https://sputniknews.com.tr/20240129/fatih-terim-ve-lucescunun-oglu-tartisti-sahaya-polis-ekipleri-girdi-ikiliyi-zor-ayirdi-1080140381.html
Fatih Terim ve Lucescu tartıştı: Sahaya giren polis ekipleri ikiliyi zor ayırdı
Fatih Terim ve Lucescu tartıştı: Sahaya giren polis ekipleri ikiliyi zor ayırdı
Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçerek yeşil sahalara dönen Fatih Terim, takımın başında PAOK'a karşı çıktığı maçta ilk mağlubiyetini tattı. Terim, PAOK... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T06:43+0300
2024-01-29T06:43+0300
2024-01-29T06:48+0300
spor
fatih terim
maç
tartışma
polis
panathinaikos
paok
mircea lucescu
razvan lucescu
futbol
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Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 20. haftasında PAOK ile karşı karşıya geldi. PAOK, mücadelenin 56. dakikasında Kiril Despodov'un golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bu golün ardından iki takımın yedek kulübesi bir anda karıştı.Bu sonucun ardından Fatih Terim Panathinaikos'un başındaki ilk mağlubiyetini almış oldu. Mücadele ilk yarının sonlarına gelinirken ev sahibi PAOK'un bulduğu gol sonrası tansiyon bir anda yükseldi. İki takım hocası olan Fatih Terim ile Mircea Lucescu'nun oğlu olan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu tartışma yaşadı. Yaşanan gerginliği sahaya giren polisler yatıştırdı.Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş sarı kart gördü.
https://sputniknews.com.tr/20240128/sacha-boey-bayern-munihe-transfer-oldu-galatasarayin-alacagi-ucret-aciklandi-1080115863.html
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fatih terim, maç, tartışma, polis, panathinaikos, paok, mircea lucescu, razvan lucescu, futbol
fatih terim, maç, tartışma, polis, panathinaikos, paok, mircea lucescu, razvan lucescu, futbol
Fatih Terim ve Lucescu tartıştı: Sahaya giren polis ekipleri ikiliyi zor ayırdı
06:43 29.01.2024 (güncellendi: 06:48 29.01.2024)
Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçerek yeşil sahalara dönen Fatih Terim, takımın başında PAOK'a karşı çıktığı maçta ilk mağlubiyetini tattı. Terim, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ile birbirine girdi. Yaşanan gerginliği güvenlik güçleri zor ayırırken Terim'in o anlarda hayli sinirlendiği görüldü.
Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 20. haftasında PAOK ile karşı karşıya geldi. PAOK, mücadelenin 56. dakikasında Kiril Despodov'un golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bu golün ardından iki takımın yedek kulübesi bir anda karıştı.
Bu sonucun ardından Fatih Terim Panathinaikos'un başındaki ilk mağlubiyetini almış oldu. Mücadele ilk yarının sonlarına gelinirken ev sahibi PAOK'un bulduğu gol sonrası tansiyon bir anda yükseldi. İki takım hocası olan Fatih Terim ile Mircea Lucescu'nun oğlu olan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu tartışma yaşadı. Yaşanan gerginliği sahaya giren polisler yatıştırdı.
Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş sarı kart gördü.