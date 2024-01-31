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Husiler: ABD’den Yemen'e savaş açma tehdidi aldık
Husiler: ABD’den Yemen'e savaş açma tehdidi aldık
Yemen’deki Husiler, ABD’nin Umman aracılığıyla, kendilerine, Yemen’e savaş açma ve cepheleri hareket geçirme tehdidi içeren bir mesaj gönderdiğini duyurdu. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T00:05+0300
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Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Umman aracılığıyla Yemen'e savaş açma ve cepheleri harekete geçirme tehdidi içeren bir mesaj iletti"dedi.Husi, Filistin halkına verdikleri desteğe işaret ederek, "ABD’nin bu tehdidi, Yemen halkının Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının soykırıma ve ablukaya maruz kalmasını reddetmesi nedeniyledir" ifadelerini kullandı.ABD’nin tehdidini gerçekleştirmesi halinde bunun başarısızlıkla sonuçlanacağına vurgu yapan Husi, şunları kaydetti:Husiler, 23 Ocak’ta da ABD ve İngiltere'ye "askeri gemilerini Kızıldeniz'den geri çekmeleri" çağrısında bulunmuştu.Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin el-Azzi, barıştan yana olduklarını ve ABD'nin Yemen ve Filistin halkına karşı pozisyonunda değişim olmasını umduklarını açıklamıştı.Husilerin sözde Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ise, "Amerikan ve İngiliz kuvvetleriyle uzun bir savaşa hazırız. Yemen'in savunma politikasına hizmet etmek amacıyla deniz angajmanı kurallarında temel değişiklikleri ve önemli değerlendirmeleri tamamladık." ifadesini kullanmıştı. Kızıldeniz'deki durumİran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240129/husilerden-yeni-saldiri-abd-gemisi-vuruldu-1080154348.html
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husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, ortadoğu, kızıldeniz, kızıldeniz, yemen, yemen savaşı

Husiler: ABD’den Yemen'e savaş açma tehdidi aldık

00:05 31.01.2024 (güncellendi: 00:07 31.01.2024)
© Mohammed HamoudHusi destekçileri, geçit düzenledi
Husi destekçileri, geçit düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Mohammed Hamoud
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Yemen’deki Husiler, ABD’nin Umman aracılığıyla, kendilerine, Yemen’e savaş açma ve cepheleri hareket geçirme tehdidi içeren bir mesaj gönderdiğini duyurdu.
Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Umman aracılığıyla Yemen'e savaş açma ve cepheleri harekete geçirme tehdidi içeren bir mesaj iletti"dedi.
Husi, Filistin halkına verdikleri desteğe işaret ederek, "ABD’nin bu tehdidi, Yemen halkının Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının soykırıma ve ablukaya maruz kalmasını reddetmesi nedeniyledir" ifadelerini kullandı.
ABD’nin tehdidini gerçekleştirmesi halinde bunun başarısızlıkla sonuçlanacağına vurgu yapan Husi, şunları kaydetti:
"Onlara (ABD), bu tehditlerini uygulamaya yönelik herhangi bir maceranın veya aptallığın başarısızlığa mahkum olduğunu ve hiçbir düşman hareketinin, halkımızı Gazze'yi destekleme hedefinden caydıramayacağını ilan ediyoruz."
Husiler, 23 Ocak’ta da ABD ve İngiltere'ye "askeri gemilerini Kızıldeniz'den geri çekmeleri" çağrısında bulunmuştu.
Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin el-Azzi, barıştan yana olduklarını ve ABD'nin Yemen ve Filistin halkına karşı pozisyonunda değişim olmasını umduklarını açıklamıştı.
Husilerin sözde Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ise, "Amerikan ve İngiliz kuvvetleriyle uzun bir savaşa hazırız. Yemen'in savunma politikasına hizmet etmek amacıyla deniz angajmanı kurallarında temel değişiklikleri ve önemli değerlendirmeleri tamamladık." ifadesini kullanmıştı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
ABD ordusu donanma gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Husilerden yeni saldırı: ABD gemisi vuruldu
29 Ocak, 12:51
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