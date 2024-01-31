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Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul'a neden kar yağmıyor?
Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul'a neden kar yağmıyor?
İstanbul'daki soğuk havalara rağmen haftalardır beklenen kar bir türlü yağmadı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a neden kar yağmadığını... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T16:47+0300
2024-01-31T16:52+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı öğle saatlerine kadar çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışların, kısa süreli kuvvetlenerek ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunmuştu. Buna ek olarak Meteroloji ve Valilik de vatandaşları kar konusunda uyarmıştı. Fakat tüm bu uyarılara rağmen beklenen kar yağışı gerçekleşmedi.Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a kar yağmaması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “20 milyon kişinin yaşadığı bir şehirde biraz çok zor esasında. Kar sıcaklığı dediğimiz bizim 4 derecenin altına düşmesi lazım. Şehir merkezinde İstanbul için konuşuyorum 4 derecenin altına düşmüyor bir türlü” sözlerini kaydetti.'Önümüzdeki hafta da kar olasılığı zayıf'Gökdelenlerin, binaların ve asfaltlar sıcaklığın düşmesini etkilediği belirtilirken uzmanlar 'ısı adası' etkisinden bahsetmektedirler. Isı adası etkisinin ise, özellikle büyük metropollerde görülen, şehir merkezlerindeki sıcaklıkların, çevre kırsal alanlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olması durumu olmakla beraber betonlaşma, asfaltlaşma, yeşil alanların azalması, ve insan aktiviteleri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandığı belirtilmektedir.Kar yağmasını etkileyen diğer bir faktörün ise deniz sıcaklıkları olduğunu belirten Şen, “İstanbul’un her tarafı denizlerle çevrili neredeyse boğaz geçiyor aradan, güneyi Marmara, kuzeyi Karadeniz, deniz suyu sıcaklıkları da hala yüksek" dedi.Herkesin merak ettiği o soru "İstanbul’a kar yağacak mı?" soruna verdiği yanıtta Şen, “Önümüzdeki bir hafta içerisinde bir şey beklemiyorum ben" cümlelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240130/meteoroloji-alarma-gecti-pes-pese-kar-yagisi-ve-firtina-uyarisi-1080173154.html
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istanbul hava durumu, istanbul kar yağışı
istanbul hava durumu, istanbul kar yağışı

Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul'a neden kar yağmıyor?

16:47 31.01.2024 (güncellendi: 16:52 31.01.2024)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AA
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İstanbul'daki soğuk havalara rağmen haftalardır beklenen kar bir türlü yağmadı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a neden kar yağmadığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı öğle saatlerine kadar çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışların, kısa süreli kuvvetlenerek ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunmuştu. Buna ek olarak Meteroloji ve Valilik de vatandaşları kar konusunda uyarmıştı. Fakat tüm bu uyarılara rağmen beklenen kar yağışı gerçekleşmedi.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a kar yağmaması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “20 milyon kişinin yaşadığı bir şehirde biraz çok zor esasında. Kar sıcaklığı dediğimiz bizim 4 derecenin altına düşmesi lazım. Şehir merkezinde İstanbul için konuşuyorum 4 derecenin altına düşmüyor bir türlü” sözlerini kaydetti.

'Önümüzdeki hafta da kar olasılığı zayıf'

Gökdelenlerin, binaların ve asfaltlar sıcaklığın düşmesini etkilediği belirtilirken uzmanlar 'ısı adası' etkisinden bahsetmektedirler. Isı adası etkisinin ise, özellikle büyük metropollerde görülen, şehir merkezlerindeki sıcaklıkların, çevre kırsal alanlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olması durumu olmakla beraber betonlaşma, asfaltlaşma, yeşil alanların azalması, ve insan aktiviteleri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandığı belirtilmektedir.
Kar yağmasını etkileyen diğer bir faktörün ise deniz sıcaklıkları olduğunu belirten Şen, “İstanbul’un her tarafı denizlerle çevrili neredeyse boğaz geçiyor aradan, güneyi Marmara, kuzeyi Karadeniz, deniz suyu sıcaklıkları da hala yüksek" dedi.

Herkesin merak ettiği o soru "İstanbul’a kar yağacak mı?" soruna verdiği yanıtta Şen, “Önümüzdeki bir hafta içerisinde bir şey beklemiyorum ben" cümlelerine yer verdi.
kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
YAŞAM
Meteoroloji alarma geçti: Peş peşe kar yağışı ve fırtına uyarısı
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