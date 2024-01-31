Fatih Terim eleştiri oklarının hedefinde: 'Telaşlandı ve kendini kaybetti'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkili ifadesi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Teoman'dan hayranına suç duyurusu
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Teksas'ta durum: ABD bölünüyor mu?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240131/fatih-terim-elestiri-oklarinin-hedefinde-telaslandi-ve-kendini-kaybetti-1080216995.html
Fatih Terim eleştiri oklarının hedefinde: 'Telaşlandı ve kendini kaybetti'
Fatih Terim eleştiri oklarının hedefinde: 'Telaşlandı ve kendini kaybetti'
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, kupa maçının ardından ligde de kaybetti. Lider PAOK'a kaybedilen maçın ardından Fatih... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T09:55+0300
2024-01-31T09:55+0300
spor
fatih terim
panathinaikos
teknik direktör
yenilgi
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044648321_0:0:2627:1478_1920x0_80_0_0_9c3dd849f4980a6609f0349407b8bf7e.jpg
Fatih Terimli Panathinaikos ligde ilk kez mağlup oldu. Yeşil beyazlılar Yunanistan Ligi'nde PAOK'a 2-1 yenildi. Panathinaikos'un tek golünü Trabzonspor'dan transfer edilen Bakasetas penaltıdan kaydetti. Fatih Terim'in ekibi, bu sonuçla haftayı 3. sıraya gerileyerek tamamladı. PAOK ise liderliğe yükseldi.Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda da Atromitos ile karşılaşmış ve ilk maçta sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.Art arda gelen mağlubiyetlerin ardından tecrübeli teknik adam eleştiri oklarının hedefi oldu.Şampiyonluk hasretine son vermesi için takımın başına getirilen Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yunan spor basını, Fatih Terim'i eleştirilerin odağına alırken Sporx'in, Yunan otoritelerinden aktardığı değerlendirmeler şu şekilde:'Şampiyonluk inancı sarsıldı'Nikos Silvermakopoulos, Live Sport:'Telaşlandı kendini kaybetti'Aris Nikolakis-Metrosport:
https://sputniknews.com.tr/20240129/fatih-terim-ve-lucescunun-oglu-tartisti-sahaya-polis-ekipleri-girdi-ikiliyi-zor-ayirdi-1080140381.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044648321_0:0:2627:1970_1920x0_80_0_0_110a10574bbe15e960214faf654cb251.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih terim, panathinaikos, teknik direktör, yenilgi, yunanistan
fatih terim, panathinaikos, teknik direktör, yenilgi, yunanistan

Fatih Terim eleştiri oklarının hedefinde: 'Telaşlandı ve kendini kaybetti'

09:55 31.01.2024
© İHAFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© İHA
Abone ol
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, kupa maçının ardından ligde de kaybetti. Lider PAOK'a kaybedilen maçın ardından Fatih Terim eleştiri oklarının hedefi oldu.
Fatih Terimli Panathinaikos ligde ilk kez mağlup oldu. Yeşil beyazlılar Yunanistan Ligi'nde PAOK'a 2-1 yenildi. Panathinaikos'un tek golünü Trabzonspor'dan transfer edilen Bakasetas penaltıdan kaydetti. Fatih Terim'in ekibi, bu sonuçla haftayı 3. sıraya gerileyerek tamamladı. PAOK ise liderliğe yükseldi.
Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda da Atromitos ile karşılaşmış ve ilk maçta sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Art arda gelen mağlubiyetlerin ardından tecrübeli teknik adam eleştiri oklarının hedefi oldu.
Şampiyonluk hasretine son vermesi için takımın başına getirilen Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yunan spor basını, Fatih Terim'i eleştirilerin odağına alırken Sporx'in, Yunan otoritelerinden aktardığı değerlendirmeler şu şekilde:

'Şampiyonluk inancı sarsıldı'

Nikos Silvermakopoulos, Live Sport:

"Sanırım birçok taraftarın Fatih Terim'in Panathinaikos'a bırakın duble yapmayı, şampiyonluk getirebileceğine olan inancı sarsıldı. Daha şimdiden bazı Jovanovic nostaljistleri burunlarından solumaya başladı. Mantıklı... Çünkü herkes Türk'ün gelişiyle birlikte farklı gelişmeler bekliyordu. Öte yandan, tabii ki her şey onun da üzerine yıkıldı. "

'Telaşlandı kendini kaybetti'

Aris Nikolakis-Metrosport:
"PAOK'un şu anda Panathinaikos'un bir ya da iki sınıf üstünde olduğunu kanıtladığı doğru. Bu da derbiyi yokuş aşağı bir yarışa dönüştürebilir. PAOK, Panathinaikos ile oynuyordu, OFI, Giannina, Volos veya Panatholikos ile değil. Bireysel olarak da Lucescu'nun Fatih Terim ile oynadığı akıl oyunlarını kazandığı doğru. Türk koç biraz kibirliydi (öyle mi?). İlk etapta oyuncularının potansiyelini abarttı. Skor 1-0 olur olmaz fikrini değiştirdi, telaşlandı, kötü şeyler olacağını düşünerek kendini kaybetti. Devre arasında üç değişiklik yaptı. Rumen teknik adam Razvan Lucescu sakindi. PAOK'un üstünlüğü vardı. Lucescu düzenli olarak hiçbir şey değiştirmeden skor 1-0 oldu. Takımın içini dışını biliyordu. Ve maçı domine etti."
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan A.Nikolaidis Stadı'nda Asteras Tripolis takımı ile karşılaştı. Panathinaikos takımının teknik direktörü Fatih Terim maçı saha kenarından takip etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
SPOR
Fatih Terim ve Lucescu tartıştı: Sahaya giren polis ekipleri ikiliyi zor ayırdı
29 Ocak, 06:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала