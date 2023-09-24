https://sputniknews.com.tr/20230924/filenin-sultanlari-7de-7-yapti-1075721420.html
Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı
Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve elemeleri namağlup tamamladı. 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T11:30+0300
2023-09-24T11:30+0300
2023-09-24T11:41+0300
spor
voleybol
olimpiyat oyunları
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Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Belçika'yı 3-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Milliler galibiyet serisini 22 maça çıkardı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
voleybol, olimpiyat oyunları
voleybol, olimpiyat oyunları
Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı
11:30 24.09.2023 (güncellendi: 11:41 24.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve elemeleri namağlup tamamladı.
Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Belçika'yı 3-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Milliler galibiyet serisini 22 maça çıkardı.