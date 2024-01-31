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Kilise saldırısı zanlılarının fotoğrafı paylaşıldı: Saldırı sonrası sakalını kesmiş
Kilise saldırısı zanlılarının fotoğrafı paylaşıldı: Saldırı sonrası sakalını kesmiş
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin emniyetteki görüntüleri paylaşıldı... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T14:42+0300
2024-01-31T14:42+0300
türkiye
sakal
kilise
saldırı
silahlı saldırı
istanbul
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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırganın ateş açması sonucu 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 51 şüpheli yakalanmıştı.2 şüphelinin görüntüleri paylaşıldıZincirleme operasyonlarda 30’u aşkın adrese yapılan baskınlarda yakalanan şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüphelinin emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı.Saldırıdan sonra sakallarını kesmişÖte yandan saldırıyı gerçekleştiren D.T.'nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.Sarıyer'de, bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının ardından Tacikistan uyruklu A.K. ile Başakşehir'de kaldıkları evde yakalanan Rus uyruklu D.T'nin burada saç sakal tıraşı olup kılık değiştirmeye çalıştığı tespit edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 28 Ocak'ta Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olayın ardından kaçtığı otomobili Beylikdüzü'nde bir alana bıraktıktan sonra minibüsle Başakşehir'de bulunan evlerine gittikleri, kıyafetlerini de dışarıya attıklarını belirledi.Kaldıkları eve yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden D.T'nin saç ve sakal tıraşı olduğu, bu nedenle dökülen kıllarını atamadan yakalandıkları öğrenildi.Bir suşi restoranında çalıştıkları tespit edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.İşlemleri devam eden 28 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240129/kilise-saldirisinin-zanlilari-saglik-kontrolunden-gecirildi--1080170631.html
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sakal, kilise, saldırı, silahlı saldırı, istanbul
sakal, kilise, saldırı, silahlı saldırı, istanbul

Kilise saldırısı zanlılarının fotoğrafı paylaşıldı: Saldırı sonrası sakalını kesmiş

14:42 31.01.2024
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW131758Kilise saldırısı zanlıları
Kilise saldırısı zanlıları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW131758
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Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin emniyetteki görüntüleri paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren T.D.'nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırganın ateş açması sonucu 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 51 şüpheli yakalanmıştı.

2 şüphelinin görüntüleri paylaşıldı

Zincirleme operasyonlarda 30’u aşkın adrese yapılan baskınlarda yakalanan şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüphelinin emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı.

Saldırıdan sonra sakallarını kesmiş

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren D.T.'nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.
Sarıyer'de, bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının ardından Tacikistan uyruklu A.K. ile Başakşehir'de kaldıkları evde yakalanan Rus uyruklu D.T'nin burada saç sakal tıraşı olup kılık değiştirmeye çalıştığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 28 Ocak'ta Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.
Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olayın ardından kaçtığı otomobili Beylikdüzü'nde bir alana bıraktıktan sonra minibüsle Başakşehir'de bulunan evlerine gittikleri, kıyafetlerini de dışarıya attıklarını belirledi.
Kaldıkları eve yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden D.T'nin saç ve sakal tıraşı olduğu, bu nedenle dökülen kıllarını atamadan yakalandıkları öğrenildi.
Bir suşi restoranında çalıştıkları tespit edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.
İşlemleri devam eden 28 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Santa Maria Kilisesi saldırganları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
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Kilise saldırısının zanlıları sağlık kontrolünden geçirildi
29 Ocak, 22:35
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