https://sputniknews.com.tr/20240129/kilise-saldirisinin-zanlilari-saglik-kontrolunden-gecirildi--1080170631.html
Kilise saldırısının zanlıları sağlık kontrolünden geçirildi
Kilise saldırısının zanlıları sağlık kontrolünden geçirildi
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T22:35+0300
2024-01-29T22:35+0300
2024-01-29T22:35+0300
türkiye
santa maria kilisesi
saldırı
sağlık kontrolü
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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken, kurşunların hedefi olan Tuncer Cihan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada işlemleri biten şüpheliler, tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulda-gerceklestirilen-kilise-saldirisi-vatikani-hareketlendirdi-papadan-aciklama-geldi-1080141879.html
türkiye
santa maria kilisesi
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santa maria kilisesi, saldırı, sağlık kontrolü
santa maria kilisesi, saldırı, sağlık kontrolü
Kilise saldırısının zanlıları sağlık kontrolünden geçirildi
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken, kurşunların hedefi olan Tuncer Cihan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Saldırı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada işlemleri biten şüpheliler, tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.