https://sputniknews.com.tr/20240131/kivanc-tatlitugdan-londraya-tasinacagi-haberlerine-yalanlama-1080233207.html
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Londra'ya taşınacağı haberlerine yalanlama
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Londra'ya taşınacağı haberlerine yalanlama
Aile dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacağı iddia edilmişti. Tatlıtuğ sosyal medya... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T16:16+0300
2024-01-31T16:16+0300
2024-01-31T16:16+0300
yaşam
kıvanç tatlıtuğ
londra
oyuncu
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Londra'ya tanışanacaklarına yönelik yapılan haberlerle ilgili açıklama yaptı.İşte Tatlıtuğ'un açıklaması:
https://sputniknews.com.tr/20230910/celal-sengor-istanbuldan-tasinma-sebebini-acikladi-sehir-yikilacak-yanginlar-cikacak-1075358052.html
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kıvanç tatlıtuğ, londra, oyuncu
kıvanç tatlıtuğ, londra, oyuncu
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Londra'ya taşınacağı haberlerine yalanlama
Aile dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacağı iddia edilmişti. Tatlıtuğ sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Londra'ya tanışanacaklarına yönelik yapılan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
İşte Tatlıtuğ'un açıklaması:
“Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık. Bu haberlere itibar etmeyin. Sevgiler"