https://sputniknews.com.tr/20240131/hollanda-almanya-ve-polonyadan-kieve-sorunsuz-askeri-yardim-icin-ortak-koridor-projesi-1080233027.html
Hollanda, Almanya ve Polonya’dan Kiev'e sorunsuz askeri yardım için ortak koridor projesi
Hollanda, Almanya ve Polonya’dan Kiev'e sorunsuz askeri yardım için ortak koridor projesi
Hollanda, Almanya ve Polonya’nın, ordu birlikleri ve askeri teçhizatın geçişi için ortak koridor oluşturulmasına ilişkin bildiri imzaladığı bildirildi 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T16:11+0300
2024-01-31T16:11+0300
2024-01-31T16:11+0300
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hollanda
polonya
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Hollanda Savunma Bakanı Kaisa Ollongren, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Askeri personel ve teçhizatı daha hızlı ve verimli taşımak için ‘askeri Schengen’e ihtiyacımız var. Bu Avrupa’yı daha da güçlendirecek” diye yazdı.Ollongren, “Önemli bir adım attık. Polonya, Almanya ve Hollanda askeri koridor oluşturulmasına ilişkin bildiriye imza attı” ifadesini kullandı.Daha önce ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Koreneral Ben Hodges ve NATO Ortak Lojistik Komutanlığı Başkanı Alexander Solfrank, Avrupa’da ‘askeri Schengen’ bölgesinin oluşturulması fikrini ortaya atmıştı.Hodges, NATO birliklerinin Avrupa’da serbest dolaşabilmesi gerektiğini, şu anda ulusal yasaların buna engel olduğunu dile getirmişti. Emekli ABD’li general, NATO’nun kolektif savunmayı öngören 5. maddesine başvurma ihtiyacının doğması durumunda ittifakın ‘savaş sahnesini’ önceden hazır duruma getirmesi gerektiğini savunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu bağlamda, Avrupa’nın Rusya’nın tedirginliklerine kulak vermek istemediğini ve bölünmez güvenlik ilkesini görmezden geldiğini dile getirmişti.Hollanda’dan AB’ye Ukrayna’da yıllar sürecek savaşa hazırlıklı olma çağrısıHollanda Savunma Bakanı Ollongren, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki savaşın uzayacağına hazırlıklı olması ve Kiev’e silah yardımı planlamasını gelecek yıllara yönelik yapması gerektiğini belirtti.Brüksel’de, AB savunma bakanlarının gayri resmi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, şu ifadeleri kullandı:“Avrupa’nın, Ukrayna’daki savaşın uzayacağına hazırlıklı olması gerekiyor” diyen Ollongren, sözlerini şöyle sürdürdü:Belçika’nın başkenti Brüksel’de bugün AB savunma bakanlarının gayri resmi toplantısı yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240129/ingiliz-basini-tarih-verdi-askeri-schengen-bolgesi-ne-zaman-kuruluyor-1080153827.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, nato, almanya, hollanda, polonya, mühimmat, sevkiyat, askeri sevkiyat
ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, nato, almanya, hollanda, polonya, mühimmat, sevkiyat, askeri sevkiyat
Hollanda, Almanya ve Polonya’dan Kiev'e sorunsuz askeri yardım için ortak koridor projesi
Hollanda, Almanya ve Polonya’nın, ordu birlikleri ve askeri teçhizatın geçişi için ortak koridor oluşturulmasına ilişkin bildiri imzaladığı bildirildi
Hollanda Savunma Bakanı Kaisa Ollongren, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Askeri personel ve teçhizatı daha hızlı ve verimli taşımak için ‘askeri Schengen’e ihtiyacımız var. Bu Avrupa’yı daha da güçlendirecek” diye yazdı.
Ollongren, “Önemli bir adım attık. Polonya, Almanya ve Hollanda askeri koridor oluşturulmasına ilişkin bildiriye imza attı” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Koreneral Ben Hodges ve NATO Ortak Lojistik Komutanlığı Başkanı Alexander Solfrank, Avrupa’da ‘askeri Schengen’ bölgesinin oluşturulması fikrini ortaya atmıştı.
Hodges, NATO birliklerinin Avrupa’da serbest dolaşabilmesi gerektiğini, şu anda ulusal yasaların buna engel olduğunu dile getirmişti. Emekli ABD’li general, NATO’nun kolektif savunmayı öngören 5. maddesine başvurma ihtiyacının doğması durumunda ittifakın ‘savaş sahnesini’ önceden hazır duruma getirmesi gerektiğini savunmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu bağlamda, Avrupa’nın Rusya’nın tedirginliklerine kulak vermek istemediğini ve bölünmez güvenlik ilkesini görmezden geldiğini dile getirmişti.
Hollanda’dan AB’ye Ukrayna’da yıllar sürecek savaşa hazırlıklı olma çağrısı
Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki savaşın uzayacağına hazırlıklı olması ve Kiev’e silah yardımı planlamasını gelecek yıllara yönelik yapması gerektiğini belirtti.
Brüksel’de, AB savunma bakanlarının gayri resmi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, şu ifadeleri kullandı:
“Geçen yıl mühimmat ve silah üretimine 350 milyon euro'dan fazla para harcadık. Bugün bu konuyu da ele alacağız, çünkü üretimde büyük artış görüyoruz, bu da Ukrayna’ya silah tedarikinde büyük artış anlamına geliyor... Her gün şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna’nın daha fazla silaha sahip olmasının acil bir konu olduğunu çok iyi anlıyorum.”
“Avrupa’nın, Ukrayna’daki savaşın uzayacağına hazırlıklı olması gerekiyor” diyen Ollongren, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama biz Ukrayna’nın yanında olacağız ve gerekirse yardım planlamasını yıllara yönelik yapacağız. Silah üretim ve teslimatı şu anda uzun zaman alıyor olsa da üretimi artırmak ve hızlandırmak için her fırsatı değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.”
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bugün AB savunma bakanlarının gayri resmi toplantısı yapılacak.