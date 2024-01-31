https://sputniknews.com.tr/20240131/fenerbahceden-bir-ayrilik-daha-transferi-duyurdu-1080226482.html

Fenerbahçe'den bir ayrılık daha: Transferi duyurdu

Fenerbahçe'den bir ayrılık daha: Transferi duyurdu

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Rayo Vallecano'ya kiralandığını bildirdi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T13:22+0300

2024-01-31T13:22+0300

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spor

transfer

fenerbahçe

miguel crespo

futbolcu

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Fenerbahçe, Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'yu İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiraladı.Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.Fenerbahçe, Rayo Vallecano'nun futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığını da açıkladı.Crespo, 2021-2022 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olurken, sarı-lacivertli forma altında 56'sı Süper Lig olmak üzere toplam 80 maçta 5 bin 28 dakika forma giydi. Crespo bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken 6 da asist yaptı.

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transfer, fenerbahçe, miguel crespo, futbolcu