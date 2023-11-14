Araştırma: Turşu limonla mı yapılır sirkeyle mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyada giderek artan uçak talebi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarında kazanan biz miyiz devlet mi?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'de zeytinyağı üretimi ve tüketimi
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İnsan kaynaklarında yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Kuzey Akım’a yönelik saldırıların koordinatörünü açıkladı
15:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Esad, Erdoğan ile şimdi el sıkışmanın bir faydası olmayacağını düşünüyor’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB’nin Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama olasılığı düşük
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Guterres: ‘Hamas-İsrail çatışmasında 101 BM mensubu öldü’
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna stratejik saldırılar gerçekleştirecek
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Hamas'la mücadeleyi anlatan Fauda dizisinin yapımcısı Gazze'de öldü
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna hükümetindeki bölünme isyana yol açabilir’
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ‘Kiev, kaybedilen bölgeleri tanımak zorunda kalacak’
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şii gruplar, bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ‘Rusya’nın çekilmesi Polonya’yı endişelendirmeli’
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin görüntüsünü paylaştı
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Guardian: Astronotların kayıp alet çantası uzayda görülebiliyor
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in halefini açıkladı
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: ‘ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı’
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Kuzey Akım’la ilgili BMGK bildirişi üzerinde çalışmayı durdurdu
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili iddia
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Gazze konusunda Batı’daki ‘çifte standarda’ vurgu
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı eski istihbarat subayı: ‘Ukrayna’yı iç savaş bekliyor’
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisinden UFO açıklaması: ‘Dünya dışında yaşam olmadığına inanmak mümkün değil’
20:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Endorfin nedir, ne işe yarar?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
10:14
1 dk
30 DAKİKA
Türkiye'de asıl vergi rekortmeni kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
11:25
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
11:43
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
92 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231114/arastirma-tursu-limonla-mi-yapilir-sirkeyle-mi-1077375332.html
Araştırma: Turşu limonla mı yapılır sirkeyle mi?
Araştırma: Turşu limonla mı yapılır sirkeyle mi?
Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği turşu araştırması, Türkiye'deki turşu kültürüne dair mesajlar verdi. En çok sevilen turşu... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T11:51+0300
2023-11-14T11:51+0300
yaşam
araştırma
turşu
adile naşit
münir özkul
limon
sirke
areda survey
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077378144_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f9d602f088a063d26e088bc2af6b6bb0.jpg
Areda Piar, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan turşu alışkanlıklarına dair bir araştırma yaptı. Turşu tüketicilerinin öne çıkan tercihlerini ortaya koydu.Kış hazırlıkların başında turşu geliyorAreda Piar'ın bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, tüketiciler kışın tüketmek için yaptığı gıda hazırlıklarının başında yüzde 18,4 ile turşu geliyor. Diğer kış hazırlıkları ise sırasıyla şöyle; domates 11,6, tarhana yüzde 10,9, reçel yüzde 10,8, biberli menemen sosu yüzde 9,7, biber salçası yüzde 8,3, domates suyu yüzde 7,9, taze sebze yüzde 7,0, biber ve patlıcan kurusu yüzde 6,3, komposto yüzde 4,7, bamya kurusu yüzde 2,9 ve diğer seçeneği yüzde 1,5.Kavanoz mu derin dondurucu mu?Sonbahar aylarında yapılan hazırlıkta tüketicilerin yüzde 33'ünün kışlık yiyeceklerini kendilerinin yaptığı ortaya çıktı. Yüzde 28,4'lük kesim ise organik ürün satıcılarından aldıklarını söyledi. Yüzde 24,8'i marketi tercih ederken, yüzde 13,8 tanıdığı birinden yiyeceklerini temin ediyor.Peki, kışlık yiyeceklerini kendilerini yapanlar nasıl muhafaza ediyorlar? Tüketicilerin yüzde 50,7'si kışlık yiyeceklerini kavanozda muhafaza ederken, diğer yüzde 49,3'ü derin dondurucuda saklamayı tercih ediyor.Favori turşu: SalatalıkÖyle ki 'Favori turşunuz hangisi?' sorusunda salatalık yüzde 44,7 ile zirvede. Diğer favori turşular ise sırasıyla şöyle; yüzde 24,8 karışık, yüzde 10,6 lahana, yüzde 9,2 biber, yüzde 4,2 acur, yüzde 1,9 taze fasulye, yüzde 1,2 yeşil domates, yüzde 0,7 havuç, yüzde 0,5 patlıcan, yüzde 2,2 diğer.Turşu limonlu mu olur, yoksa sirkeli mi?Yeşilçam filmlerine de konu olan 'en iyi turşu suyu sirkeden mi yoksa limondan mı olur' tartışmalarında Türk halkı tercihini yaptı. Yüzde 75,9 gibi çok büyük bir çoğunluk turşunun 'sirkeli' olanını tercih ediyor. Yüzde 24,1 ise turşunun limonla yapılması gerektiğini dile getiriyor.Türk Halkı Şalgam yerine turşu suyunu tercih ediyorTüketicilerin yüzde 64,1'i turşu suyunu, yüzde 35,9'u şalgam suyunu tercih ediyor.Peki, turşu suyunu acılı mı seversiniz yoksa acısız mı? Turşu severlerin yüzde 51,3'ü acısız derken, yüzde 48,7'si acılı tüketmeyi tercih ediyor. Turşunuzu nasıl tercih edersiniz sorusuna ise yüzde 49,8'i acısız, yüzde 50,2 acılı yanıtını verdi.Turşunun yanında kuru fasulye tüketiliyorTurşu en çok neyin yanına yakışıyor? Türk halkının yarısından çoğu kuru fasulyenin yanında turşu olmazsa olmaz diyor. Yüzde 52,7'lik kesim turşu ile birlikte kuru fasulye tüketmeyi sevdiğini söylerken, yüzde 10,6’sı nohut, yüzde 8,1’i balık, yüzde 7,7’si pilav, yüzde 6,5’i tarhana çorbası, yüzde 2,9’u döner tüketiyor. Diğer tercihler ise yüzde 2,7’si dürüm, yüzde 2,7’si diğer, yüzde 2,2’si tavuklu pilav, yüzde 1,7’si kavurma, yüzde 1,2’si makarna, yüzde 1’i hamburger.Yumurtanın da turşusu varBilindiği üzere Türk mutfağında birbirinden ilginç turşu çeşitleri var. Duyunca, "Bunun da turşusu mu olurmuş?" dedirtiyor. "Turşusu olduğunu duyduğunuzda şaşırdığınız ürünler nedir?" sorusunun cevabında 'yumurta' büyük bir çoğunlukla dile getirildi. Yüzde 40,2 yumurta derken, yüzde 13,4 balık, yüzde 11,2 bamba, yüzde 9,3 mandalina, yüzde 7,1 muz, yüzde 4,4 karpuz, yüzde 3,9 erik, yüzde 2,9 mantar, yüzde 2,7 kiraz, yüzde 2,2 avokado, yüzde 0,2 üzüm, yüzde 2,5 diğer cevabını verdi.Neden turşu tüketilir?Turşu tüketicilerine neden turşu tükettikleri de soruldu. Yüzde 62'si yemek kültürü, yüzde 21,9'u hastalıklara karşı önlem, yüzde 10,8'i metabolizmayı hızlandırmak için olduğunu dile getirdi. Yüzde 5,3'ü ise diğer cevabını verdi.Turşu en çok kışın tüketiliyorPeki, turşunun mevsimi var mı? Turşu tüketicileri en çok hangi mevsimde turşu tüketiyor? Bu soru da açık ara bir yanıt buldu. Tüketicilerin yüzde 62,3'ü turşuyu kışın tercih ediyor. Yüzde 33,8'i dört mevsim derken, yüzde 2,8'si yaz yüzde 0,8'i sonbahar yüzde 0,3'ü ilkbahar dedi.Türkiye genelinde 1.100 kişinin katıldığı ve 16 - 22 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077378144_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_ba8ec67a33f0752efe331fc10748ffbe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
turşu limonlu mu olur sirkeli mi
turşu limonlu mu olur sirkeli mi

