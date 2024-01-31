https://sputniknews.com.tr/20240131/limon-soslarinin-satisi-yasaklandi-1080218400.html

Limon soslarının satışı yasaklandı

Limon soslarının satışı yasaklandı

Limon suyu izlenimi veren ürünlerin satışı yasaklandı. Karara göre limon aromalı ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulunamayacak. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T10:26+0300

2024-01-31T10:26+0300

2024-01-31T10:26+0300

türkiye

limon

resmi gazete

gıda

tarım ve orman bakanlığı

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1f/1080218244_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e69efc66b7b14574fb831d3b239fa361.jpg

Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilave olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılacak.Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler, 31 Aralık'tan sonra yurt içinde piyasaya sunulamayacak.

https://sputniknews.com.tr/20231204/tonlarca-limon-dere-yatagina-dokuldu-1078060384.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

limon, resmi gazete, gıda, tarım ve orman bakanlığı, yasak