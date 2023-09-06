https://sputniknews.com.tr/20230906/prof-ahmet-ercan-yikici-deprem-karsi-turkiyenin-en-guvenli-onde-gelen-illerini-acikladi-1075250778.html
Prof. Ahmet Ercan yıkıcı depreme karşı Türkiye'nin en güvenli illerini açıkladı
Prof. Ahmet Ercan yıkıcı depreme karşı Türkiye'nin en güvenli illerini açıkladı
Prof. Övgün Ahmet Ercan yıkıcı depreme karşı Türkiye'nin en güvenli önde gelen 21 ilini sıraladı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T19:46+0300
2023-09-06T19:46+0300
2023-09-06T19:59+0300
türkiye
deprem
güvenli bölge
il
övgün ahmet ercan
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yıkıcı depreme karşı güvenli illerin hangileri olduğunu duyurdu. Ercan "Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara" bilgilendirmesinde bulundu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
depreme karşı en güvenilir iller hangileri, prof ahmet ercandan son dakika deprem açıklaması, türkiyenin en güvenli önde gelen illeri
depreme karşı en güvenilir iller hangileri, prof ahmet ercandan son dakika deprem açıklaması, türkiyenin en güvenli önde gelen illeri
Prof. Ahmet Ercan yıkıcı depreme karşı Türkiye'nin en güvenli illerini açıkladı
19:46 06.09.2023 (güncellendi: 19:59 06.09.2023) Abone ol
Prof. Övgün Ahmet Ercan yıkıcı depreme karşı Türkiye'nin en güvenli önde gelen 21 ilini sıraladı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yıkıcı depreme karşı güvenli illerin hangileri olduğunu duyurdu.
Ercan "Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara" bilgilendirmesinde bulundu.