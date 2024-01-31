https://sputniknews.com.tr/20240131/diyarbakirda-3-kattan-atlamak-isteyen-kadini-son-anda-tuttular-1080211501.html
Diyarbakır'da 3. kattan atlamak isteyen kadını son anda tuttular
Diyarbakır'da 3. kattan atlamak isteyen kadını son anda tuttular
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde binanın 3. katında pencereden kendini bırakan kadın, evin içindekilerin tutması ve güvenlik kamerası onarım aracı... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T01:34+0300
2024-01-31T01:34+0300
2024-01-31T01:39+0300
türkiye
diyarbakır
kayapınar
kadın
pencere
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Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde yaşanan olayda, bir kadın, kaldığı dairenin penceresinden kendini bırakmaya çalıştı. İHA'nın haberine göre evin içindekiler, kadına müdahale edip dakikalarca tutmaya çalıştı.Kadın, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kamerası onarım aracının yardımıyla kurtarıldı.Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken kadın; tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/metro-istasyonunda-bir-kadin-raylara-atladi-olmek-istiyorum-1079717008.html
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diyarbakır, kayapınar, kadın, pencere
diyarbakır, kayapınar, kadın, pencere
Diyarbakır'da 3. kattan atlamak isteyen kadını son anda tuttular
01:34 31.01.2024 (güncellendi: 01:39 31.01.2024)
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde binanın 3. katında pencereden kendini bırakan kadın, evin içindekilerin tutması ve güvenlik kamerası onarım aracı yardımıyla kurtarıldı.
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde yaşanan olayda, bir kadın, kaldığı dairenin penceresinden kendini bırakmaya çalıştı.
İHA'nın haberine göre evin içindekiler, kadına müdahale edip dakikalarca tutmaya çalıştı.
Kadın, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kamerası onarım aracının yardımıyla kurtarıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken kadın; tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.