https://sputniknews.com.tr/20240129/yerlikaya-santa-maria-kilisesindeki-saldirinin-faillerinin-yakalanmasina-iliskin-aciklama-yapiyor-1080139495.html
Bakan Yerlikaya: İki yabancı uyruklu katil zanlısı yakalandı, DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz
Bakan Yerlikaya: İki yabancı uyruklu katil zanlısı yakalandı, DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının faillerinin yabancı uyruklu olduklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya zanlıların terör... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T00:33+0300
2024-01-29T00:33+0300
2024-01-29T00:42+0300
ali yerlikaya
türkiye
santa maria kilisesi
deaş
işid
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Bakan Yerlikaya Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili "Cinayet zanlısı 2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.
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ali yerlikaya, santa maria kilisesi, deaş, işid
ali yerlikaya, santa maria kilisesi, deaş, işid
Bakan Yerlikaya: İki yabancı uyruklu katil zanlısı yakalandı, DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz
00:33 29.01.2024 (güncellendi: 00:42 29.01.2024)
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının faillerinin yabancı uyruklu olduklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya zanlıların terör örgütü IŞİD üyesi olduklarını değerlendirdiklerini de belirtti.
Bakan Yerlikaya Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili "Cinayet zanlısı 2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.