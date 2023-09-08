https://sputniknews.com.tr/20230908/prof-dr-ahmet-ercan-acikladi-turkiyenin-gorecegi-en-buyuk-depremler-hangi-illerde-olacak-1075288348.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: Türkiye’nin göreceği en büyük depremler hangi illerde olacak?

Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: Türkiye’nin göreceği en büyük depremler hangi illerde olacak?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’de büyük deprem beklenen 11 ili açıklayarak, en büyük depremin Ağrı’da beklendiğini ifade etti. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T01:49+0300

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türkiye

ahmet ercan

deprem

türkiye

ağrı

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen 11 ili açıkladı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, eski adı Twitter olan X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Buna göre Türkiye’de en büyük deprem Ağrı’da bekleniyor. Şiddeti ise 7,5.

https://sputniknews.com.tr/20230906/prof-ahmet-ercan-yikici-deprem-karsi-turkiyenin-en-guvenli-onde-gelen-illerini-acikladi-1075250778.html

türkiye

ağrı

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ahmet ercan, deprem, türkiye, ağrı