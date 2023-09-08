Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: Türkiye’nin göreceği en büyük depremler hangi illerde olacak?
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
© İHA
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’de büyük deprem beklenen 11 ili açıklayarak, en büyük depremin Ağrı’da beklendiğini ifade etti.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen 11 ili açıkladı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, eski adı Twitter olan X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Türkiye il sınırları kapsamında görebileceği en büyük deprem: Adana M7,1, Adıyaman M6,9, Afyon M6,9, Ağrı M7,5, Aksaray M6,5, Amasya M7,3, Ankara M6,6, Antalya M7,0(!),Ardahan M6,5, Artvin M6,5, Aydın M7,3(Öteki iller için yarın sürecek.). Ortalama yıkıcılık eşik değeri M6,5’dur)
Türkiye il sınırları kapsamında görebileceği en büyük deprem: Adana M7,1, Adıyaman M6,9, Afyon M6,9, Ağrı M7,5, Aksaray M6,5, Amasya M7,3, Ankara M6,6, Antalya M7,0(!),Ardahan M6,5, Artvin M6,5, Aydın M7,3(Öteki iller için yarın sürecek.). Ortalama yıkıcılık eşik değeri M6,5’dur) pic.twitter.com/tcnzKQGDdu— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 7, 2023
Buna göre Türkiye’de en büyük deprem Ağrı’da bekleniyor. Şiddeti ise 7,5.