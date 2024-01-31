https://sputniknews.com.tr/20240131/diyarbakirda-3-kattan-atlamak-isteyen-kadini-son-anda-tuttular-1080211501.html

Diyarbakır'da 3. kattan atlamak isteyen kadını son anda tuttular

Diyarbakır'da 3. kattan atlamak isteyen kadını son anda tuttular

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde binanın 3. katında pencereden kendini bırakan kadın, evin içindekilerin tutması ve güvenlik kamerası onarım aracı... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T01:34+0300

2024-01-31T01:34+0300

2024-01-31T01:39+0300

türkiye

diyarbakır

kayapınar

kadın

pencere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1f/1080211344_0:197:1601:1097_1920x0_80_0_0_db3fee692d07680ae0858ea0432bf5b1.jpg

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde yaşanan olayda, bir kadın, kaldığı dairenin penceresinden kendini bırakmaya çalıştı. İHA'nın haberine göre evin içindekiler, kadına müdahale edip dakikalarca tutmaya çalıştı.Kadın, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kamerası onarım aracının yardımıyla kurtarıldı.Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken kadın; tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240116/metro-istasyonunda-bir-kadin-raylara-atladi-olmek-istiyorum-1079717008.html

türkiye

diyarbakır

kayapınar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, kayapınar, kadın, pencere