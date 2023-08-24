https://sputniknews.com.tr/20230824/guney-afrika-brics-ulkeler-grubu-genislemenin-esiginde-1074885414.html

Güney Afrika: BRICS ülkeler grubu genişlemenin eşiğinde

Güney Afrika: BRICS ülkeler grubu genişlemenin eşiğinde

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde, liderler arasında yapılan toplantılarda yeni üye... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T01:11+0300

2023-08-24T01:11+0300

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dünya

güney afrika

cyril ramaphosa

johannesburg

hindistan

rusya

brezilya

çin

brics

brics

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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler topluluğu, 2030 yılına kadar küresel hasılanın yarısından fazlasını elinde tutması beklenen bir platform olma özelliği taşıyor.BRICS'e hali hazırda 22 ülke üyelik için başvurmuş durumda. Liderler, dün çoğunlukla basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantılarda, bu üyelik başvurularını değerlendirdi.Ev sahibi ülke lideri Ramaphosa, bu toplantılara ilişkin yaptığı açıklamada, "BRICS ailesini genişletmenin eşiğindeyiz çünkü yaşadığımız bu çalkantılı zamanlarda çok daha güçlü bir BRICS'e ancak bu genişleme sayesinde sahip olabiliriz" ifadesini kullandı.Ramaphosa, liderlerin bugünkü toplantıda bu mesele üzerinde tartıştıklarını belirterek, "Umuyoruz ki, BRICS liderleri olarak kendi aramızda bu konuya net bir çözüm bulacağız" dedi.

güney afrika

johannesburg

hindistan

rusya

brezilya

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güney afrika, cyril ramaphosa, johannesburg, hindistan, rusya, brezilya, çin, brics, brics, brics zirvesi