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar Buluşması” programında kadınlarla bir araya... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T15:14+0300
2024-01-31T15:14+0300
2024-01-31T15:14+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ibb
murat kurum
aday
kadın
iett
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar Buluşması” programında kadınlarla bir araya geldi. Kurum, “Biz İstanbul’umuzda kadınlarımız ne istiyor ona bakıyoruz. Bayrampaşalı annelerimizin endişesine odaklanıyoruz. Bu endişelerden biri de başıboş gezen yüzbinlerce sokak hayvanıdır. Annelerimiz korku içindedir, çocuklarımız her an tehdit altındadır. Biz göreve gelir gelmez 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbul’umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. Belediye otobüsünden inen hanım kardeşim huzur içerisinde evine gitsin istiyoruz. Gecenin 2’sinde de inse o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evine kapısının önüne bırakacak” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240131/dem-parti-ibb-adayligi-icin-en-guclu-isim-basak-demirtas-1080226375.html
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ibb, murat kurum, aday, kadın, iett
ibb, murat kurum, aday, kadın, iett
Murat Kurum: Gerekirse benim İETT şoförüm, hanımefendiyi evine kapısının önüne bırakacak
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar Buluşması” programında kadınlarla bir araya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar Buluşması” programında kadınlarla bir araya geldi.
Kurum, “Biz İstanbul’umuzda kadınlarımız ne istiyor ona bakıyoruz. Bayrampaşalı annelerimizin endişesine odaklanıyoruz. Bu endişelerden biri de başıboş gezen yüzbinlerce sokak hayvanıdır. Annelerimiz korku içindedir, çocuklarımız her an tehdit altındadır. Biz göreve gelir gelmez 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbul’umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. Belediye otobüsünden inen hanım kardeşim huzur içerisinde evine gitsin istiyoruz. Gecenin 2’sinde de inse o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evine kapısının önüne bırakacak” ifadelerine yer verdi.