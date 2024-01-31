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Futbolcu Birgül Sadıkoğlu, İspanya'nın Tenerife takımına transfer oldu
Futbolcu Birgül Sadıkoğlu, İspanya'nın Tenerife takımına transfer oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın milli oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, İspanya temsilcisi UD Tenerife ile sözleşme imzaladı. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
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spor
tenerife
ankara büyükşehir belediyesi
futbol
birgül sadıkoğlu
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Tenerife Kulübü, Birgül Sadıkoğlu'nun transferini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin milli hücum oyuncusu, yeteneklerini sunmak için ara transfer döneminde kulübümüze katılmıştır." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230924/filenin-sultanlari-7de-7-yapti-1075721420.html
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tenerife, ankara büyükşehir belediyesi, futbol, birgül sadıkoğlu

Futbolcu Birgül Sadıkoğlu, İspanya'nın Tenerife takımına transfer oldu

02:02 31.01.2024
© XFutbolcu Birgül Sadıkoğlu
Futbolcu Birgül Sadıkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın milli oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, İspanya temsilcisi UD Tenerife ile sözleşme imzaladı.
Tenerife Kulübü, Birgül Sadıkoğlu'nun transferini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin milli hücum oyuncusu, yeteneklerini sunmak için ara transfer döneminde kulübümüze katılmıştır." denildi.
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