Araştırma: Turşu limonla mı yapılır sirkeyle mi?

11:51 14.11.2023
© AATurşu limonlu mu olur, yoksa sirkeli mi?
Turşu limonlu mu olur, yoksa sirkeli mi? - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© AA
Abone ol
Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği turşu araştırması, Türkiye'deki turşu kültürüne dair mesajlar verdi. En çok sevilen turşu salatalık olurken, turşunun yanında en çok kuru fasulye tercih ediliyor. Turşunun limonla mı yoksa sirkeyle mi yapılması gerektiği muamması da araştırmada yerini alıyor.
Areda Piar, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan turşu alışkanlıklarına dair bir araştırma yaptı. Turşu tüketicilerinin öne çıkan tercihlerini ortaya koydu.

Kış hazırlıkların başında turşu geliyor

Areda Piar'ın bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, tüketiciler kışın tüketmek için yaptığı gıda hazırlıklarının başında yüzde 18,4 ile turşu geliyor. Diğer kış hazırlıkları ise sırasıyla şöyle; domates 11,6, tarhana yüzde 10,9, reçel yüzde 10,8, biberli menemen sosu yüzde 9,7, biber salçası yüzde 8,3, domates suyu yüzde 7,9, taze sebze yüzde 7,0, biber ve patlıcan kurusu yüzde 6,3, komposto yüzde 4,7, bamya kurusu yüzde 2,9 ve diğer seçeneği yüzde 1,5.

