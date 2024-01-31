Fatih Terim eleştiri oklarının hedefinde: 'Telaşlandı ve kendini kaybetti'
© İHAFatih Terim
© İHA
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Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, kupa maçının ardından ligde de kaybetti. Lider PAOK'a kaybedilen maçın ardından Fatih Terim eleştiri oklarının hedefi oldu.
Fatih Terimli Panathinaikos ligde ilk kez mağlup oldu. Yeşil beyazlılar Yunanistan Ligi'nde PAOK'a 2-1 yenildi. Panathinaikos'un tek golünü Trabzonspor'dan transfer edilen Bakasetas penaltıdan kaydetti. Fatih Terim'in ekibi, bu sonuçla haftayı 3. sıraya gerileyerek tamamladı. PAOK ise liderliğe yükseldi.
Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda da Atromitos ile karşılaşmış ve ilk maçta sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
Art arda gelen mağlubiyetlerin ardından tecrübeli teknik adam eleştiri oklarının hedefi oldu.
Art arda gelen mağlubiyetlerin ardından tecrübeli teknik adam eleştiri oklarının hedefi oldu.
Şampiyonluk hasretine son vermesi için takımın başına getirilen Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yunan spor basını, Fatih Terim'i eleştirilerin odağına alırken Sporx'in, Yunan otoritelerinden aktardığı değerlendirmeler şu şekilde:
'Şampiyonluk inancı sarsıldı'
Nikos Silvermakopoulos, Live Sport:
"Sanırım birçok taraftarın Fatih Terim'in Panathinaikos'a bırakın duble yapmayı, şampiyonluk getirebileceğine olan inancı sarsıldı. Daha şimdiden bazı Jovanovic nostaljistleri burunlarından solumaya başladı. Mantıklı... Çünkü herkes Türk'ün gelişiyle birlikte farklı gelişmeler bekliyordu. Öte yandan, tabii ki her şey onun da üzerine yıkıldı. "
'Telaşlandı kendini kaybetti'
Aris Nikolakis-Metrosport:
"PAOK'un şu anda Panathinaikos'un bir ya da iki sınıf üstünde olduğunu kanıtladığı doğru. Bu da derbiyi yokuş aşağı bir yarışa dönüştürebilir. PAOK, Panathinaikos ile oynuyordu, OFI, Giannina, Volos veya Panatholikos ile değil. Bireysel olarak da Lucescu'nun Fatih Terim ile oynadığı akıl oyunlarını kazandığı doğru. Türk koç biraz kibirliydi (öyle mi?). İlk etapta oyuncularının potansiyelini abarttı. Skor 1-0 olur olmaz fikrini değiştirdi, telaşlandı, kötü şeyler olacağını düşünerek kendini kaybetti. Devre arasında üç değişiklik yaptı. Rumen teknik adam Razvan Lucescu sakindi. PAOK'un üstünlüğü vardı. Lucescu düzenli olarak hiçbir şey değiştirmeden skor 1-0 oldu. Takımın içini dışını biliyordu. Ve maçı domine etti."