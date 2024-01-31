Kuzey Kore, Sarı Deniz'e seyir füzeleri fırlattı

Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Şimşek değerlendirdi: 'Tüm zamanların en iyi performansı'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkili ifadesi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Teoman'dan hayranına suç duyurusu
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Teksas'ta durum: ABD bölünüyor mu?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kredi kartları kullanım artışı
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240131/kuzey-kore-sari-denize-seyir-fuzeleri-firlatti-1080222509.html
Kuzey Kore, Sarı Deniz'e seyir füzeleri fırlattı
Kuzey Kore, Sarı Deniz'e seyir füzeleri fırlattı
ABD'den gelen tehditler karşısında savunma sanayide seferberlik ilan eden Kuzey Kore, dün Sarı Deniz yönünde stratejik seyir füzesi fırlatma denemesi yaptığını... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T11:48+0300
2024-01-31T11:48+0300
savunma
kuzey kore
füze
füze denemesi
güney kore
abd
abd hegemonyası
sarıdeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/13/1078592927_0:39:750:461_1920x0_80_0_0_1f21291e79f47adab11d750e3ee3409f.jpg
Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) haberine göre, 'Hwasal-2' seyir füzesinin fırlatma denemesi, ülkenin komşularının sınır güvenliği üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı.Kuzey Kore'nin daha önceki açıklamalarında, 'Hwasal-2' nükleer seyir füzelerinin Japonya'daki ABD üslerini de kapsayan 2 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtilmişti.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de, Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığı duyurulmuştu.KCNA'nın 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocakta geliştirilme aşamasındaki 'Haeil-5-23' sualtı nükleer silah sistemini test etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240127/beyaz-saray-abd-kuzey-kore-tehdidine-karsi-muttefiklerini-korumak-icin-ne-gerekiyorsa-yapacak-1080095531.html
kuzey kore
güney kore
sarıdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/13/1078592927_42:0:709:500_1920x0_80_0_0_01f5bf1d6c1d5d8d5a0c362002081879.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, füze, füze denemesi, güney kore, abd, abd hegemonyası, sarıdeniz
kuzey kore, füze, füze denemesi, güney kore, abd, abd hegemonyası, sarıdeniz

Kuzey Kore, Sarı Deniz'e seyir füzeleri fırlattı

11:48 31.01.2024
© BURAK ERSOY-AW101291kuzey kore, kıtalararası balistik füze
kuzey kore, kıtalararası balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© BURAK ERSOY-AW101291
Abone ol
ABD'den gelen tehditler karşısında savunma sanayide seferberlik ilan eden Kuzey Kore, dün Sarı Deniz yönünde stratejik seyir füzesi fırlatma denemesi yaptığını açıkladı.
Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) haberine göre, 'Hwasal-2' seyir füzesinin fırlatma denemesi, ülkenin komşularının sınır güvenliği üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı.
Kuzey Kore'nin daha önceki açıklamalarında, 'Hwasal-2' nükleer seyir füzelerinin Japonya'daki ABD üslerini de kapsayan 2 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtilmişti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de, Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığı duyurulmuştu.
KCNA'nın 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocakta geliştirilme aşamasındaki 'Haeil-5-23' sualtı nükleer silah sistemini test etmişti.
Washington Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
DÜNYA
Beyaz Saray: ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı müttefiklerini korumak için ne gerekiyorsa yapacak
27 Ocak, 13:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала