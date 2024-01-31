Fatih Terim eleştiri oklarının hedefinde: 'Telaşlandı ve kendini kaybetti'

"PAOK'un şu anda Panathinaikos'un bir ya da iki sınıf üstünde olduğunu kanıtladığı doğru. Bu da derbiyi yokuş aşağı bir yarışa dönüştürebilir. PAOK, Panathinaikos ile oynuyordu, OFI, Giannina, Volos veya Panatholikos ile değil. Bireysel olarak da Lucescu'nun Fatih Terim ile oynadığı akıl oyunlarını kazandığı doğru. Türk koç biraz kibirliydi (öyle mi?). İlk etapta oyuncularının potansiyelini abarttı. Skor 1-0 olur olmaz fikrini değiştirdi, telaşlandı, kötü şeyler olacağını düşünerek kendini kaybetti. Devre arasında üç değişiklik yaptı. Rumen teknik adam Razvan Lucescu sakindi. PAOK'un üstünlüğü vardı. Lucescu düzenli olarak hiçbir şey değiştirmeden skor 1-0 oldu. Takımın içini dışını biliyordu. Ve maçı domine etti."