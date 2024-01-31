https://sputniknews.com.tr/20240131/kuzey-kore-sari-denize-seyir-fuzeleri-firlatti-1080222509.html

Kuzey Kore, Sarı Deniz'e seyir füzeleri fırlattı

Kuzey Kore, Sarı Deniz'e seyir füzeleri fırlattı

ABD'den gelen tehditler karşısında savunma sanayide seferberlik ilan eden Kuzey Kore, dün Sarı Deniz yönünde stratejik seyir füzesi fırlatma denemesi yaptığını... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T11:48+0300

2024-01-31T11:48+0300

2024-01-31T11:48+0300

savunma

kuzey kore

füze

füze denemesi

güney kore

abd

abd hegemonyası

sarıdeniz

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Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) haberine göre, 'Hwasal-2' seyir füzesinin fırlatma denemesi, ülkenin komşularının sınır güvenliği üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı.Kuzey Kore'nin daha önceki açıklamalarında, 'Hwasal-2' nükleer seyir füzelerinin Japonya'daki ABD üslerini de kapsayan 2 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtilmişti.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de, Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığı duyurulmuştu.KCNA'nın 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocakta geliştirilme aşamasındaki 'Haeil-5-23' sualtı nükleer silah sistemini test etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240127/beyaz-saray-abd-kuzey-kore-tehdidine-karsi-muttefiklerini-korumak-icin-ne-gerekiyorsa-yapacak-1080095531.html

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kuzey kore, füze, füze denemesi, güney kore, abd, abd hegemonyası, sarıdeniz