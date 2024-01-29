https://sputniknews.com.tr/20240129/yerlikaya-santa-maria-kilisesindeki-saldirinin-faillerinin-yakalanmasina-iliskin-aciklama-yapiyor-1080139495.html

Bakan Yerlikaya: İki yabancı uyruklu katil zanlısı yakalandı, DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz

Bakan Yerlikaya: İki yabancı uyruklu katil zanlısı yakalandı, DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının faillerinin yabancı uyruklu olduklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya zanlıların terör... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T00:33+0300

2024-01-29T00:33+0300

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ali yerlikaya

türkiye

santa maria kilisesi

deaş

işid

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Bakan Yerlikaya Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili "Cinayet zanlısı 2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

türkiye

santa maria kilisesi

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ali yerlikaya, santa maria kilisesi, deaş, işid