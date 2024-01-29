https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulda-gerceklestirilen-kilise-saldirisi-vatikani-hareketlendirdi-papadan-aciklama-geldi-1080141879.html

İstanbul'da gerçekleştirilen kilise saldırısı Vatikan'ı hareketlendirdi: Papa'dan açıklama geldi

İstanbul'da gerçekleştirilen kilise saldırısı Vatikan'ı hareketlendirdi: Papa'dan açıklama geldi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne bugün maskeli iki kişi tarafından düzenlenen saldırı sonrasında Papa'dan ve... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T08:22+0300

2024-01-29T08:22+0300

2024-01-29T08:30+0300

dünya

papa francis

vatikan

italya

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saldırı

sarıyer

açıklama

türkiye

santa maria kilisesi

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Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Latin-Katolik Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne bu sabah iki maskeli kişinin ayin sırasında düzenlediği ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili açıklamada buludu.Vatikan'da, Aziz Petrus Meydanı'nda Pazar günü düzenlenen öğle ayini sırasında konuşan Papa, saldırının mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Pazar ayini sırasında saldırı düzenlenen ve bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi cemaatine cok yakınım" ifadesini kullandı. İtalyan Dışişleri Bakanı'ndan kınama İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal paylaşım sitesi X'ten yayınladığı mesajda başsağlığı diledi ve Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıyı kınadığını vurguladı. Olayla ilgili gelişmeleri Ankara'daki İtalyan Büyükelçisi ve İstanbul'daki Başkonsolos'un yakından takip ettiğini de belirten Dışişleri Bakanı Tajani, Türk makamlarının sorumluları yakalacağından emin olduğunu ifade etti.İtalyan kilisesindeki saldırı İtalya basınında da geniş yankı bulduCorriere Della Sera gazetesi, "İstanbul'da bir kiliseyi basan maskeli şahıslar ateş açtı" manşetini attı.La Repubblica'da ise saldırganların Türk polisi tarafından yakalandığına yönelik bilgiler yer aldı.TGCOM24'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Bu korkakça saldırıyı kınıyoruz" sözleri hatırlatıldı. Saldırganların IŞİD üyesi oldukları belirtildi.Ansa Haber Ajansı ise Papa Francis'nun Angelus ayininde saldırıya ilişkin taziyede bulunduğunu duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin kınama mesajı da haberde yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240129/yerlikaya-santa-maria-kilisesindeki-saldirinin-faillerinin-yakalanmasina-iliskin-aciklama-yapiyor-1080139495.html

vatikan

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papa francis, vatikan, italya, kilise, saldırı, sarıyer, açıklama, türkiye, santa maria kilisesi