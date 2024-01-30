https://sputniknews.com.tr/20240130/meteoroloji-alarma-gecti-pes-pese-kar-yagisi-ve-firtina-uyarisi-1080173154.html

Meteoroloji alarma geçti: Peş peşe kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji alarma geçti: Peş peşe kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ocak hava durumu raporunu paylaştı; Marmara'nın güneybatısı ile İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T08:21+0300

2024-01-30T08:21+0300

2024-01-30T08:21+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ocak 2024 hava durumu tahminleri yayımlandı. Son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Bilecik ve Edirne hariç) Marmara, İç Ege'nin doğusu ile Edremit Körfezi çevreleri, (Burdur hariç) Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşün etkisiyle İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Salı günü için yapılan yeni hava durumu uyarılarına göre, karla karışık yağmur ve kar yağışlarının, özellikle İstanbul ve Balıkesir'in kuzey çevreleri ile kuzey kesimlerde akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi öngörülüyor.MARMARAEDİRNE 1°C, 5°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 3°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri başta olmak üzere akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıKOCAELİ 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıEGEAFYONKARAHİSAR -2°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutluMANİSA 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZADANA 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıHATAY 4°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN 12°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİÇ ANADOLUANKARA -4°C, 3°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR -3°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri hafif kar yağışlıKARAMAN -5°C, 1°CParçalı çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra kar yağışlıSİVAS -8°C, 1°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZBOLU -6°C, 2°CÇok bulutluDÜZCE -2°C, 6°CÇok bulutluSİNOP 4°C, 9°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıZONGULDAK 1°C, 7°CÇok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZRİZE 2°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluSAMSUN 3°C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluTOKAT -1°C, 3°CÇok bulutluTRABZON 3°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluDOĞU ANADOLUAĞRI -15°C, 0°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -15°C, -3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA -5°C, 3°CParçalı ve çok bulutluVAN -8°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri akşam saatlerinde hafif kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGAZİANTEP 2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMARDİN 0°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıŞANLIURFA 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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