Kavanoz mu derin dondurucu mu?

Sonbahar aylarında yapılan hazırlıkta tüketicilerin yüzde 33'ünün kışlık yiyeceklerini kendilerinin yaptığı ortaya çıktı. Yüzde 28,4'lük kesim ise organik ürün satıcılarından aldıklarını söyledi. Yüzde 24,8'i marketi tercih ederken, yüzde 13,8 tanıdığı birinden yiyeceklerini temin ediyor.
Peki, kışlık yiyeceklerini kendilerini yapanlar nasıl muhafaza ediyorlar? Tüketicilerin yüzde 50,7'si kışlık yiyeceklerini kavanozda muhafaza ederken, diğer yüzde 49,3'ü derin dondurucuda saklamayı tercih ediyor.

Favori turşu: Salatalık

Öyle ki 'Favori turşunuz hangisi?' sorusunda salatalık yüzde 44,7 ile zirvede. Diğer favori turşular ise sırasıyla şöyle; yüzde 24,8 karışık, yüzde 10,6 lahana, yüzde 9,2 biber, yüzde 4,2 acur, yüzde 1,9 taze fasulye, yüzde 1,2 yeşil domates, yüzde 0,7 havuç, yüzde 0,5 patlıcan, yüzde 2,2 diğer.

Turşu limonlu mu olur, yoksa sirkeli mi?

Yeşilçam filmlerine de konu olan 'en iyi turşu suyu sirkeden mi yoksa limondan mı olur' tartışmalarında Türk halkı tercihini yaptı. Yüzde 75,9 gibi çok büyük bir çoğunluk turşunun 'sirkeli' olanını tercih ediyor. Yüzde 24,1 ise turşunun limonla yapılması gerektiğini dile getiriyor.

Türk Halkı Şalgam yerine turşu suyunu tercih ediyor

Tüketicilerin yüzde 64,1'i turşu suyunu, yüzde 35,9'u şalgam suyunu tercih ediyor.
Peki, turşu suyunu acılı mı seversiniz yoksa acısız mı? Turşu severlerin yüzde 51,3'ü acısız derken, yüzde 48,7'si acılı tüketmeyi tercih ediyor. Turşunuzu nasıl tercih edersiniz sorusuna ise yüzde 49,8'i acısız, yüzde 50,2 acılı yanıtını verdi.

Turşunun yanında kuru fasulye tüketiliyor

Turşu en çok neyin yanına yakışıyor? Türk halkının yarısından çoğu kuru fasulyenin yanında turşu olmazsa olmaz diyor. Yüzde 52,7'lik kesim turşu ile birlikte kuru fasulye tüketmeyi sevdiğini söylerken, yüzde 10,6’sı nohut, yüzde 8,1’i balık, yüzde 7,7’si pilav, yüzde 6,5’i tarhana çorbası, yüzde 2,9’u döner tüketiyor. Diğer tercihler ise yüzde 2,7’si dürüm, yüzde 2,7’si diğer, yüzde 2,2’si tavuklu pilav, yüzde 1,7’si kavurma, yüzde 1,2’si makarna, yüzde 1’i hamburger.

Yumurtanın da turşusu var

Bilindiği üzere Türk mutfağında birbirinden ilginç turşu çeşitleri var. Duyunca, "Bunun da turşusu mu olurmuş?" dedirtiyor. "Turşusu olduğunu duyduğunuzda şaşırdığınız ürünler nedir?" sorusunun cevabında 'yumurta' büyük bir çoğunlukla dile getirildi. Yüzde 40,2 yumurta derken, yüzde 13,4 balık, yüzde 11,2 bamba, yüzde 9,3 mandalina, yüzde 7,1 muz, yüzde 4,4 karpuz, yüzde 3,9 erik, yüzde 2,9 mantar, yüzde 2,7 kiraz, yüzde 2,2 avokado, yüzde 0,2 üzüm, yüzde 2,5 diğer cevabını verdi.

Neden turşu tüketilir?

Turşu tüketicilerine neden turşu tükettikleri de soruldu. Yüzde 62'si yemek kültürü, yüzde 21,9'u hastalıklara karşı önlem, yüzde 10,8'i metabolizmayı hızlandırmak için olduğunu dile getirdi. Yüzde 5,3'ü ise diğer cevabını verdi.

Turşu en çok kışın tüketiliyor

Peki, turşunun mevsimi var mı? Turşu tüketicileri en çok hangi mevsimde turşu tüketiyor? Bu soru da açık ara bir yanıt buldu. Tüketicilerin yüzde 62,3'ü turşuyu kışın tercih ediyor. Yüzde 33,8'i dört mevsim derken, yüzde 2,8'si yaz yüzde 0,8'i sonbahar yüzde 0,3'ü ilkbahar dedi.
Türkiye genelinde 1.100 kişinin katıldığı ve 16 - 22 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала