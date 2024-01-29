https://sputniknews.com.tr/20240129/fatih-terim-ve-lucescunun-oglu-tartisti-sahaya-polis-ekipleri-girdi-ikiliyi-zor-ayirdi-1080140381.html

Fatih Terim ve Lucescu tartıştı: Sahaya giren polis ekipleri ikiliyi zor ayırdı

Fatih Terim ve Lucescu tartıştı: Sahaya giren polis ekipleri ikiliyi zor ayırdı

Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçerek yeşil sahalara dönen Fatih Terim, takımın başında PAOK'a karşı çıktığı maçta ilk mağlubiyetini tattı. Terim, PAOK... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T06:43+0300

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spor

fatih terim

maç

tartışma

polis

panathinaikos

paok

mircea lucescu

razvan lucescu

futbol

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Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 20. haftasında PAOK ile karşı karşıya geldi. PAOK, mücadelenin 56. dakikasında Kiril Despodov'un golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bu golün ardından iki takımın yedek kulübesi bir anda karıştı.Bu sonucun ardından Fatih Terim Panathinaikos'un başındaki ilk mağlubiyetini almış oldu. Mücadele ilk yarının sonlarına gelinirken ev sahibi PAOK'un bulduğu gol sonrası tansiyon bir anda yükseldi. İki takım hocası olan Fatih Terim ile Mircea Lucescu'nun oğlu olan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu tartışma yaşadı. Yaşanan gerginliği sahaya giren polisler yatıştırdı.Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş sarı kart gördü.

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fatih terim, maç, tartışma, polis, panathinaikos, paok, mircea lucescu, razvan lucescu, futbol