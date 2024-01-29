https://sputniknews.com.tr/20240129/husilerden-yeni-saldiri-abd-gemisi-vuruldu-1080154348.html
Husilerden yeni saldırı: ABD gemisi vuruldu
Husilerden yeni saldırı: ABD gemisi vuruldu
Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T12:51+0300
2024-01-29T12:51+0300
2024-01-29T12:51+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
abd
kızıldeniz
husiler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078059729_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_87fa0e28ce8430bea258e13d5f13f46a.jpg
Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD donanmasına ait bir gemiyi füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde Husi güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.ABD donanmasına ait 'Lewis B Puller' gemisini 'uygun bir deniz füzesi' ile hedef aldıklarını belirten Seri, söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti."Geminin görevleri arasında ülkemize yönelik saldırıya katılan ABD kuvvetlerine lojistik destek sağlamak da yer alıyor" diye devam eden Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere engel olmaya devam edeceklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240129/abdli-senatoru-grahamden-irani-vuralim-cagrisi-1080144593.html
israil
gazze
gazze şeridi
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078059729_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_add6c17e891e4d666d4f5b8b106b84f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, kızıldeniz, husiler
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, kızıldeniz, husiler
Husilerden yeni saldırı: ABD gemisi vuruldu
Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD donanmasına ait bir gemiyi füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde Husi güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.
ABD donanmasına ait 'Lewis B Puller' gemisini 'uygun bir deniz füzesi' ile hedef aldıklarını belirten Seri, söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti.
"Geminin görevleri arasında ülkemize yönelik saldırıya katılan ABD kuvvetlerine lojistik destek sağlamak da yer alıyor" diye devam eden Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere engel olmaya devam edeceklerini kaydetti.