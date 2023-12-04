https://sputniknews.com.tr/20231204/tonlarca-limon-dere-yatagina-dokuldu-1078060384.html
Tonlarca limon dere yatağına döküldü
Tonlarca limon dere yatağına döküldü
Adana’nın Kozan ilçesinde bahçede 30 kuruşa satılan Enter Donat cinsi tonlarca limon dere yatağına döküldü. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T15:35+0300
2023-12-04T15:35+0300
2023-12-04T15:35+0300
türkiye
limon
adana
dere yatağı
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Zincir marketlerde kilosu 12.50 kuruş ila 9.90 TL arasında satılan ve üreticilerin tarlada 30 kuruşa satamadığını iddia ettiği limon para etmeyince dere yatağına döküldü. Deliçay’a dökülen tonlarca limon görenleri şaşkınlığa uğrattı. Dronla görüntülenen Deliçay limon çöplüğüne dönerken, çevrede limonu görenler limonları toplayıp bedava mahallelerinde dağıtacaklarını belirtti.3 Aralık günü römorklarla Deliçay’a dökülen tonlarca limonun kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmezken, farklı bölgelere tonlarca limon döküldüğü ve çürüdüğü de görüldü. Çevre sakinleri bölgeye yaklaşık 20 tona yakın limonun döküldüğünü iddia ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231114/arastirma-tursu-limonla-mi-yapilir-sirkeyle-mi-1077375332.html
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limon, adana, dere yatağı
limon, adana, dere yatağı
Tonlarca limon dere yatağına döküldü
Adana’nın Kozan ilçesinde bahçede 30 kuruşa satılan Enter Donat cinsi tonlarca limon dere yatağına döküldü.
Zincir marketlerde kilosu 12.50 kuruş ila 9.90 TL arasında satılan ve üreticilerin tarlada 30 kuruşa satamadığını iddia ettiği limon para etmeyince dere yatağına döküldü.
Deliçay’a dökülen tonlarca limon görenleri şaşkınlığa uğrattı. Dronla görüntülenen Deliçay limon çöplüğüne dönerken, çevrede limonu görenler limonları toplayıp bedava mahallelerinde dağıtacaklarını belirtti.
3 Aralık günü römorklarla Deliçay’a dökülen tonlarca limonun kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmezken, farklı bölgelere tonlarca limon döküldüğü ve çürüdüğü de görüldü. Çevre sakinleri bölgeye yaklaşık 20 tona yakın limonun döküldüğünü iddia ediyor.