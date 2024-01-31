https://sputniknews.com.tr/20240131/futbolcu-birgul-sadikoglu-ispanyanin-tenerife-takimina-transfer-oldu-1080212019.html
Futbolcu Birgül Sadıkoğlu, İspanya'nın Tenerife takımına transfer oldu
Futbolcu Birgül Sadıkoğlu, İspanya'nın Tenerife takımına transfer oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın milli oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, İspanya temsilcisi UD Tenerife ile sözleşme imzaladı. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T02:02+0300
2024-01-31T02:02+0300
2024-01-31T02:02+0300
spor
tenerife
ankara büyükşehir belediyesi
futbol
birgül sadıkoğlu
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Tenerife Kulübü, Birgül Sadıkoğlu'nun transferini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin milli hücum oyuncusu, yeteneklerini sunmak için ara transfer döneminde kulübümüze katılmıştır." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230924/filenin-sultanlari-7de-7-yapti-1075721420.html
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tenerife, ankara büyükşehir belediyesi, futbol, birgül sadıkoğlu
tenerife, ankara büyükşehir belediyesi, futbol, birgül sadıkoğlu
Futbolcu Birgül Sadıkoğlu, İspanya'nın Tenerife takımına transfer oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın milli oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, İspanya temsilcisi UD Tenerife ile sözleşme imzaladı.
Tenerife Kulübü, Birgül Sadıkoğlu'nun transferini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin milli hücum oyuncusu, yeteneklerini sunmak için ara transfer döneminde kulübümüze katılmıştır." denildi.