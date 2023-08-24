https://sputniknews.com.tr/20230824/guney-afrika-brics-ulkeler-grubu-genislemenin-esiginde-1074885414.html
Güney Afrika: BRICS ülkeler grubu genişlemenin eşiğinde
Güney Afrika: BRICS ülkeler grubu genişlemenin eşiğinde
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde, liderler arasında yapılan toplantılarda yeni üye... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T01:11+0300
2023-08-24T01:11+0300
2023-08-24T01:11+0300
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güney afrika
cyril ramaphosa
johannesburg
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brezilya
çin
brics
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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler topluluğu, 2030 yılına kadar küresel hasılanın yarısından fazlasını elinde tutması beklenen bir platform olma özelliği taşıyor.BRICS'e hali hazırda 22 ülke üyelik için başvurmuş durumda. Liderler, dün çoğunlukla basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantılarda, bu üyelik başvurularını değerlendirdi.Ev sahibi ülke lideri Ramaphosa, bu toplantılara ilişkin yaptığı açıklamada, "BRICS ailesini genişletmenin eşiğindeyiz çünkü yaşadığımız bu çalkantılı zamanlarda çok daha güçlü bir BRICS'e ancak bu genişleme sayesinde sahip olabiliriz" ifadesini kullandı.Ramaphosa, liderlerin bugünkü toplantıda bu mesele üzerinde tartıştıklarını belirterek, "Umuyoruz ki, BRICS liderleri olarak kendi aramızda bu konuya net bir çözüm bulacağız" dedi.
güney afrika
johannesburg
hindistan
rusya
brezilya
çin
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güney afrika, cyril ramaphosa, johannesburg, hindistan, rusya, brezilya, çin, brics, brics, brics zirvesi
güney afrika, cyril ramaphosa, johannesburg, hindistan, rusya, brezilya, çin, brics, brics, brics zirvesi
Güney Afrika: BRICS ülkeler grubu genişlemenin eşiğinde
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde, liderler arasında yapılan toplantılarda yeni üye alımlarının tartışıldığını ve topluluğun yeni üyelerle genişlemenin eşiğinde olduğunu söyledi.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler topluluğu, 2030 yılına kadar küresel hasılanın yarısından fazlasını elinde tutması beklenen bir platform olma özelliği taşıyor.
BRICS'e hali hazırda 22 ülke üyelik için başvurmuş durumda. Liderler, dün çoğunlukla basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantılarda, bu üyelik başvurularını değerlendirdi.
Ev sahibi ülke lideri Ramaphosa, bu toplantılara ilişkin yaptığı açıklamada, "BRICS ailesini genişletmenin eşiğindeyiz çünkü yaşadığımız bu çalkantılı zamanlarda çok daha güçlü bir BRICS'e ancak bu genişleme sayesinde sahip olabiliriz" ifadesini kullandı.
Ramaphosa, liderlerin bugünkü toplantıda bu mesele üzerinde tartıştıklarını belirterek, "Umuyoruz ki, BRICS liderleri olarak kendi aramızda bu konuya net bir çözüm bulacağız" dedi.