https://sputniknews.com.tr/20240131/kuzey-kore-sari-denize-seyir-fuzeleri-firlatti-1080222509.html
Kuzey Kore, Sarı Deniz'e seyir füzeleri fırlattı
Kuzey Kore, Sarı Deniz'e seyir füzeleri fırlattı
ABD'den gelen tehditler karşısında savunma sanayide seferberlik ilan eden Kuzey Kore, dün Sarı Deniz yönünde stratejik seyir füzesi fırlatma denemesi yaptığını... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T11:48+0300
2024-01-31T11:48+0300
2024-01-31T11:48+0300
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kuzey kore
füze
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sarıdeniz
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Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) haberine göre, 'Hwasal-2' seyir füzesinin fırlatma denemesi, ülkenin komşularının sınır güvenliği üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı.Kuzey Kore'nin daha önceki açıklamalarında, 'Hwasal-2' nükleer seyir füzelerinin Japonya'daki ABD üslerini de kapsayan 2 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtilmişti.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de, Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığı duyurulmuştu.KCNA'nın 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocakta geliştirilme aşamasındaki 'Haeil-5-23' sualtı nükleer silah sistemini test etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240127/beyaz-saray-abd-kuzey-kore-tehdidine-karsi-muttefiklerini-korumak-icin-ne-gerekiyorsa-yapacak-1080095531.html
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kuzey kore, füze, füze denemesi, güney kore, abd, abd hegemonyası, sarıdeniz
kuzey kore, füze, füze denemesi, güney kore, abd, abd hegemonyası, sarıdeniz
Kuzey Kore, Sarı Deniz'e seyir füzeleri fırlattı
ABD'den gelen tehditler karşısında savunma sanayide seferberlik ilan eden Kuzey Kore, dün Sarı Deniz yönünde stratejik seyir füzesi fırlatma denemesi yaptığını açıkladı.
Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) haberine göre, 'Hwasal-2' seyir füzesinin fırlatma denemesi, ülkenin komşularının sınır güvenliği üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı.
Kuzey Kore'nin daha önceki açıklamalarında, 'Hwasal-2' nükleer seyir füzelerinin Japonya'daki ABD üslerini de kapsayan 2 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtilmişti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de, Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığı duyurulmuştu.
KCNA'nın 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocakta geliştirilme aşamasındaki 'Haeil-5-23' sualtı nükleer silah sistemini test etmişti.