https://sputniknews.com.tr/20230910/celal-sengor-istanbuldan-tasinma-sebebini-acikladi-sehir-yikilacak-yanginlar-cikacak-1075358052.html
Celal Şengör İstanbul'dan taşınma sebebini açıkladı: 'Şehir yıkılacak, yangınlar çıkacak'
Celal Şengör İstanbul'dan taşınma sebebini açıkladı: 'Şehir yıkılacak, yangınlar çıkacak'
Celal Şengör İstanbul'dan taşınma sebebini açıkladı ve 'İstanbul yıkılacak, yangınlar çıkacak' dedi. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T12:43+0300
2023-09-10T12:43+0300
2023-09-10T12:43+0300
türkiye
deprem
istanbul
celal şengör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103246/72/1032467212_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ade2e27862493204adc9bfa0c506738a.jpg
İstanbul'dan Çanakkale'ye taşınacağını açıklayan Prof. Dr. Celal Şengör, kararının sebeplerini açıkladı.Gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube'da yaptığı programa katılan Şengör bu konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.Şengör şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230908/prof-dr-ahmet-ercan-acikladi-turkiyenin-gorecegi-en-buyuk-depremler-hangi-illerde-olacak-1075288348.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103246/72/1032467212_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_436870c69c8997add3503d922eefc640.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
celal şengör deprem
Celal Şengör İstanbul'dan taşınma sebebini açıkladı: 'Şehir yıkılacak, yangınlar çıkacak'
Abone ol
Celal Şengör İstanbul'dan taşınma sebebini açıkladı ve 'İstanbul yıkılacak, yangınlar çıkacak' dedi.
İstanbul'dan Çanakkale'ye taşınacağını açıklayan Prof. Dr. Celal Şengör, kararının sebeplerini açıkladı.
Gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube'da yaptığı programa katılan Şengör bu konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
"İstanbul'da deprem oldu. Nişantaşı'ndan yangınlar çıktı düşün. Herkes sokakta, nereye kaçacak? Nasıl kaçacak? Yemeğini nerden temin edecek, suyu nereden bulacak? Kaçamazsın. Ben Boğaz'da oturuyorum ben de kaçamam. Yağmalar başlayacak, ırza geçmeler başlayacak. İstanbul'da senin Afgan nüfusun ne kadar? Düşünebiliyor musun? Benim derdim benim evim yıkılacak değil; İstanbul yıkılacak. Sonra çok ciddi sıkıntılar başlayacak."