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09:31
1 dk
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Eski Pentagon Danışmanı: “Ukrayna uzun menzilli saldırı taktiğine geçti”
09:45
2 dk
SESLİ HABER
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10:00
3 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: “Ukrayna ordusu çökecek“
10:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı F-35 kayboldu
10:30
1 dk
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19:00
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19:12
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19:19
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Rus gazetecileri tehdit etmişti: Ukrayna Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü görevden uzaklaştırıldı
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Biden, aynı hikayeyi birkaç dakika arayla iki kez anlattı
19:55
2 dk
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Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Çin: “Rusya ve Çin, dünyada stratejik istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıyor”
20:16
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: “Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor”
20:31
1 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
20:47
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‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
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1 dk
SESLİ HABER
ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
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1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
21:31
1 dk
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21:44
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Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı
Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve elemeleri namağlup tamamladı. 24.09.2023, Sputnik Türkiye
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Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Belçika'yı 3-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Milliler galibiyet serisini 22 maça çıkardı.
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voleybol, olimpiyat oyunları

Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı

11:30 24.09.2023 (güncellendi: 11:41 24.09.2023)
© AA / TVFA Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve elemeleri namağlup tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve elemeleri namağlup tamamladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2023
© AA / TVF
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve elemeleri namağlup tamamladı.
Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Belçika'yı 3-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Milliler galibiyet serisini 22 maça çıkardı.
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