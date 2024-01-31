https://sputniknews.com.tr/20240131/guney-afrikanin-brics-temsilcisi-kuresel-kuzey-ulkeleri-bricse-uye-olmak-istiyor-1080210594.html

Güney Afrika'nın BRICS Temsilcisi: Küresel Kuzey ülkeleri BRICS’e üye olmak istiyor

Güney Afrika'nın BRICS Temsilcisi: Küresel Kuzey ülkeleri BRICS’e üye olmak istiyor

Güney Afrika'nın BRICS Temsilcisi Anil Sooklal, giderek daha fazla gelişmiş ülkenin BRICS üyesi olmak istediğini belirtti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T00:18+0300

2024-01-31T00:18+0300

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güney afrika

brics

brics

anil sooklal

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BRICS ülkeleri ve aday ülkelerin temsilcilerinin toplantısında konuşan Güney Afrika Temsilcisi Anil Sooklal, Küresel Kuzey ülkelerinin BRICS'e katılmak istediklerini söyledi.Sooklal “Giderek daha fazla gelişmiş ülke, Küresel Kuzey ülkeleri, hafiften BRICS'in kapılarını çalmaya başlıyor” dedi.Sooklal, BRICS üyelerinin Batı'ya karşı olmadığını, eşitlik ve kapsayıcılık ilkesine inanan herkesle iletişime açık olduğunu vurguladı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 1 Ocak 2024'ten itibaren beş yeni ülkenin BRICS'e katıldığını, Mısır, Etiyopya, İran, BAE ve Suudi Arabistan’ın tam üye olduğunu duyurmuştu. Ryabkov, “Genişletilmiş bir BRICS, dünya sahnesindeki durumu yansıtacak daha adil ve çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacak” ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230824/guney-afrika-brics-ulkeler-grubu-genislemenin-esiginde-1074885414.html

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