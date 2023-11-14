https://sputniknews.com.tr/20231114/arastirma-tursu-limonla-mi-yapilir-sirkeyle-mi-1077375332.html

Araştırma: Turşu limonla mı yapılır sirkeyle mi?

Araştırma: Turşu limonla mı yapılır sirkeyle mi?

Areda Survey’in bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği turşu araştırması, Türkiye'deki turşu kültürüne dair mesajlar verdi. En çok sevilen turşu... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T11:51+0300

2023-11-14T11:51+0300

2023-11-14T11:51+0300

yaşam

araştırma

turşu

adile naşit

münir özkul

limon

sirke

areda survey

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077378144_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f9d602f088a063d26e088bc2af6b6bb0.jpg

Areda Piar, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan turşu alışkanlıklarına dair bir araştırma yaptı. Turşu tüketicilerinin öne çıkan tercihlerini ortaya koydu.Kış hazırlıkların başında turşu geliyorAreda Piar'ın bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, tüketiciler kışın tüketmek için yaptığı gıda hazırlıklarının başında yüzde 18,4 ile turşu geliyor. Diğer kış hazırlıkları ise sırasıyla şöyle; domates 11,6, tarhana yüzde 10,9, reçel yüzde 10,8, biberli menemen sosu yüzde 9,7, biber salçası yüzde 8,3, domates suyu yüzde 7,9, taze sebze yüzde 7,0, biber ve patlıcan kurusu yüzde 6,3, komposto yüzde 4,7, bamya kurusu yüzde 2,9 ve diğer seçeneği yüzde 1,5.Kavanoz mu derin dondurucu mu?Sonbahar aylarında yapılan hazırlıkta tüketicilerin yüzde 33'ünün kışlık yiyeceklerini kendilerinin yaptığı ortaya çıktı. Yüzde 28,4'lük kesim ise organik ürün satıcılarından aldıklarını söyledi. Yüzde 24,8'i marketi tercih ederken, yüzde 13,8 tanıdığı birinden yiyeceklerini temin ediyor.Peki, kışlık yiyeceklerini kendilerini yapanlar nasıl muhafaza ediyorlar? Tüketicilerin yüzde 50,7'si kışlık yiyeceklerini kavanozda muhafaza ederken, diğer yüzde 49,3'ü derin dondurucuda saklamayı tercih ediyor.Favori turşu: SalatalıkÖyle ki 'Favori turşunuz hangisi?' sorusunda salatalık yüzde 44,7 ile zirvede. Diğer favori turşular ise sırasıyla şöyle; yüzde 24,8 karışık, yüzde 10,6 lahana, yüzde 9,2 biber, yüzde 4,2 acur, yüzde 1,9 taze fasulye, yüzde 1,2 yeşil domates, yüzde 0,7 havuç, yüzde 0,5 patlıcan, yüzde 2,2 diğer.Turşu limonlu mu olur, yoksa sirkeli mi?Yeşilçam filmlerine de konu olan 'en iyi turşu suyu sirkeden mi yoksa limondan mı olur' tartışmalarında Türk halkı tercihini yaptı. Yüzde 75,9 gibi çok büyük bir çoğunluk turşunun 'sirkeli' olanını tercih ediyor. Yüzde 24,1 ise turşunun limonla yapılması gerektiğini dile getiriyor.Türk Halkı Şalgam yerine turşu suyunu tercih ediyorTüketicilerin yüzde 64,1'i turşu suyunu, yüzde 35,9'u şalgam suyunu tercih ediyor.Peki, turşu suyunu acılı mı seversiniz yoksa acısız mı? Turşu severlerin yüzde 51,3'ü acısız derken, yüzde 48,7'si acılı tüketmeyi tercih ediyor. Turşunuzu nasıl tercih edersiniz sorusuna ise yüzde 49,8'i acısız, yüzde 50,2 acılı yanıtını verdi.Turşunun yanında kuru fasulye tüketiliyorTurşu en çok neyin yanına yakışıyor? Türk halkının yarısından çoğu kuru fasulyenin yanında turşu olmazsa olmaz diyor. Yüzde 52,7'lik kesim turşu ile birlikte kuru fasulye tüketmeyi sevdiğini söylerken, yüzde 10,6’sı nohut, yüzde 8,1’i balık, yüzde 7,7’si pilav, yüzde 6,5’i tarhana çorbası, yüzde 2,9’u döner tüketiyor. Diğer tercihler ise yüzde 2,7’si dürüm, yüzde 2,7’si diğer, yüzde 2,2’si tavuklu pilav, yüzde 1,7’si kavurma, yüzde 1,2’si makarna, yüzde 1’i hamburger.Yumurtanın da turşusu varBilindiği üzere Türk mutfağında birbirinden ilginç turşu çeşitleri var. Duyunca, "Bunun da turşusu mu olurmuş?" dedirtiyor. "Turşusu olduğunu duyduğunuzda şaşırdığınız ürünler nedir?" sorusunun cevabında 'yumurta' büyük bir çoğunlukla dile getirildi. Yüzde 40,2 yumurta derken, yüzde 13,4 balık, yüzde 11,2 bamba, yüzde 9,3 mandalina, yüzde 7,1 muz, yüzde 4,4 karpuz, yüzde 3,9 erik, yüzde 2,9 mantar, yüzde 2,7 kiraz, yüzde 2,2 avokado, yüzde 0,2 üzüm, yüzde 2,5 diğer cevabını verdi.Neden turşu tüketilir?Turşu tüketicilerine neden turşu tükettikleri de soruldu. Yüzde 62'si yemek kültürü, yüzde 21,9'u hastalıklara karşı önlem, yüzde 10,8'i metabolizmayı hızlandırmak için olduğunu dile getirdi. Yüzde 5,3'ü ise diğer cevabını verdi.Turşu en çok kışın tüketiliyorPeki, turşunun mevsimi var mı? Turşu tüketicileri en çok hangi mevsimde turşu tüketiyor? Bu soru da açık ara bir yanıt buldu. Tüketicilerin yüzde 62,3'ü turşuyu kışın tercih ediyor. Yüzde 33,8'i dört mevsim derken, yüzde 2,8'si yaz yüzde 0,8'i sonbahar yüzde 0,3'ü ilkbahar dedi.Türkiye genelinde 1.100 kişinin katıldığı ve 16 - 22 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

turşu limonlu mu olur sirkeli mi